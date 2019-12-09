 Посольство США заявило про підтримку розвитку антикорупційної системи в Україні

Про це повідомило посольство в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Міжнародний день боротьби проти корупції ми висловлюємо нашу міцну підтримку всім українським посадовцям і активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують і притягують до відповідальності корупціонерів", - вказується в заяві посольства.

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