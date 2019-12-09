 Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "theБабель" із посиланням на колишнього співробітника посольства України в США Андрія Теліженка.

За його словами, Джуліані бачився з Шокіним тричі - в середу, 4 грудня, в четвер і вранці у п'ятницю, перед тим, як вилетіти назад до США.

Це перший раз, коли адвокат Трампа бачився з Шокіним особисто - до цього вони один раз спілкувалися по Skype в січні цього року.

За словами Теліженка, ексгенпрокурор розповів Джуліані про Tempelton Fund - американський хедж-фонд, в якому нібито були розміщені 7 млрд доларів, виведених з України оточенням експрезидента Віктора Януковича.

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Теліженко додав, що Джуліані і Шокін також обговорили "кожного свідка чи учасника процесів, які документи у них на руках". Співрозмовник видання розповів, що Шокін передав Джуліані "сотні, тисячі сторінок документів".

Ще один уже колишній прокурор з яким хотів, але так і не зустрівся Джуліані, - Костянтин Кулик. Зустріч з ним з самого початку не планувалася, але Теліженко передбачає, що незабаром вона може відбутися.

Як раніше повідомляв "New York Times", особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва з метою зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.