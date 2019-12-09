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 Політика України, Суспільство
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Все про:перепис населення (34) Дмитро Дубілет (54)

 Попередні результати електронного перепису населення будуть до кінця 2019 року, - Дубілет

Якби в Україні проводили традиційний перепис населення, то результати отримали б тільки на початку 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН.ua" розповів міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

За його словами, він сподівається, що попередні результати електронного перепису населення будуть до кінця цього року.

"Знову ж, це ще одна перевага. Якщо б ми проводили традиційний перепис, ми б тільки на початку 2021 року отримали б результати. А плануванням інфраструктури, доріг, опорних шкіл, лікарень ми займаємося просто зараз. І всі міністри говорять: "Нам потрібна зараз інформація". А їм дають інформацію стару, яка базується на підсумках перепису 2001 року. Тому одна з переваг, яку ми зараз отримуємо, полягає в тому, що ми дамо прямо зараз ту інформацію, яка потрібна для планування", - розповів Дубілет.

Крім того, Дубілет зазначив, що традиційний перепис населення - неточний інструмент.

Читайте також: SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення

"Те, як він зараз відбувається, і те, як він відбувався в татаро-монгольські часи, - практично однакова методологія. Вона дає досить велику помилку", - заявив він.

Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України був у грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн ​​жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять

У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164204
 
 
 Топ коментарі
 
Помолився за Зєлєну Шмарклю на зустрічі у Франції. Дай йому, Боже, совісті та гідності не просити в хуйла автограф.
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Якщо буде ручкатись з хуйлом, то зебобікам біде пипець. Порохоботи їх доведуть до істерики, а я допоможу. Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2988
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таке враження, що ці тупілєти живуть на іншій планеті))
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Довідка Finance.ua:
З 1 грудня 2019 року змінився розмір пенсії:розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищено на 74 грн, з 1564 грн до 1638 грн;
розмір максимальної пенсії зріс на 740 грн і становить 16 380 грн.

ЗЄ! Ви зробили це разом! Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7354
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Шустрые ребята. Только-только рассказали о планах, а оказывается уже почти готовы результаты. Какойто есть в этом подвох
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Как раз и увидим результаты пятилетки потужных реформ сывочолого)))
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Жесть як підгорає у мокшанських ватанів від Пороху. На шмаття рве Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8488
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Пока только зарево из петиного болота,от зели,классно он вас мокает)))
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А ********** вже перестав сцятись від Марусі Звіробій?
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Поверь он даже не знает кто это такая)))Не тот уровень.
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А откуда тебе известно, ты при пархатом гаденыше денщик? Год назад клоун работал просто клоуном, и катал 8 человек охраны. Сегодня клоун кратковременно на ролях ***********, а возит за собой 40 человек, меняет маршруты и средства. Бздит бздливая шавка. Даже Янукович не так бздливо бздел. От имени Маруся у бздливого истерика!
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Влажные фантазии 8процентных неудачников,интересуют и волнуют только их самих)))
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А ты на рекламе зеленой подстилки для #уйла?
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Помолився за Зєлєну Шмарклю на зустрічі у Франції. Дай йому, Боже, совісті та гідності не просити в ***** автограф.
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Якщо буде ручкатись з ******, то зебобікам біде пипець. Порохоботи їх доведуть до істерики, а я допоможу. Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2988
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главное шоб ноты не забыл, рояль вроде уже подвезли.
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Афтограф? Дай йому Б-же не подавиться, когда будет соси-соси делать. Если я правильно помню расписание мероприятия, то у него будет времени только на это.
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А кто тебя чмырдяя уполномочил использовать для публичной статистики персональные данные предоставленные негосударственным структурам?
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А тим часом.
Україна почала імпортувати картоплю з РФ

Примітно, що зі списку основних імпортерів картоплі до України взагалі зник Єгипет, імпорт з якого припинився ще у вересні.
Крім того, Україна у листопаді практично не завозила картоплю з Нідерландів.https://www.unn.com.ua/uk/news/1840153-********-pochala-importuvati-kartoplyu-z-rf
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так они готовы всё бесплатно завозить, только бы был повод снять санкции, электроэнергию продавали за пол цены, но недолго
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Муля Слобожанска

@MullyaMia

·1 ч

Ну шо зебилы, тереть за интернет будите платить в 10 раз больше. Довольны? Завтра в ВР одобрят правки в законопроект, которые увеличат плату за интернет в 10 разhttps://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz
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По результатам перепеси окажется, что украинцев не 48 миллионов, а около 80 (у многих есть по две симки, ничего удивительного). и ********** тутже запишет себе в достижения удвоение населения, а хомячки радостно понесут эту новость в массы .
Это если он после сегодня из Парыжу прямиком в Ростов не укатит.
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