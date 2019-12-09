 Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати конфлікт з Україною, - Більдт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Зустріч президента України Зеленського та президента Путіна в Парижі сьогодні покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати її конфлікт з Україною. Французький президент Макрон говорив про нові відносини з Росією, але це справді випробування", - написав Більдт.

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Як повідомлялося, в понеділок у Парижі відбудеться зустріч у "нормандському форматі", в якій візьмуть участь президенти України, Франції та Росії Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Володимир Путін, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель. В Офісі Президента України підтвердили, що двостороння зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після переговорів "нормандської четвірки".