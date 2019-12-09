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 Політика України, За кордоном
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Все про:Київ (6657) Шокін (127) Джуліані (83)

 Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів"

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані тричі зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним під час візиту до Києва минулого тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "theБабель" із посиланням на колишнього співробітника посольства України в США Андрія Теліженка.

За його словами, Джуліані бачився з Шокіним тричі - в середу, 4 грудня, в четвер і вранці у п'ятницю, перед тим, як вилетіти назад до США.

Це перший раз, коли адвокат Трампа бачився з Шокіним особисто - до цього вони один раз спілкувалися по Skype в січні цього року.

За словами Теліженка, ексгенпрокурор розповів Джуліані про Tempelton Fund - американський хедж-фонд, в якому нібито були розміщені 7 млрд доларів, виведених з України оточенням експрезидента Віктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша зустріч Джуліані в Києві відбулася з нардепом Деркачем

Теліженко додав, що Джуліані і Шокін також обговорили "кожного свідка чи учасника процесів, які документи у них на руках". Співрозмовник видання розповів, що Шокін передав Джуліані "сотні, тисячі сторінок документів".

Ще один уже колишній прокурор з яким хотів, але так і не зустрівся Джуліані, - Костянтин Кулик. Зустріч з ним з самого початку не планувалася, але Теліженко передбачає, що незабаром вона може відбутися.

Як раніше повідомляв "New York Times", особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва з метою зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164202
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и как бывший генпрокурор может давать иностранному гражданину любые документы, к которым он имел доступ на госслужбе? Это что, госизмена?
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У шокіна дома зберігаються документи розслідувань? Отакої. Баканов, розберись!
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Встретились два старых жулика и коррупционера! По которым тюрьма давно плачет.
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скорее на гражданство для себя и своего выводка. Джулиани трижды встретился с Шокиным в Киеве: получил от него "сотни, тысячи страниц документов" - Цензор.НЕТ 3810
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зачем ты его в ступор вогнал, видишь он "срыгнул" в Гуггл, флажки изучать))
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Ну и как бывший генпрокурор может давать иностранному гражданину любые документы, к которым он имел доступ на госслужбе? Это что, госизмена?
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Московия не хочет свою бывшую колонию отпускать, а причем здесь гражданин Джулиани?
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это называется ...... индексация пенсии по новому
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Шокин себе пенсию проиндексировал так что и праправнукам хватит. Сейчас вопрос в том, что проиндексированное и Шокину, и его детям лучше тратить в какой-нибудь развитой стране. Не для того они Украину безжалостно грабили, чтобы потом в ней зависнуть.
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Да какой там бартер, цирк на дроте для дебилов. Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів" - Цензор.НЕТ 2635 Эти "сотни, тысячи страниц документов" либо липа галимая, либо за Шокиным уже выехали компетентные товариСЧи. Его действия четко подпадают под определенные статьи УК, а эти "страницы" можно уже засунуть в известное место, потому что любой студент юрист их в суде на "0" помножит. Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів" - Цензор.НЕТ 2635
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общественный резонанс в прессе бывает похуже суда ,кому потом пояснять что ты не верблюд когда караван ушел
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Где резонанс, в какой прессе? В цивилизованном мире галимые вбросы в прессе себе дороже обходятся, за это отвечать приходится.
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tZE inform‏ @tZEinform 6 груд.

