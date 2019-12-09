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 Політика України, За кордоном
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 Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ

Глава Міненерго Росії Олександр Новак, помічники президента РФ Юрій Ушаков і Владислав Сурков входять до російської делегації, яка вилітає в Париж.

Про це пише ТАСС,  передає Цензор.НЕТ.

"Глава Міненерго Росії Олександр Новак, помічники президента РФ Юрій Ушаков і Владислав Сурков входять до російської делегації, яка вилітає в Париж", - пише видання.

До складу делегації Росії, яка 9 грудня вирушила до Парижа для участі в саміті в "нормандському форматі", увійшов помічник президента Владислав Сурков, пише РБК.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Парижі, пише РИА Новости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164206
 
 
 Топ коментарі
 
За Рашку выступают битые волки. За Украину клоун Зелупа и его команда актеров. Даже не хочется думать кто кого сделает и в какой позе.
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Министр энергетики Кацапии будет,
Глава Газпрома будет,

а нам втирают, что по газу ничего решать не будут
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А в общем, Вова, мы с тобой в Париже

Нужны - как в бане пассатижи.
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у вовчика в данном случае только одно спасение - тройную дозу кокса внюхачить и там уже чудить по-полной
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Через пару лет европейцы будут собирать металлолом из труб газпрома,а немцы доставят в россию 600 000 тонн ядерных отходов из ЕС.О жизнь будет,что в раю.Договора с Европой надо выполнять,не то фрау Меркель губы надует
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Владислав Сурков:

В Администрации президента России[править | править код]
В 1999 году - помощник руководителя Администрации президента Российской Федерации.
С августа 1999 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации. Считается одним из создателей и идеологов партии "Единая Россия[21][22]. В интервью агентству Интерфакс 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента России Сурков утверждал, что «был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти, в числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему»[23]. Первым детищем Суркова СМИ называли предвыборный блок «Единство», созданный в 1999 году в качестве противовеса блоку Евгения Примакова и Юрия Лужкова «Отечество - Вся Россия». Его проектами были также создание избирательного блока «Родина» (2003) и «партии власти» «Единая Россия» (2003), а также второй «партии власти» - «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» (2006)[24]. Один из вдохновителей проектов «Идущие вместе» (2000) и движения «Наши» (2005)[25][26]. «Новая газета» называет также и другой ставший неуправляемым курируемый Сурковым процесс отбора депутатов Государственной думы - «спонсорство»[27].
С марта 2004 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации - помощник президента Российской Федерации, курировал вопросы внутренней политики, федеративных и межнациональных отношений.
В августе 2004 года вошёл в совет директоров ОАО «АК Транснефтепродукт»[28], в сентябре того же года был избран председателем совета директоров компании.

Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5825



Выступление Владислава Суркова на V съезде движения «Наши».
15 апреля 2010 года
С 15 мая 2008 года - первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации.
31 декабря 2009 года назначен руководителем рабочей группы «по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов»[29]. В июне 2010 года вошёл в состав Попечительского совета Фонда «Сколково»[30].
С 2010 года - член попечительского совета Фонда «Сколково».
28 января 2010 начал работу как сопредседатель рабочей группы по вопросам гражданского общества Российско-американской двусторонней президентской комиссии; первое заседание группы прошло в столице США.[31][32] - эта группа также часто неофициально именовалась «комиссия Сурков - Макфол»[33][34][35][36][37]. В некоторых источниках
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Моника Зеленски:

