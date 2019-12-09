 Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "theБабель" із посиланням на колишнього співробітника посольства України в США Андрія Теліженка.
За його словами, Джуліані бачився з Шокіним тричі - в середу, 4 грудня, в четвер і вранці у п'ятницю, перед тим, як вилетіти назад до США.
Це перший раз, коли адвокат Трампа бачився з Шокіним особисто - до цього вони один раз спілкувалися по Skype в січні цього року.
За словами Теліженка, ексгенпрокурор розповів Джуліані про Tempelton Fund - американський хедж-фонд, в якому нібито були розміщені 7 млрд доларів, виведених з України оточенням експрезидента Віктора Януковича.
Теліженко додав, що Джуліані і Шокін також обговорили "кожного свідка чи учасника процесів, які документи у них на руках". Співрозмовник видання розповів, що Шокін передав Джуліані "сотні, тисячі сторінок документів".
Ще один уже колишній прокурор з яким хотів, але так і не зустрівся Джуліані, - Костянтин Кулик. Зустріч з ним з самого початку не планувалася, але Теліженко передбачає, що незабаром вона може відбутися.
Як раніше повідомляв "New York Times", особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва з метою зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.
Мы знаем только одно - Байден потирая руки ждет когда глупый Джулиани покажет Дубинского по ящику в своем фильме. И потом он врежет по полной всем этим кошмаром и с Гонтаревой и с травлей НБУ, и с преследованием Рожковой, Портновым, Богданом, угрозами журналистам и прокурорам и прочее. А наше НБУ, которое собрало ВСЮ информацию о лицах ( а не организациях) участвующих в этом добавит ужаса во все это. И фильм Джулиани будут показывать на политических похоронах Трампа.
хорошая личная библиотека государственных документов у архивариуса Шокина-Коробейникова
Так псов зараз більше 400 в ВР, трохи менше в кабміні, і стільки ж в ОПі. Хто з них? Зєля, яременко, стефанчук, зюзік, тузік чи ще яке опудало?
- А якщо серйозно то вся ця макулатура вже нікому не цікава і ніхто її вже не буде брати до уваги.