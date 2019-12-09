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Все про:Олімпіада (207) Росія (14025) ЧС (17) WADA (2)

 WADA на 4 роки відсторонило Росію від міжнародних спортивних змагань

Виконком WADA на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадою та чемпіонатами світу, а також позбавив РУСАДА статусу відповідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "sport24.ru".

Зазначається, що тепер рішення про згоду або незгоду з приписами WADA і їхніми наслідками буде ухвалювати Наглядова рада РУСАДА - незалежний колегіальний орган, до якого входять 7 членів.

На найближчих ОІ, ЧС, і Паралімпіаді виступлять тільки "чисті" російські спортсмени під нейтральним прапором і без гімну.

Рішення WADA щодо Росії набуде чинності через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.

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Нагадаємо, через махінації з допінг-пробами WADA після Олімпіади 2014 року припинило членство РУСАДА. Російське антидопінгове агентство було відновлено в правах лише у вересні 2018 року з умовою, що не пізніше 1 січня 2019 року експерти WADA отримають доступ до баз даних Московської антидопінгової лабораторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164214
 
   
 Топ коментарі
 
Браво, ВАДА! Респект! )(уйло, сдохни, мразь!
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Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена! WADA на 4 роки відсторонило Росію від міжнародних спортивних змагань - Цензор.НЕТ 2532



Мельдоний Владимирович WADA на 4 роки відсторонило Росію від міжнародних спортивних змагань - Цензор.НЕТ 2532



ГЕРОИ СПОРТА (1972)
Н. Добронравов
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!

Припев:
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
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Да это прекрасно,и как интересно чувствуют себя наши спортсмены перебезчики,котороые приняли гражданство Мордора?
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Хоть одна хорошая новость из Парижа за сегодня будет.
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Браво, ВАДА! Респект! )(уйло, сдохни, мразь!
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там уйлов - более 100млн., так что это как со Сралиным - встал бы Троцкий на его место, было бы хуже(ДА! еще хуже, хоть в это и невозможно поверить WADA на 4 года отстранило Россию от международных спортивных соревнований - Цензор.НЕТ 9553 )
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Та я в курсе. Но из них )(уйло - наи)(уйлиший!
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неее, поставь Гиркина, или Жирика, или Кадырова(тот который Сурков), или Кадырова(тот который "джигит"), да куча тварей, против которых пуйло не очень и злой то.
мы еще его оживлять будем.
Тутмас у нас есть(голосом Косого из Дж. удачи( ака "английский я знаю.."))
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Блін. 🤔 Спортсменів під допінгом відлучають від спорту, а політиків під допінгом не відлучають від політики. Чому?
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Любители мельдония и скреп заработали то чего добивались. WADA на 4 года отстранило Россию от международных спортивных соревнований - Цензор.НЕТ 9053
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На ближайших ОИ, ЧМ, и Паралимпиаде выступят только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна

_________________

404
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Пускай теперь делают только утреннюю гимнастику. Надеюсь там обойдется без допинга.
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Нічого собі дрібниця! Головна скрепа вибита з рук *****!
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Это же надо так уметь - в любой ситуации так обосраться.
Как вот была "крымская война" - громадную недоымперию поставил на колени.... десант WADA на 4 года отстранило Россию от международных спортивных соревнований - Цензор.НЕТ 4607
И они еще визжат: Мы вялик нац, мы скре-поносные и т.д.
..... Антицивилизация.
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Кстати, да. Всегда восхищался результатами т.н.Северной войны! Экпедиционный корпус в крысм, блокада балтийского флота и дальневосточной эскадры - и империя задохнулась. Медалей "Krimea" отчеканено ок. 300 тыс. Это включая и моряков, и тыловиков со снабженцами, все вспомогательные части, в т.ч. находящиеся в Британии. И поставили на колени имперцев!
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а, так это больше было чем только в крыму?
рашка же поперла на турок вроде, вот ее и жаль что не развалили, а только вышибли клыки.
надо было еще Наполеону не тупить, весь мир бы жил лучше(намнооого)
хотя, я уверен что есть т.н. "судьба", так что..... очень жаль что этих тварей не хотят прихлопнуть((
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.. .