Телепроекты2004 - «Мистер Кук» (ведущий)2005-2019 - «Вечерний квартал» (актёр, автор)«Бойцовский клуб» (ведущий)«Песня года в Украине» (ведущий)
2006 и 2018 - «Танцы со звёздами» участник в паре с Алёной Шоптенко и победитель в 2006, в 2018 член жюри последнего эфира2008 - «Служебный романс» (ведущий)2010 - «Пороблено в Украине» (ведущий с Валерием Жидковым)«Чисто NEWS» (ведущий)2011 - «Миллионер - Горячее кресло» (ведущий)2011-2018 - «Рассмеши комика» - украинская версия (член жюри с Евгением Кошевым, ранее с Михаилом Галустяном)Международный музыкальный фестиваль в Ялте «Crimea Music Fest» (ведущий вместе с Машей Ефросининой и Максимом Галкиным)2011-2013 - «Воскресенье с Кварталом» (автор идеи и продюсер)2012-2017 - «Вечерний Киев» (ведущий с Валерием Жидковым)2012 - «Червоне або чорне» (ведущий)2013 - «Хочу V ВИА Гру» (ведущий с Верой Брежневой)2014 - «Хочу к Меладзе» (автор идеи)2015 - «Угадай ящик» (автор идеи)2015-2018 - «Лига смеха» (ведущий)Телепроекты в России2006, 2010-2012 - телевизионные концерты «Вечернего квартала» (ТВ Центр, СТС, «Россия-1»)31.07.2010 - «Новая волна 2010. День премьер» («Россия-1») - один из ведущих2011 - «Фактор А. 1 сезон» («Россия-1») - ведущий с Филиппом Киркоровым27.07.2011 - «Новая волна 2011. День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих2011 - «Магия» («Россия-1») - ведущий с Татьяной Лазаревой[29] (три выпуска вышли в эфир в мае 2019 года на НТВ[30], ранее перемонтированная версия отснятого материала 1-го выпуска вышла 9 июля 2012 года на «1+1» с Юрием Горбуновым[31][32])31.12.2011 - «Новогодний парад звёзд-2012» («Россия-1») - ведущий с Максимом Галкиным2012 - «Рассмеши комика. Российская версия» («Россия-1») - член жюри с Максимом Галкиным[33]. В феврале 2014 года планировались кастинги на перезапуск российской версии на канале СТС, но впоследствии они были отменены[34]25.07.2012 - «Новая волна 2012. День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих2013, 2014 - «Первый/второй новогодний вечер» («Россия-1») - ведущий с Максимом Галкиным24.07.2013 - «Новая волна 2013. День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих
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с таким послужным списком зелох42 куйла порвёт, а когда заиграить на раяли всех с ума сведёт, сразу мир настанет и кацапы вернут заводы и репарации будут 200 лет платить.
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Пуйло йому новий подарунок привезе -- саксофон у дупу. Буде музикант широкого профілю.
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ну правильно так и должно быть и спереди музыкальный инструмент принял и сзади как настоящий порно музыкант.
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двусторонней встрече президентов Украины и России 9 декабря от украинской стороны могут принимать участие глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Источник: заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, "Интерфакс-Украина"
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Хороший знак! Вопрос о транзите должен и будет стоять комплексно. Характерно, что Порошенко даже не привязывал вопрос транзита к переговорам. А что это значит? А означает это только одно - шоколадное ***** действовало в интересах руских.
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О каких переговорах ты? Что с чем нужно привязать?
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Кто тебе такие тупые мессенджи пишет ？？
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Мудро...Я уверен, шо он вообще молотил на Москву, затягивая войну и нихера не предпринимая, добиваясь того, чтобы Украина окончательно рухнула.
Зеленский начал реально вытаскивать Украину из говна, проводя агрессивную внутреннюю и внешнюю политику. Просто молодец!
Щас в Париже путин будет скакать как карась на сковороде, объясняя на весь мир, почему он не может завершить войну. ... И получит новый пакет санкций. Браво, Владимир Александрович!
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Верно. Зеленский сам создал себе гигантское окно возможностей. Причем сделал это путем манипуляций с психикой *****. Браво!
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Руководители газпрома, лугандона и сам *******.
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главный ******* куйло, остальные под*******ники.
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Цікваво, що порохоботи не гадять в коментах на російську делегацію, а лише гадять на Президента України.
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Та нічого тут цікавого нема: порохоботи и є, "російська делегація", на цьому ресурсі.
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А с нашей стороны - Зебил, с парикмахерами и кумовьями!
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·6 мин

Новина просто прекрасна, шкода, що не зможемо насолодитися нею через Нормандський формат. ВАДА запропонувала російським спортсменам виступати на усіх міжнародних спортивних змаганнях під номером 404.

Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3456
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Vot podcytal Belorus ,Lukasenko polucil skidku na gaz gde to 200 mln dolarov,oni 20 miliardov kub metrov gaza pokupajet v god.Vot za stolko prodal stranu.Tut toze ruskije budet predlogat desiovy gaz i ponemnozko ne srazu budet vtiagivat vas obcy sojuz.Interesno i to sto ruskim bolse aktualny tranzit cem Ukraine,no vsex ubideli sto jest naooborot
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В команде зеленски еще, как минимум, три представителя россии, - это Ермак, Оржель и Богдан!
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Чого ви накинулись? Бубочка нічого про це "не знав". Це "сюрприз". А хто в нашій делегації? Випадково, оржель не завалявся?
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100% за транзит газа будут торговаться. Вот зачем им эти переговоры.
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Сомневаюсь, что клоуны будут защищать Независимость Украины...…

Клоуны должны быть в цирке! Ясно, тупорылые Зебобики?
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Ближче до півночі,
раніше не відпустять Нічні Тьолкі.
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Я думав ВОНО виступає по маленьких хлопчиках
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Не туди поїхали.
Треба було їхати качати права в Лозанну, де щойно
Руководство Всемирного антидопингового агентства решило судьбу российского спорта. В Лозанне прошло заседание Исполкома ВАДА, оттуда пришли первые новости, из которых следует, что санкции будут очень серьёзными.
Спортсменам из нашей страны на 4 года запрещается участвовать в Олимпиадах и Чемпионатах мира. В течение такого же срока Россия не сможет принимать у себя крупные турниры и подавать заявки на их проведение. Российское антидопинговое агентство, год назад получившее статус соответствия, вновь его лишено. Госслужащие России и руководство Олимпийского комитета лишены права посещать международные соревнования - передаёт агентство ТАСС.Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выражал уверенность, что, несмотря на санкции, российские спортсмены смогут участвовать в крупных международных соревнованиях.Сегодняшние санкции, которые оказались самыми серьёзными за всё время, стали следствием громкого скандала с подменой данных о допинг-пробах в московской лаборатории. В ВАДА считают, что за этим стоят российские власти.
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"Зеля", в Украине "немеряно" старых покрышек... Хватит до конца отопительного сезона... А ТЕБЯ - "хватит"?
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Ермак и КО сдадут ***** все важные позиции это понятно , НО поглядим ,как отреагирует народ . Опустит гриву или возьмет волю в кулак и начнет движ по отстрелу - Порошенок , Зеленских .
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ты ватный длбб? Ок , буду знать . Хотя по погонялу понятно ,что мокша . ПАП - сепар 1 гильдии ( скрытый ) .
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Спершу треба довболобів повідстрілювати, тоді і наверху лад буде.
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Зеля был для всех до избрания в президенты.
А теперь Зеленский президент Украины.
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зєля був , зєлєю буде і зєлєю лишиться , це непорозуміння родом з 95 кварталу . Хтось з древніх римських імператорів призначив сенатором свого коня . То що , після призначення ,той кінь перестав бути конем ? Так самісінько і Бєня через Г+Г призначив зєлю президентом , але змінити суть зєля не в його силах.
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Опять сбрехали людям даже в том ,что про газ говорить не будут. Надо молиться что бы эта сходка закончилась хотя бы закончилась ничем,а не полной сдачей Украины.
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і судячи по складу фєдєрастично=фашистської мішпух що суне в Париж.. всралися вони ще в фєдєрастії.. так що головне для української делігації не задохнутися москальським смердючим газом
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Певно на нормандських перемовинах українська делегація з євреїв зазнає катастрофічної поразки . Адже виступатиме не в повному складі 95 кварталу . Навіть Юзєка не буде і рояль дома лишили . Катастроф !
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