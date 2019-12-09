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Все про:діти (1748) Нацполіція (8620) самогубство (85) Херсон (171)

 10-річний хлопчик у Херсоні повісився через те, що мати не купила йому комп'ютерну гру, - Нацполіція

10-річний хлопчик у Херсоні вчинив самогубство через те, що мати не купила йому нову комп'ютерну гру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

На місці події слідчо-оперативна група слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не виявила. Попередня причина смерті - механічна асфіксія через повішення.

Як розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції області Ярослав Шанько, сім'я на обліку в соціальних служб не перебувала, хлопчик характеризувався лише позитивно, добре вчився і займався спортом.

За словами мами загиблого стало відомо, що син хотів нову комп'ютерну гру. Жінка пообіцяла купити її пізніше. Хлопчик дуже образився і пішов до своєї кімнати. Коли мати через деякий час зайшла туди, син уже не дихав.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою (самогубство). Правоохоронці вилучили особисті речі хлопчика і встановлюють остаточні причини такого вчинку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164221
 
 
 Топ коментарі
 
В моё детство большим наказанием было когда родители не разрешали идти гулять во двор, сейчас наказание когда отлучают от компьютера и отправляют гулять на улицу
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Лютый пиз@ец. 10 лет пацану. И пацана жалко и родителей. Что ж ты наделал, малолетний дурачок?
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Этот роман поможет читателю открыто взглянуть на мир, окружающий его, и проникнуть в загадочные процессы вырождения, проявляющиеся в разновидных душевных болезнях и половых извращениях, что в Библии называется Дьяволом и князем мира сего, имя которому ЛЕГИОН. \\\\\\\\\\\

Но здесь высрано что вся эта чепуха с иисусами и сотонами - правда. т.е. самая лживая книга(из известных) - типо очень правдивая?

Ну как ты решишь уравнение, если тебе сказали отталкиваться от того шо 2+2=3?
Не люблю безапелляционности, особенно в вопросах с не очевидным ответом.
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Дебил и не жалко..... естественная убыл дебилов представляю чего бы натворил лет бы в 18-20 убивал бы уже не себя а иных что не купили ему игру для компа....
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Читаем книгу Григория Климова "Князь мира сего".Там объяснены корни и причины подобных поступков.
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здесь не любят читать, любят умничать не прочитав и пары книг за всю жизнь. Украина куле!
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Этот роман поможет читателю открыто взглянуть на мир, окружающий его, и проникнуть в загадочные процессы вырождения, проявляющиеся в разновидных душевных болезнях и половых извращениях, что в Библии называется Дьяволом и князем мира сего, имя которому ЛЕГИОН. \\\\\\\\\\\

Но здесь высрано что вся эта чепуха с иисусами и сотонами - правда. т.е. самая лживая книга(из известных) - типо очень правдивая?

Ну как ты решишь уравнение, если тебе сказали отталкиваться от того шо 2+2=3?
Не люблю безапелляционности, особенно в вопросах с не очевидным ответом.
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Але у мене ні в першому ні в десятому класі не було смартфона чи хоча б телефона.
І лише у двох пацанів у класі були фірмові джинси.
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Фірмові... Які тоді джинси на базарі купити можна було?)) А телефонів взагалі ні в кого не було. У мене вже в універі з'явилась моторола з синьою підсвіткою... Козирно))
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В моё детство большим наказанием было когда родители не разрешали идти гулять во двор, сейчас наказание когда отлучают от компьютера и отправляют гулять на улицу
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Лютый пиз@ец. 10 лет пацану. И пацана жалко и родителей. Что ж ты наделал, малолетний дурачок?
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І сказати нема чого ... Маленький шантажист-камікадзе.
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а не закрыли бы в свое время eх.ua - жил бы дальше.
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Та є повно сайтів з фільмами, іграми, музикою. У мене навіть дівіді привод на компі відключений...
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Интересно, а что за игра?Надеюсь он не консольщиком был...
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он наверно мечтал мачить кацапов в Call of Duty: Modern Warfare но всё печально, глупая смерть, нельзя так поступать.
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Триггер - не всегда причина. Зачем этот примитив? Жизнь сложная штука.
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может и так, а может мать что-то скрывает. есть такие матери что даже выносливый Ленин бы повесился.
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Де цей шалений світ йде.... В мене був старенький маленький лісапед у дитинстві , на днюху дуже хтів нового великого але мати не купила ... і думок про суіцид не було
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Який суїцид? Треба було швидко рости, потім відсидіти, тобто "відслужити" Партії і бігти крутити гайки до ракет на заводі.))
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Тре ще не забувати що савецкій піонєр , юний ленініц і думати про це не мав права !)
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А чим лякали?
Ну попи ясно - лякали сотонами і св. петрами, а краснозаді чим? Опущеніше "жити" як у совку і так малоймовірно - ну чим вони могли пригрозати рабам?)
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Надо статью тёще показать, а то канючу с под неё Майбах, не ведётся скволыга.
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не хватило бы ума и отваги у мальца, сама мать повесила его чтобы не кормить
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дааа, ну вы и вумный.... так че она же его тогда до 10-ти лет "кормила"?
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Дегенерат, однозначно... Один такой перед смертью стишата сочинил "Как я плох, как я плох! Лучше б маленьким я здох. Не могу я ни стоять, не могу я ни сидеть... Нужно будут посмотреть не могу ли я висеть..." Мамке рекомендую стерилизацию а папаше вазектомию.
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Скачал бы с торента и делов то. Лучше уж так, чем так.
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Если это конечно не сони плейстейшн игра была, там есть игры только под нее.
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