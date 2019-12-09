 Посольство США заявило про підтримку розвитку антикорупційної системи в Україні

Про це повідомило посольство в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У Міжнародний день боротьби проти корупції ми висловлюємо нашу міцну підтримку всім українським посадовцям і активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують і притягують до відповідальності корупціонерів", - вказується в заяві посольства.
Зехло з Хлом буде зустрічатися вже поза рамками Нормандського формату,тобто питання,які будуть обговорюватися не будуть верифіковані Меркель та Макроном. Ми не дізнаємося про результати цих перемовин, оскільки вони будуть проходити після прес-конференції.
Нам просто вірити Зехло?
А чому Меркель та Макрон мають впрягатися за українців? В них своїх проблем нема? Якщо українці хочуть реготати, то це їх проблеми. (((
Якщо ви хочете туди де роблять мобільні телефони, комп'ютери, кращі в світі машини, найрозвиненіші в світі технології,- вам по дорозі, якої Україну повів Порошенко. Якщо ви хочете туди, де нічого не роблять крім війни, гівна і балалайок, - вам за клоуном.
Я, ты, он, она вместе - дружная семья А в это время София Ротару принимает цветочки от московитов. Говорит, что она скучала по ним, поэтому и приехала в Москву на «Песню года».
72 года курице, а мозгов так и не нажила.
https://twitter.com/i/status/1203724812755128320
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А хто у нас антикорупціонери?
Особливо блювотних барв ця "радість в Москві" набуває на тлі тіла закатованого полковника "Альфи" Каплунова