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Все про:армія (2633) Білорусь (842) НАТО (2188) вишкіл (1318)

 Білорусь готова до спільних навчань з НАТО за умови, що РФ - союзник, - глава Генштабу РБ Бєлоконєв

Начальник Генштабу Білорусі Олег Бєлоконєв заявив, що на цей момент ведуться переговори про можливі спільні навчання з НАТО. Однак є одна важлива умова.

Про це він повідомив виданню "Наша Нiва", передає Цензор.НЕТ.

Так, журналісти видання поцікавилися у Бєлоконєва, чому Сербія проводить навчання і з Росією, і з НАТО, а Білорусь - тільки з Росією.

"Білорусь готова до спільних навчань з НАТО, йдуть навіть переговори про можливі формати. Але це з тією умовою, що НАТО буде розуміти: наш стратегічний союзник - це Росія", - відповів глава Генштабу Білорусі.

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Як відомо, співпраця білоруської армії з альянсом здійснюється в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру", до якої РБ приєдналася в 1995 році. Практична співпраця з НАТО здійснюється на підставі індивідуальної програми партнерства Білорусі і НАТО. Спільні навчання білоруської армії і НАТО ще ніколи не проводилися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164224
 
 
 Топ коментарі
 
Белоконев, ты такой же тупой, как и украинские зебилы!
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Ото вже дебіли ) Крок не можуть зробити без старшего брата « ...
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Лука знову почав ламбаду танцювати.
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Белоконев, ты такой же тупой, как и украинские зебилы!
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да шото у лошадки с головой не того, надо его с картохи на овёс переводить, совсем поплохел.
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Мабуть з перелицьованих на кацапа хохлів. Просто з "Білоконя" став "БЄлоконЄв-ом".
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Ото вже дебіли ) Крок не можуть зробити без старшего брата « ...
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Вони то може й зможуть, але ж ***** не дозволяє...
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Так пишуть що буцімто бацька відбився в Сочі від інтеграціі з Козлостаном ,став самостійником -)
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Это они будут постоянно жопу зашивать свою после сидения на двух стульев, которые все время разъезжаются
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Наші рвали і який результат? - так і тут буде.
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От НАТО тут ничего не зависит. НАТО Рашку врагом не называло. Для этого, РФ должна внести изменения в свою военную доктрину ибо НАТО там значится как враг
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Белоконев и нач. генштаба вс рф Герасимов
Беларусь готова к совместным учениям с НАТО при условии, что РФ - союзник, - глава Генштаба РБ Белоконев - Цензор.НЕТ 2213
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Нам надо знать секреты НАТО. Можно и провести, посмотреть, что там за хваленные вояки.
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Мышь требует от слона чтобы можно было еще и шакала привести
Столтенберг будет крут если не обосрется со смеху от высера этой белошкапы)
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Открывает википедию:
Олег Алексеевич Белоконев (род. 15 мая 1965, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, РСФСР, СССР) - белорусский военачальник.

Вопросы есть???
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Эмм... тогда все жили в одной стране если что. И семьи военных блуждали от Калининграда и Львова, до Камчатки и Чукотки. Так что мимо.
И кстати. В приморском крае - очень до фуя этнических украинцев. Гугли Зеленый Клин, будешь в шоке, уверен.
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Даю подсказку: Расея может значится как союзник но потом по легенде учений, напасть на своих союзников НАТО и оттяпать часть их территории, соответственно целью учений будет отработка освобождения территории и выписывания бывшему ."союзнику" ********
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Прикольно. ***** уже ЕС почти развалил, теперь хочет с помощью Беларашки всунуться в НАТО чтобы и там смуту и раздор посеять. Никогда не пускайте кацапскую Орду в свой дом, потому что выгнать их будет очень не просто.
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ЧОрт, я не успеваю проигрывать с Батьки! это просто маэстро по дисциплине усидеть на двух стульях - на одном пики точеные , на другом х#и #роченые
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Фуууу не противно вам сябры подлизывать кацапам?
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Хочеш большой і чистой любві?
А хто ж ее не хочет сударь??
Ну пріході сьогодня вечером на сеновал !
Отчего ж не прйті ? Только я с дядей пріду с кузнецом
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эй вы там, переходите обратно с грибов на картошку...
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самое время организовывать глубоко эшеолонированную линию обороны с беларуцью.
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Кто же тогда будет условным противником, если задача НАТО - сдерживание российской агрессии?
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