 Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це політик сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я бачу, що сама зустріч у "нормандському форматі" – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. От усі хотіли наступ, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі і якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спочатку у вересні зустрічатися, потім у жовтні, у листопаді..." – зазначив Кулеба.

За його словами, впродовж трьох останніх років "нічого не робилося, і російська сторона всіляко уникала зустрічі".

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Кулеба також додав, що переговори будуть складними, адже Президент Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна переходити, а "перед ним сидить людина взагалі без цих червоних ліній".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.