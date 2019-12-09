 Водій Daewoo скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу на Київщині: хлопчик і дівчинка в реанімації. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
За даними поліції, Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в Бориспільському районі, біля села Старе. Попередньо, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика і дівчинку, які переходили дорогу. Після цього автомобіль занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою.
Унаслідок дорожньої пригоди 14-річну дівчинку і 9-річного хлопчика з важкими травмами доставили в реанімаційне відділення лікарні.
Також травм зазнала пасажирка легковика, з боку якої впала бетонна опора.
Як повідомляють у поліції, нині встановлюються всі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.
Крім того, правоохоронці вчергове звертаються до учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху: "Водії! Будьте максимально обережними та уважними! Своїми діями не наражайте себе та інших на небезпеку! Дотримуйтесь швидкісного режиму.
Пішоходи! Переходьте дорогу тільки в дозволених місцях та дотримуйтесь знаків дорожнього руху!"
бетонный столб снёс
на ланосе
это сколько ехать надо было?
Найти бы хоть часок на передачу: "Не пей за рулём !" Как у пьяного придурка конфискуют машину; а если он кого-то убил - как он весело сидит под шконкой десять лет.
Может, тогда и количество ДТП снизится ?