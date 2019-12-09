 Попередні результати електронного перепису населення будуть до кінця 2019 року, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН.ua" розповів міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.
За його словами, він сподівається, що попередні результати електронного перепису населення будуть до кінця цього року.
"Знову ж, це ще одна перевага. Якщо б ми проводили традиційний перепис, ми б тільки на початку 2021 року отримали б результати. А плануванням інфраструктури, доріг, опорних шкіл, лікарень ми займаємося просто зараз. І всі міністри говорять: "Нам потрібна зараз інформація". А їм дають інформацію стару, яка базується на підсумках перепису 2001 року. Тому одна з переваг, яку ми зараз отримуємо, полягає в тому, що ми дамо прямо зараз ту інформацію, яка потрібна для планування", - розповів Дубілет.
Крім того, Дубілет зазначив, що традиційний перепис населення - неточний інструмент.
"Те, як він зараз відбувається, і те, як він відбувався в татаро-монгольські часи, - практично однакова методологія. Вона дає досить велику помилку", - заявив він.
Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України був у грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.
30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.
У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.
З 1 грудня 2019 року змінився розмір пенсії:розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищено на 74 грн, з 1564 грн до 1638 грн;
розмір максимальної пенсії зріс на 740 грн і становить 16 380 грн.
ЗЄ! Ви зробили це разом!
Україна почала імпортувати картоплю з РФ
Примітно, що зі списку основних імпортерів картоплі до України взагалі зник Єгипет, імпорт з якого припинився ще у вересні.
Крім того, Україна у листопаді практично не завозила картоплю з Нідерландів.https://www.unn.com.ua/uk/news/1840153-********-pochala-importuvati-kartoplyu-z-rf
Муля Слобожанска
@MullyaMia
·1 ч
Ну шо зебилы, тереть за интернет будите платить в 10 раз больше. Довольны? Завтра в ВР одобрят правки в законопроект, которые увеличат плату за интернет в 10 разhttps://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz
Это если он после сегодня из Парыжу прямиком в Ростов не укатит.