 WADA на 4 роки відсторонило Росію від міжнародних спортивних змагань

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "sport24.ru".
Зазначається, що тепер рішення про згоду або незгоду з приписами WADA і їхніми наслідками буде ухвалювати Наглядова рада РУСАДА - незалежний колегіальний орган, до якого входять 7 членів.
На найближчих ОІ, ЧС, і Паралімпіаді виступлять тільки "чисті" російські спортсмени під нейтральним прапором і без гімну.
Рішення WADA щодо Росії набуде чинності через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.
Нагадаємо, через махінації з допінг-пробами WADA після Олімпіади 2014 року припинило членство РУСАДА. Російське антидопінгове агентство було відновлено в правах лише у вересні 2018 року з умовою, що не пізніше 1 січня 2019 року експерти WADA отримають доступ до баз даних Московської антидопінгової лабораторії.
Наши звонкие дать имена!
Мельдоний Владимирович
ГЕРОИ СПОРТА (1972)
Н. Добронравов
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
Припев:
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
мы еще его оживлять будем.
Тутмас у нас есть(голосом Косого из Дж. удачи( ака "английский я знаю.."))
_________________
404
Как вот была "крымская война" - громадную недоымперию поставил на колени.... десант
И они еще визжат: Мы вялик нац, мы скре-поносные и т.д.
..... Антицивилизация.
рашка же поперла на турок вроде, вот ее и жаль что не развалили, а только вышибли клыки.
надо было еще Наполеону не тупить, весь мир бы жил лучше(намнооого)
хотя, я уверен что есть т.н. "судьба", так что..... очень жаль что этих тварей не хотят прихлопнуть((
Сталин***** - лучший друг спортсменов.
.
Одно из моих любимых высказываний: "Мы погибли бы, если бы не погибали..." (Фемистокл) . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/a9318e54c5e4a8fc1bb27a5ef864edea26736e3edb3760a614373be9957d955e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b111bef1e3f5fca9587d136e14a2d9868a83328b5b067f531677fb2d4c72095c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6b7c05c9225e1f2eb94aef9d8fcec0dc1f535b5e87b9da92a974250e37720ed.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6104f1c6903abba3e1d3752d82f1549de692992eb0e1655b22458121e33f6179.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d864d618a6b50d44783f663d25b31e57aee8a79b12ba9298efc1b1bf25deb00f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/969615**********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/a351394320e2be29816afccf3a5e6da5898f9b15ff31c2bd1b01b1e997d8bb8b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2d4f6afe8439930e747d1c2518c5d0ffaf54be9ec24197539916c29780f75b5d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/31e366443e5f87cacb3b7ae5951b6459a3fad06855a0f228d9054429e068b1df.jpg
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Скрывать свою принадлежность для КАСАПОФАШИСТОВ----- - -
- НОРМА ,,!
РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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.ю.
срана 404.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?...
.
.
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)