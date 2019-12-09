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Все про:Держприкордонслужба (2336) допомога (945) США (5794) ЗСУ (403)

 ЗСУ і Держприкордонслужба отримали у вересні військової допомоги від США на $4,1 млн та 30,4 млн грн

У вересні 2019 року в межах міжнародної допомоги США ЗСУ отримали технічне спорядження на загальну суму понад $4,1 млн, а Адміністрація Держприкордонслужби отримала від США і країн ЄС комунікаційне обладнання на загальну суму 30,4 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це йдеться у звіті Міністерства розвитку економіки, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Від США допомога охоплює надання Збройним силам України мобільних систем освітлення, батарей для роботів розмінування, наборів першої невідкладної медичної допомоги, медичне обладнання.

Також ЗСУ отримали гуманітарну допомогу, а саме: металошукачі, комплекти засобів для розмінування, рукавиці захисні для сапера, зарядні пристрої та акумуляторні батареї.

ЗСУ і Держприкордонслужба отримали у вересні військової допомоги від США на $4,1 млн та 30,4 млн грн 01

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"Крім того, за даними Адміністрації Держприкордонслужби, у вересні 2019 року за підтримки Уряду США та ЄС було отримано SPF-модулі, IP-телефони, комутатори, маршрутизатори, патч-корди оптичні, вимірювачі-сигналізатори пошукові, ноутбуки, антени, персональні радіаційні детектори, мобільні радіостанції, поясні кріплення для радіостанцій тощо на загальну суму 30,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164210
 
 
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