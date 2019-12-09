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Все про:нормандська четвірка (804) Офіс Президента (176)

 Зеленський зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та РФ, щоб обговорити кроки для досягнення миру на Донбасі, - ОП

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада проведе зустріч з лідерами Німеччини, Франції і РФ у Парижі, щоб обговорити можливі кроки зі встановлення миру на Донбасі.

Про це повідомив Офіс президента в Twitter передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Володимир Зеленський у Парижі зустрінеться у Нормандському форматі з лідерами Німеччини, Франції та Росії, щоб обговорити можливі кроки до встановлення миру на Донбасі", - повідомив Офіс президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164185
 
   
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НАДО ИСКАТЬ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА В КОТОРЫЙ ЗАВЕЛ СТРАНУ БАРЫГА. Иначе всегда будем жить так как третьесортные.Политики и существуют что бы вести свою страну к процветанию.Посмотрим что сделает Зеленский,но до него украинских политиков пока не было
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Зеленский лучший
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Ну так в чем для тебя проблема? Не покупай кацапскую картофель да и всё
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Тогда он будет обвинять Зеленского в том, что картопля очень дорогая. Там зрада расписана на любые варианты.
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но любит то оно не твою ж дупу ,а трампа.Эх,эта ваша ,чисто мужская,безответная любовь...ты хоть держись Зеленський зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та РФ, щоб обговорити кроки для досягнення миру на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 2381
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А почему умалчиваете ОП самое главное, после встречи один на один с Пуйлом? Как раз то главное и ключевое и после узнаем скорее через несколько дней в рос сми что договорились,Янык тоже тогда принял скидку на газ...
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Панове, не тіште себе надіями на зустрічі Зебіла у Парижі. Всі переговори вже проведені. Сьогодні лише оприлюднять їх результат.
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От реально, мені було б стрьомно сидіти з таким уйобком, як Зеленський, за одним столом, здороватися, посміхатися. Уявляю як воно ***** буде смоктати.
Страшні люди ці політики.
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Ну ты же как-то живешь в стране с 73% уйобков малороских которые поддержали уйобка который будет смоктаты *****
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Мокша, ти таки накотилася на робочому місці, що перестала займенники розрізняти?
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Цілком відвертий злив на одному із російських унітазів:

Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет саммит «Нормандской четверки» на который возлагают большие надежды по достижению мира. Однако, они могут оказаться абсолютно тщетными, а сам саммит закончиться, по сути, ничем. «Нормандский Майдан»: в Киеве готовят 5 акций протеста и десятки тысяч людей для них «Нормандский Майдан»: в Киеве готовят 5 акций протеста и десятки тысяч людей для них Россия не собирается идти ни на какие уступки Украине, и намерена занять на «Нормандском саммите» жесткую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом изданию «Коммерсант» сообщил на анонимных условиях источник в российских госструктурах, который занимается подготовкой к поездке Путина в Париж. «Для Украины эта встреча политический акт, а для нас - рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», - отметил российский чиновник. По его словам, Кремль не приемлет намерение Киева отредактировать минские соглашения, и представители сепаратистов на Донбассе согласны с такой позицией. Выход из них в одностороннем порядке точно не добавит спокойствия на Донбассе, отметил собеседник. В России рассчитывают на то, что на безальтернативности минских соглашений будут настаивать также Франция и Германия. Поэтому единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой. Кремль, в отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, вполне устраивает статус-кво. Россия согласна на реализацию «грузинского сценария» в отношениях с Украиной. Пример Грузии показывает, что и без дипломатических отношений можно сотрудничать в экономике и решать возникающие проблемы в других форматах.

Источник: https://rusnext.ru/news/1575873661
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Удачи вам Владимир Зеленский! Вся Украина ждёт и надеется.
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Заходят как-то в бар наркоман, пианист и клоун, а бармен им говорит: "Здравствуйте, Владимир Александрович!". Зеленський зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та РФ, щоб обговорити кроки для досягнення миру на Донбасі, - ОП - Цензор.НЕТ 9470
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Війну закінчує той, хто її розпочав. Пуйло. Його можна примусити забратися з України, як це робив Порох. А вмовити можна, лише капітулювавши, як це робить Нелох
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Порошенко заставил ***** убраться с Украины? Вау! Где купить билет на поезд киев- Симферополь?
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Я стверджую, що він завершив розпочату справу? Та, сподіваюсь, бубочка не прогидить починання "Антипутінської коаліції"? Ви очікуєте того ж, чи не так?
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Порохоскот ні у чому невіноватий! Всі його досягнення в майбутньому.
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Коли у кацапа чи плісняви немає аргументів, то ця тварюка починає смердіти. То що, бубочка продовжить щимить пуйла, чи ляже під нього?
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Нарід України сказав капитулянту Мародеру - пішов на...й.
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Oo-ppps-s

Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер
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Інтрига дня швидко спрощується

Головне питання: чи відбудеться у Парижі газифікація одного преЗЕдента іншим х...лом???
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вопрос для зелебобиков-попрошу ответить серьезно- кредит мвф это хорошо или плохо?
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