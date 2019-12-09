 Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати конфлікт з Україною, - Більдт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Зустріч президента України Зеленського та президента Путіна в Парижі сьогодні покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати її конфлікт з Україною. Французький президент Макрон говорив про нові відносини з Росією, але це справді випробування", - написав Більдт.
Як повідомлялося, в понеділок у Парижі відбудеться зустріч у "нормандському форматі", в якій візьмуть участь президенти України, Франції та Росії Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Володимир Путін, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель. В Офісі Президента України підтвердили, що двостороння зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після переговорів "нормандської четвірки".
жоперасии шерсть
А совесть и человечность от него сбежали еще во 2-м классе.
террористмиротворец хочет просто помочь нам погасить междоусобицу...