Мы знаем только одно - Байден потирая руки ждет когда глупый Джулиани покажет Дубинского по ящику в своем фильме. И потом он врежет по полной всем этим кошмаром и с Гонтаревой и с травлей НБУ, и с преследованием Рожковой, Портновым, Богданом, угрозами журналистам и прокурорам и прочее. А наше НБУ, которое собрало ВСЮ информацию о лицах ( а не организациях) участвующих в этом добавит ужаса во все это. И фильм Джулиани будут показывать на политических похоронах Трампа.
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Подбарыжник шокин торгует документами которые слымзил во время работы главным прокурором??!!В какой стране за такое не сажают???!!!
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"сотни, тысячи страниц документов"

хорошая личная библиотека государственных документов у архивариуса Шокина-Коробейникова
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Дружбан Порошенко сильно нагадил Украине, может больше чем сам Порошенко.
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Ты против Порошенко? - значит ты кацап, провокатор, агент Путина, зраднык Украины! На палю!! Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів" - Цензор.НЕТ 9877
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Не обязательно, это, скорее всего, дебил.
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А я разве против того, что делал и делает Порошенко?
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нет, вот поэтому ты и есть то, что озвучил про себя.
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ГБР уже готовится открыть УД на гос.чиновника Шокина, за хищение доков из ГПУ или побоятся США.
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Не США, а Трампа. В США всё сейчас неоднозначно. Там выборы через год.
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Украине стоит воздержаться от конкретных ставок на одну из конкурирующих сторон. Ошибочная ставка может стоить очень дорого.
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А звідки у БУВШОГО генпрокурвора тисячі сторінок документів? Чи не є це правопорушенням?
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А за какие деньги безработный бывший генпрокурор по Лондонам-Китаям разъезжает?
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До всіх є питання. Чи ьи таким чином шокіна захищаєш?
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он дерьмо, как и любой назначенец Свыни.
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Свиня- це віцеспікер? Він нікого не назначає. Так чому ти почав писати херню? Я запитав, звідки у бувшого генпрокурора службові документи. Ти почав переводити тему у інший напрямок. Захищаєш шокіна? Коли тобі зєля скаже, що шокін маладєц, то ти тут за нього рвати будеш.
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Я тебе ответил, защищаю ли я Чпокина. Он для меня пустое место, марионетка Свыни. Свыня - это сивочолый ПЕС. Дошло?
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тема та же - безнаказанность петькиных слуг.
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Так зараз шокін виконує наказ зєлі- надає документи для захисту Трампа.
Так псов зараз більше 400 в ВР, трохи менше в кабміні, і стільки ж в ОПі. Хто з них? Зєля, яременко, стефанчук, зюзік, тузік чи ще яке опудало?
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Корупционер чиновник находка для шпиона и деньги платить не надо
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а что ГБР там наше? занято поиском уклонистов от военной службы...это конечно важная задача, но, как показывает опыт, далеко не единственная в деле защиты интересов государства....
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Потрібно добре знати старого пройдоху Шокіна.. Те, що Джуліані називає тисячами сторінок документів насправді являються підшивками старих порнографічних журналів. І ото буде сміху, коли на сторінках деяких з них знайдуться зображення ковбоя Донні в оточенні Наташ, Свєт і Монік ..😃
- А якщо серйозно то вся ця макулатура вже нікому не цікава і ніхто її вже не буде брати до уваги.
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Красавчики! может хоть США напишут истинную историю, а не сказку о нашей ****** стране.
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Про твою країну вже підручники пишуть: "середньовічний феодалізм на чолі з інтриганом ******".
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А чи потрібно мені під кожною новиною шукати твої коментарі? Під цією новиною я знайшов яскравого представника цього підвиду хомо совєтікус. Їх взагалі селекційно розводять вже майже 100 років. Чому ти морозишся, і не хочеш описати- як це, бути бидлом? Тобі ж неважко, он скільки лівої фігні настрочив.
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все ж Бог парує і нормальних і ось таких придурків, був знаний мер , шанований в світі і .... тепер весь світ називає цього хмиря прихвостнем трампа.... - старість , мозги сохнуть, язик меле те що і не хоче навіть ..... , а міг залишитись в умах людей з добрими спогадами і шаною , у німців правда написана - кожному своє !!!
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У шокіна дома зберігаються документи розслідувань? Отакої. Баканов, розберись!
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Встретились два старых жулика и коррупционера! По которым тюрьма давно плачет.
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