.
Одно из моих любимых высказываний: "Мы погибли бы, если бы не погибали..." (Фемистокл) . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/a9318e54c5e4a8fc1bb27a5ef864edea26736e3edb3760a614373be9957d955e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b111bef1e3f5fca9587d136e14a2d9868a83328b5b067f531677fb2d4c72095c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6b7c05c9225e1f2eb94aef9d8fcec0dc1f535b5e87b9da92a974250e37720ed.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6104f1c6903abba3e1d3752d82f1549de692992eb0e1655b22458121e33f6179.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d864d618a6b50d44783f663d25b31e57aee8a79b12ba9298efc1b1bf25deb00f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/969615**********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/a351394320e2be29816afccf3a5e6da5898f9b15ff31c2bd1b01b1e997d8bb8b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2d4f6afe8439930e747d1c2518c5d0ffaf54be9ec24197539916c29780f75b5d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/31e366443e5f87cacb3b7ae5951b6459a3fad06855a0f228d9054429e068b1df.jpg
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Будут опять просачиваться по-одному под нейтральным флагом..
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Будут БЕЛЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ..
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Скрывать свою принадлежность для КАСАПОФАШИСТОВ----- - -
- НОРМА ,,!
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Кацапы у себя как всегда на форумах оправдывают и пишут мол низко пала Европа пакостит чтоб лишится конкурента,что назло делает русским, завидует им,вобщем кацапы так и не поняли и защищают пуйла и их властей,и не верят что на допинг способны
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скорее всего всех бототроляк спустили. когда троляки в комментах не беснуются они выглядят как-то так: https://www.youtube.com/watch?v=qmh17N2Eimw
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Ничего проведут олимпиаду по коровьим лепешкам
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Чи стосується це рішення неолімпійських видів спорту, зокрема, кіокушин карате?
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))) это все равно, что перед тем как залезть на милую беседу в берлогу к голодному медведю, ещё и пошурудив предварительно раскаленной качергой
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Раска-********* - не голодный медведь, а бздливый и подлый шакаленок.
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Надеюсь єто добавит пуйлу "хорошего" настроения сегодня в Нормандии
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Глава Международного олимпийского комитета(МОК) Томас Бах рассказал, что организация должна следовать всем решениями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).- Мы обязаны следовать. Мы подписали стандарт. Это обязательно для МОК. У нас нет причин сомневаться в заявлениях ВАДА, что после того, как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчет комитета по соответствию (CRC). Эти манипуляции случились в 2018 году и самом начале 2019 года.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
.
И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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.ю.
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Ещё одна ножка из-под табуретки российского вяличия выбита.Каждый спортсмен мечтает о медалях на Олимпийских играх. Для спортсмена 4 года это почти конец спортивной карьеры.Господдержка теперь будет сведена к минимуму.
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Поляк (голова WADA з травня 2019) показав німцям як з русскім міром треба поступати. В харю!


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Какое хАрошее слово русАДА... Прям душу греет... WADA на 4 роки відсторонило Росію від міжнародних спортивних змагань - Цензор.НЕТ 3566
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И это мега хорошо, за 4 года все хорошие спортсмены разбегутся, а спорт в мордве останется это метания какашек.
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А проводить межд. соревнования на своей территории?
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спортсмени наркомани, президент пєдік.
срана 404.
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Это для расиян не проблема-они будут с Сев.Кореей в чапаева на шалбаны соревноваться
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Помните, как гном ставит условия Нильсу : "Когда одна палочка и девять дырочек истребят целое войско...". В ка-ца-пс-ком случае : " Когда сто баночек и одна дырочка в секретной лаборатории - истребят возможность участвовать в крупных международных соревнованиях".
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А шо там будет со сборной мордовии на чемпионате по ногомячу-2020?
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РосЦию из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?...

.
.
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Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.

Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.

И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!

Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?

Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!

Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.

Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!

Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
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Зелёные человечки - без гимна и флага. Позоррр
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