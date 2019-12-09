 Верховний Суд Великої Британії цього тижня розгляне спір України і РФ щодо $3 млрд хабаря Путіна Януковичу (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Засідання проходитимуть з 9 по 12 грудня.
Під час слухання будуть розглянуті технічні питання, висунуті сторонами справи. Зокрема, буде обговорюватися питання про "наявність у міністра фінансів України повноважень для випуску єврооблігацій на умовах 2013 року і питання тиску Росії на українську владу".
Верховний Суд планує завершити розгляд спору 12 грудня, вказується в документі.
Суддями виступають лорди Рід (Lord Reed), Карнват (Lord Carnwath), Ходж (Lord Hodge), Ллойд-Джонс (Lord Lloyd-Jones) і лорд Китчин (Lord Kitchin).
Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона повинна задовольнити вимоги Росії та оплатити останню шану за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.
Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.
У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.
Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).
Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.
17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненої за незвичайних умов.
Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.
вышак или пожизненное в гуантанаме
тогда это: Украина впервые с 2013 года разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время встречи с инвесторами в Нью-Йорке, передает «Интерфакс-Украина».
«Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд. Причем привлекла на рекордный срок - никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет», - заявил Порошенко. Президент отметил, что это «невероятно позитивная оценка инвесторами реформ», которые происходят на Украине. По его словам, «это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ»
взятка Порошенко? так что ли?
Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности Источник: https://censor.net.ua/n3164187
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег