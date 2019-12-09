 Білорусь готова до спільних навчань з НАТО за умови, що РФ - союзник, - глава Генштабу РБ Бєлоконєв

Про це він повідомив виданню "Наша Нiва", передає Цензор.НЕТ.
Так, журналісти видання поцікавилися у Бєлоконєва, чому Сербія проводить навчання і з Росією, і з НАТО, а Білорусь - тільки з Росією.
"Білорусь готова до спільних навчань з НАТО, йдуть навіть переговори про можливі формати. Але це з тією умовою, що НАТО буде розуміти: наш стратегічний союзник - це Росія", - відповів глава Генштабу Білорусі.
Як відомо, співпраця білоруської армії з альянсом здійснюється в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру", до якої РБ приєдналася в 1995 році. Практична співпраця з НАТО здійснюється на підставі індивідуальної програми партнерства Білорусі і НАТО. Спільні навчання білоруської армії і НАТО ще ніколи не проводилися.
Столтенберг будет крут если не обосрется со смеху от высера этой белошкапы)
Олег Алексеевич Белоконев (род. 15 мая 1965, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, РСФСР, СССР) - белорусский военачальник.
Вопросы есть???
И кстати. В приморском крае - очень до фуя этнических украинцев. Гугли Зеленый Клин, будешь в шоке, уверен.
А хто ж ее не хочет сударь??
Ну пріході сьогодня вечером на сеновал !
Отчего ж не прйті ? Только я с дядей пріду с кузнецом