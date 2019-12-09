 Найманці РФ активно обладнують нові вогневі позиції на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, зафіксовано прибуття на передові позиції додаткових інженерно-саперних підрозділів окупаційних військ для обладнання нових вогневих позицій.
Крім того, противник нарощує мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Для виконання завдань щодо встановлення додаткових мінних полів сформовані спеціальні групи з військовослужбовців окупаційних військ, які попередньо пройшли підготовку в навчальних центрах на території РФ.
Водночас зростає кількість випадків загибелі російських окупантів через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості. При цьому ці втрати противник намагається виправдати діяльністю т. зв. "українських диверсійних груп" та обстрілами з боку підрозділів Об’єднаних сил.
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Юрий Бутусов
21 год ·
С удивлением прочел вчерашнюю сводку штаба ООС о том, что наши позиции обстреляны из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Для информирования командования ООС наши бойцы с позиций близ Крутой балки под Авдеевкой прислали мне фотографии фрагментов управляемой ракеты, которая поразила наш блиндаж.
Это 9М113 "Конкурс", это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три.
И мины были не 82 мм, а 120 мм. Повезло, что в результате обстрела жертв не было.
К сожалению, не последовало и наших адекватных действий в ответ на это нападение - возможно, это результат неточного информирования. Надо проверять свои доклады, если кого-то интересует доверие армии.
лично я дал приказ бы и уничтожил все бы огневые точки оккупантов рашистов.