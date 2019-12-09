EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  702  24
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3729) Путін (3240) Росія (14025) Більдт Карл (13) нормандська четвірка (804)

 Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати конфлікт з Україною, - Більдт

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а також колишній прем'єр-міністр і глава МЗС Швеції Карл Більдт заявив, що зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі в понеділок продемонструє, чи є в Кремля воля врегулювати конфлікт на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Зустріч президента України Зеленського та президента Путіна в Парижі сьогодні покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати її конфлікт з Україною. Французький президент Макрон говорив про нові відносини з Росією, але це справді випробування", - написав Більдт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз слово за Путіним, - Більдт. ВIДЕО

Як повідомлялося, в понеділок у Парижі відбудеться зустріч у "нормандському форматі", в якій візьмуть участь президенти України, Франції та Росії Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Володимир Путін, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель. В Офісі Президента України підтвердили, що двостороння зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після переговорів "нормандської четвірки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164227
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В городе Париже встретятся два человека, один, по словам его окружения "величайшая" "личность" современности и второй, просто Х.....ло. Встреча Зеленского и Путина в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт с Украиной, - Бильдт - Цензор.НЕТ 8374
 показати весь коментар
 
Дуэт карликов Х...ло и Х...лишко 69. Хороший цирковой номер.
 показати весь коментар
 
 
А Пэтруха 5 лет боялся встречи, ВАГОВЫК, а ничего страшного.
 показати весь коментар
 
Та ні , не боявся навіть руку ***** потиснути на камеру .
 показати весь коментар
 
Ты дурак? Открой "нормандская четверка", увидишь все контакты. Смысл встречаться, если ранее поставленные условия не выполняются? Главная цель- давление и санкции, неважно каким способом их поддерживать. Беда, что криворожская вафлистка все делает для того, что бы их сняли поскорей. Уверен, на р/с в какой нибудь островной юрисдикции уже лежит кругленькая сумма, миллиардов 3-5$ за эту услугу.
 показати весь коментар
 
Хоч Карл і щирий друг України. Але відповідь на таке наївне запитання знає і 5 річна дитина. тому й пише на паркані ХЙЛ.
 показати весь коментар
 
То есть предыдущие действия рашки для европейцев не доказывают что рашка агрессор?
 показати весь коментар
 
 
Если бы не доказывало, то ЕС не вводило бы санкции. тут дело в том , что от санкций страдают обе стороны. и цивилизованный подход - э то разговоры, а не бряцание оружием.
 показати весь коментар
 
зебобик зато такой тупой что даже не смешно
 показати весь коментар
 
народ, а когда встреча начнется? боюсь пропустить самое интересное
 показати весь коментар
 
это абсолютно фсе равно, есть желания у )(уйла или нет, шток триколора уже смазан вазелином.
 показати весь коментар
 
Хотілося б , але в мене складається враження , що Франція і Німеччина на боці Росії .
 показати весь коментар
 
главное, что Америга Наш, остальным цацать молча.
 показати весь коментар
 
если бильт имеет в виду сольет ли москва свои интересы - то нет, нафига столько лет подогревать ситуацию что бы потом разом слить в унитаз ?
 показати весь коментар
 
Встреча в Париже покаже чи має Зеля яйця....
 показати весь коментар
 
А вы что без переговоров до сих пор не ясно чего хочет кремль?
 показати весь коментар
 
Скоріше покаже чи є узєлєнського бажання захищати Україну . Про волю до перемоги тут навіть не йдеться .
 показати весь коментар
 
Нет у него ни воли, ни желания!
А совесть и человечность от него сбежали еще во 2-м классе.
 показати весь коментар
 
господин Бильд забывает, что хитросделанная раша может сделать рожу кирпичом и заявить что у нее никакого личного конфликта с Украиной нет... а она как главный международный террорист миротворец хочет просто помочь нам погасить междоусобицу...
 показати весь коментар
 
Ну, Більдт не схожий на наївного мікрона. Він добре знає, що від ***** нічого доброго очікувати не можна.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору