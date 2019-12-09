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 Події
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Все про:ДТП (2663) Київська область (1076) Нацполіція (8620)

 Водій Daewoo скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу на Київщині: хлопчик і дівчинка в реанімації. ФОТО

У Київській області внаслідок ДТП постраждали двоє малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в Бориспільському районі, біля села Старе. Попередньо, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика і дівчинку, які переходили дорогу. Після цього автомобіль занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою.

Унаслідок дорожньої пригоди 14-річну дівчинку і 9-річного хлопчика з важкими травмами доставили в реанімаційне відділення лікарні.

Також травм зазнала пасажирка легковика, з боку якої впала бетонна опора.

Водій Daewoo скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу на Київщині: хлопчик і дівчинка в реанімації 01

Як повідомляють у поліції, нині встановлюються всі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не була пристебнута. Загинула миттєво": під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. ФОТОрепортаж

Крім того, правоохоронці вчергове звертаються до учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху: "Водії! Будьте максимально обережними та уважними! Своїми діями не наражайте себе та інших на небезпеку! Дотримуйтесь швидкісного режиму.

Пішоходи! Переходьте дорогу тільки в дозволених місцях та дотримуйтесь знаків дорожнього руху!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164189
 
 
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хрена се
бетонный столб снёс
на ланосе
это сколько ехать надо было?
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вчера около 11 вечера на проспекте Бажана, скорость не меньше 150 летел над землей какой-то дыбил... и нет никакой полиции
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Аваков очень занят. Охраняет спокойствие зелёного режима.
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По телевизору находится время на многочасовые идиотские словоблудные шоу.

Найти бы хоть часок на передачу: "Не пей за рулём !" Как у пьяного придурка конфискуют машину; а если он кого-то убил - как он весело сидит под шконкой десять лет.

Может, тогда и количество ДТП снизится ?
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на телевидинии никакой социалльной рекламмы по ПДД и вообще никакой социальной. только бабло загребать.. большое количество пешеходов пред по переходу не убедившись что водитель его увидел и остановился."типа пусть попробует наедит"
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ну сколько можно. я понимаю: вокруг одни дебилы. но зачем ежедневно об этом напоминать. фу
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