 10-річний хлопчик у Херсоні повісився через те, що мати не купила йому комп'ютерну гру, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.
На місці події слідчо-оперативна група слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не виявила. Попередня причина смерті - механічна асфіксія через повішення.
Як розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції області Ярослав Шанько, сім'я на обліку в соціальних служб не перебувала, хлопчик характеризувався лише позитивно, добре вчився і займався спортом.
За словами мами загиблого стало відомо, що син хотів нову комп'ютерну гру. Жінка пообіцяла купити її пізніше. Хлопчик дуже образився і пішов до своєї кімнати. Коли мати через деякий час зайшла туди, син уже не дихав.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою (самогубство). Правоохоронці вилучили особисті речі хлопчика і встановлюють остаточні причини такого вчинку.
Но здесь высрано что вся эта чепуха с иисусами и сотонами - правда. т.е. самая лживая книга(из известных) - типо очень правдивая?
Ну как ты решишь уравнение, если тебе сказали отталкиваться от того шо 2+2=3?
Не люблю безапелляционности, особенно в вопросах с не очевидным ответом.
І лише у двох пацанів у класі були фірмові джинси.
Ну попи ясно - лякали сотонами і св. петрами, а краснозаді чим? Опущеніше "жити" як у совку і так малоймовірно - ну чим вони могли пригрозати рабам?)