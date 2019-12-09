 Радниками Зеленського під час зустрічі в "нормандському форматі" будуть Баканов, Аваков і Хомчак, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це журналістам у Парижі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, українська делегація доволі велика, зокрема в її складі як радники президента на саміті будуть присутні Баканов, Аваков, Хомчак і інші.
Як сказав Тимошенко, залежно від теми обговорення радники президента, присутні на зустрічі лідерів "нормандського формату", можуть змінюватися.
Значить, точно зіллють Україну.
Вот такой вот парадокс....
Аваков: россия агрессор, путин *****
https://youtu.be/vBvj8pMEI3U
Думаешь раша это сможет простить ему?
ФСБ-шна багатоходівка.
И Билецкий с Азовом прессовали порошенко до тех пор пока не выяснилось что он выходит на финал с Клоуном....
И порошенко нужно было убирать......, но кто же знал что наш мудрый и простой нарид окажется таким "мудрым"?
И да..., Азов один из лучших в плане претворения рашистов в перегной.... - много их на его счету...
Кроме этого, отвечая на вопрос, поздравил ли его Аваков с победой Зеленского, Коломойский сказал: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе.
Мы болели против Пети [Петра Порошенко]», - сказал олигарх, предположив,
что Аваков «начал болеть против Порошенко» после скандала с рюкзаками сына Авакова https://replyua.net/news/146216-eto-obschaya-pobeda-kolomoyskiy-rasskazal-o-svoey-prichastnosti-k-vyboram-v-ukraine.html
Они там будут 1 на 1 не считая Макрона, Меркель и переводчиков.
Советники участвовать не будут
ги
був такий Днєпров - еврейський композитор
Далее вместе хором:
Боооже Петра храниииии...
Сильный, державный,
Вешай лапгу на славу намъ!
Вешай лапшу на страхъ врагамъ,
Петро православный!
Божеееее, Петра храни!
Санитарам своим привет передавай! Пусть помогут тебе зраду ловить.
лохам пасує совок
Советники...…. Нашли кого!
Позорище!!!
Немецкий источник. Канцлер Германии Меркель уверена, что "нормандский формат" будет использован Путиным и Макроном для прикрытия двусторонней встречи Путина и Зеленского вне этого формата. Министр иностранных дел Маас вообще рекомендует ей отказаться от визита в Париж. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Тоді була би блискавична перемога