 Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов

Про це Милованов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд).", - написав Милованов.
Він також повідомив, що оцінка залишкової вартості об'єктів нерухомого держмайна на непідконтрольних українському уряду територіях - Крим і окремі райони Донбасу - становить близько 85 млрд грн.
Міністр уточнив, що території АР Крим та м. Севастополя зареєстровано 57,7* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд. грн. На території Донецької області - майже 120* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд. грн.; На території Луганської області - майже 70* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд. грн.
"За оцінками Фонду державного майна, близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", - додав Милованов.
Врёт проклятый порохобот!
Это не война, это Адский Порошенко всё украл!
амфаш это Адский Порошенко всё украл!.... свидетелем в Суд пойдешь?
И при таких финансовых потерях при Президенте Порошенко и правительствах Яценюка и Гройсмана.... была восстановлена армия... снижены налоги на фонд оплаты труда... увеличены пенсии и зарплаты...
Был обеспечен рост ВВП...
И это когда типа воровали....
А кроме той тысячи... больше никто не платит ЕСВ? Малые предприятия... ФОПы? Не?
Неужели ты думаешь, что перечисленные тобой персоны могли только красть? Нет конечно.
Только наивные так могут думать. Но Петя, Яценюк и Гройсман люди умные и тертые калачи.
Прекрасно понимают, что на чистом воровстве далеко не уедешь. Надо показывать и результат. Вот из остатка поднимали пенсии и зарплаты и т.д.
Но фокус в том, что если бы не было воровства, то пенсии и зарплаты поднимались бы не "на копейки", а на гораздо большие суммы. И был бы не обеспечен рост ВВП, а был бы фактический значительный его рост.
Они украли "тысячу", а вернули "сто". И ты радуешься...
Не слишком большая вилка 50-150 млд? Оставили для маневра?
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
Боятися нема кого - після того, як країни - підписанти Будапештського меморандуму виявилися ганебними брехунами.
У України є велика армія, і в разі чого якщо почнеться третя світова війна - то Україна в цьому не винна.
А здохнуть всі.
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Нагадаю дебілу Мілованову, що з Нового Року припиняє дію Мораторій про продаж землі. Далі буде хаотична продаж без всякого контролю? Кому завгодно і скільки завгодно? Без будь яких умов? Це і є геніальна ідея міністра, щоб поправити економіку?
Економісти мають надавати точніші цифри.
Путину нужно, чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.
Если Зеленский согласится на российский газ, значит, он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит, Зеленский взял деньги у Путина.
Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ-программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит, в Украине стало миллиардером больше.
А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять, или кнут, которым будут угрожать.
Просто інформація!!!
Україна почала імпортувати картоплю з РФ
Примітно, що зі списку основних імпортерів картоплі до України взагалі зник Єгипет, імпорт з якого припинився ще у вересні.
Крім того, Україна у листопаді практично не завозила картоплю з Нідерландів.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1840153-********-pochala-importuvati-kartoplyu-z-rf
ПУСТЬ РАША РАЗВАЛИТЬСЯ ИЗЩА ВЫПЛАТ РЕПАРАЦИЙ УКРАИНЕ