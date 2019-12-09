 Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов

Про це Милованов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд).", - написав Милованов.

Він також повідомив, що оцінка залишкової вартості об'єктів нерухомого держмайна на непідконтрольних українському уряду територіях - Крим і окремі райони Донбасу - становить близько 85 млрд грн.

Міністр уточнив, що території АР Крим та м. Севастополя зареєстровано 57,7* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд. грн. На території Донецької області - майже 120* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд. грн.; На території Луганської області - майже 70* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд. грн.

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"За оцінками Фонду державного майна, близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", - додав Милованов.

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