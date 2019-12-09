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 Політика України
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Все про:Париж (89) Кулеба Дмитро (185) нормандська четвірка (804)

 Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що зустріч президентів на нормандському саміті в Парижі є своєрідним дипломатичним наступом України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це політик сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я бачу, що сама зустріч у "нормандському форматі" – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. От усі хотіли наступ, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі і якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спочатку у вересні зустрічатися, потім у жовтні, у листопаді..." – зазначив Кулеба.

За його словами, впродовж трьох останніх років "нічого не робилося, і російська сторона всіляко уникала зустрічі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та РФ, щоб обговорити кроки для досягнення миру на Донбасі, - ОП

Кулеба також додав, що переговори будуть складними, адже Президент Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна переходити, а "перед ним сидить людина взагалі без цих червоних ліній".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164191
 
 
 Топ коментарі
 
кулеба либо дурак реально, либо прикидывается валянком. Мы победоносно отступаем, а разрозненные толпы зулусов в панике бегут за нами... клоуны
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Котики нявкають, коровки мукають, а вовка сциться.
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Отступили на фронте - наступили на в дипломатии... на грабли.
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Ждать! На войне далеко не последнее качество для заведомо более слабой стороны - уметь ждать! Путин не вечен, не так уже и не скоро эта мразь "склеит ласты" или Китай начнет уже свои "скрепы" искать от Владивостока до Урала... Ждать.
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Ждать пока путин крякнет или пока Китай рашку не захватит-это сильно,это аргумент!
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