 Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ

Про це пише ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Глава Міненерго Росії Олександр Новак, помічники президента РФ Юрій Ушаков і Владислав Сурков входять до російської делегації, яка вилітає в Париж", - пише видання.
До складу делегації Росії, яка 9 грудня вирушила до Парижа для участі в саміті в "нормандському форматі", увійшов помічник президента Владислав Сурков, пише РБК.
Глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Парижі, пише РИА Новости.
Нужны - как в бане пассатижи.
В Администрации президента России[править | править код]
В 1999 году - помощник руководителя Администрации президента Российской Федерации.
С августа 1999 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации. Считается одним из создателей и идеологов партии "Единая Россия[21][22]. В интервью агентству Интерфакс 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента России Сурков утверждал, что «был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти, в числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему»[23]. Первым детищем Суркова СМИ называли предвыборный блок «Единство», созданный в 1999 году в качестве противовеса блоку Евгения Примакова и Юрия Лужкова «Отечество - Вся Россия». Его проектами были также создание избирательного блока «Родина» (2003) и «партии власти» «Единая Россия» (2003), а также второй «партии власти» - «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» (2006)[24]. Один из вдохновителей проектов «Идущие вместе» (2000) и движения «Наши» (2005)[25][26]. «Новая газета» называет также и другой ставший неуправляемым курируемый Сурковым процесс отбора депутатов Государственной думы - «спонсорство»[27].
С марта 2004 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации - помощник президента Российской Федерации, курировал вопросы внутренней политики, федеративных и межнациональных отношений.
В августе 2004 года вошёл в совет директоров ОАО «АК Транснефтепродукт»[28], в сентябре того же года был избран председателем совета директоров компании.
Выступление Владислава Суркова на V съезде движения «Наши».
15 апреля 2010 года
С 15 мая 2008 года - первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации.
31 декабря 2009 года назначен руководителем рабочей группы «по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов»[29]. В июне 2010 года вошёл в состав Попечительского совета Фонда «Сколково»[30].
С 2010 года - член попечительского совета Фонда «Сколково».
28 января 2010 начал работу как сопредседатель рабочей группы по вопросам гражданского общества Российско-американской двусторонней президентской комиссии; первое заседание группы прошло в столице США.[31][32] - эта группа также часто неофициально именовалась «комиссия Сурков - Макфол»[33][34][35][36][37]. В некоторых источниках
Телепроекты2004 - «Мистер Кук» (ведущий)2005-2019 - «Вечерний квартал» (актёр, автор)«Бойцовский клуб» (ведущий)«Песня года в Украине» (ведущий)
2006 и 2018 - «Танцы со звёздами» участник в паре с Алёной Шоптенко и победитель в 2006, в 2018 член жюри последнего эфира2008 - «Служебный романс» (ведущий)2010 - «Пороблено в Украине» (ведущий с Валерием Жидковым)«Чисто NEWS» (ведущий)2011 - «Миллионер - Горячее кресло» (ведущий)2011-2018 - «Рассмеши комика» - украинская версия (член жюри с Евгением Кошевым, ранее с Михаилом Галустяном)Международный музыкальный фестиваль в Ялте «Crimea Music Fest» (ведущий вместе с Машей Ефросининой и Максимом Галкиным)2011-2013 - «Воскресенье с Кварталом» (автор идеи и продюсер)2012-2017 - «Вечерний Киев» (ведущий с Валерием Жидковым)2012 - «Червоне або чорне» (ведущий)2013 - «Хочу V ВИА Гру» (ведущий с Верой Брежневой)2014 - «Хочу к Меладзе» (автор идеи)2015 - «Угадай ящик» (автор идеи)2015-2018 - «Лига смеха» (ведущий)Телепроекты в России2006, 2010-2012 - телевизионные концерты «Вечернего квартала» (ТВ Центр, СТС, «Россия-1»)31.07.2010 - «Новая волна 2010. День премьер» («Россия-1») - один из ведущих2011 - «Фактор А. 1 сезон» («Россия-1») - ведущий с Филиппом Киркоровым27.07.2011 - «Новая волна 2011. День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих2011 - «Магия» («Россия-1») - ведущий с Татьяной Лазаревой[29] (три выпуска вышли в эфир в мае 2019 года на НТВ[30], ранее перемонтированная версия отснятого материала 1-го выпуска вышла 9 июля 2012 года на «1+1» с Юрием Горбуновым[31][32])31.12.2011 - «Новогодний парад звёзд-2012» («Россия-1») - ведущий с Максимом Галкиным2012 - «Рассмеши комика. Российская версия» («Россия-1») - член жюри с Максимом Галкиным[33]. В феврале 2014 года планировались кастинги на перезапуск российской версии на канале СТС, но впоследствии они были отменены[34]25.07.2012 - «Новая волна 2012. День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих2013, 2014 - «Первый/второй новогодний вечер» («Россия-1») - ведущий с Максимом Галкиным24.07.2013 - «Новая волна 2013. День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих
Есть сомнения , - кто такой безсмертный В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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ЕСТЬ сомнения ???
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Источник: заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, "Интерфакс-Украина"
Зеленский начал реально вытаскивать Украину из говна, проводя агрессивную внутреннюю и внешнюю политику. Просто молодец!
Щас в Париже путин будет скакать как карась на сковороде, объясняя на весь мир, почему он не может завершить войну. ... И получит новый пакет санкций. Браво, Владимир Александрович!
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·6 мин
Новина просто прекрасна, шкода, що не зможемо насолодитися нею через Нормандський формат. ВАДА запропонувала російським спортсменам виступати на усіх міжнародних спортивних змаганнях під номером 404.
Клоуны должны быть в цирке! Ясно, тупорылые Зебобики?
раніше не відпустять Нічні Тьолкі.
Треба було їхати качати права в Лозанну, де щойно
Руководство Всемирного антидопингового агентства решило судьбу российского спорта. В Лозанне прошло заседание Исполкома ВАДА, оттуда пришли первые новости, из которых следует, что санкции будут очень серьёзными.
Спортсменам из нашей страны на 4 года запрещается участвовать в Олимпиадах и Чемпионатах мира. В течение такого же срока Россия не сможет принимать у себя крупные турниры и подавать заявки на их проведение. Российское антидопинговое агентство, год назад получившее статус соответствия, вновь его лишено. Госслужащие России и руководство Олимпийского комитета лишены права посещать международные соревнования - передаёт агентство ТАСС.Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выражал уверенность, что, несмотря на санкции, российские спортсмены смогут участвовать в крупных международных соревнованиях.Сегодняшние санкции, которые оказались самыми серьёзными за всё время, стали следствием громкого скандала с подменой данных о допинг-пробах в московской лаборатории. В ВАДА считают, что за этим стоят российские власти.
А теперь Зеленский президент Украины.
не забудьте