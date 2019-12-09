 Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинула 51 особа, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 12 осіб і постраждало 30 осіб.

Також повідомляється, що від початку тижня зареєстровано 1 тис. 357 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 85 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 70 пожеж, врятовано на пожежах 74 особи і не допущено знищення вогнем 447 будинків і 55 од. техніки. Під час пожеж загинула 51 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 465 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено понад 160 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 87 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 7 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих під час пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 12, - ДСНС

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.