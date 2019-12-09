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 Найманці РФ активно обладнують нові вогневі позиції на Донбасі, - розвідка

Російське окупаційне командування продовжує інтенсивні роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, зафіксовано прибуття на передові позиції додаткових інженерно-саперних підрозділів окупаційних військ для обладнання нових вогневих позицій.

Крім того, противник нарощує мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Для виконання завдань щодо встановлення додаткових мінних полів сформовані спеціальні групи з військовослужбовців окупаційних військ, які попередньо пройшли підготовку в навчальних центрах на території РФ.

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Водночас зростає кількість випадків загибелі російських окупантів через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості. При цьому ці втрати противник намагається виправдати діяльністю т. зв. "українських диверсійних груп" та обстрілами з боку підрозділів Об’єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164217
 
 
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Це так повстанці готуються до миру. Правда зебіки?
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ГУР, не паліть контору. Зєля каже, що все ок. Нові позиції колаборанти облаштовують лише на диванах, обстрілів немає, постраждалих немає, отже можна й надалі штайнмаєрити Україну.
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А ці дані передаються говнокомандуючому? Чи генерали бояться розсмішити клоуна?
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ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке
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Наверное готовятся к команде простоперестатьстрелять
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Видно, як путя і сепарське донецьке бидло хоче миру.....
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А Генштаб и штаб ООС рассказывают сказки.

Юрий Бутусов
21 год ·

С удивлением прочел вчерашнюю сводку штаба ООС о том, что наши позиции обстреляны из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Для информирования командования ООС наши бойцы с позиций близ Крутой балки под Авдеевкой прислали мне фотографии фрагментов управляемой ракеты, которая поразила наш блиндаж.

Это 9М113 "Конкурс", это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три.

И мины были не 82 мм, а 120 мм. Повезло, что в результате обстрела жертв не было.

К сожалению, не последовало и наших адекватных действий в ответ на это нападение - возможно, это результат неточного информирования. Надо проверять свои доклады, если кого-то интересует доверие армии.
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когда терпилы правят армией ВСУ...то никакой победы не будет, а только будут поражения и гибнут будут солдаты.

лично я дал приказ бы и уничтожил все бы огневые точки оккупантов рашистов.
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