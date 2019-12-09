 Радниками Зеленського під час зустрічі в "нормандському форматі" будуть Баканов, Аваков і Хомчак, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це журналістам у Парижі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, українська делегація доволі велика, зокрема в її складі як радники президента на саміті будуть присутні Баканов, Аваков, Хомчак і інші.

Як сказав Тимошенко, залежно від теми обговорення радники президента, присутні на зустрічі лідерів "нормандського формату", можуть змінюватися.

Читайте також: Оржель і Вітренко можуть брати участь у двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі, - заступник голови ОП Тимошенко