 Зеленський зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та РФ, щоб обговорити кроки для досягнення миру на Донбасі, - ОП

Про це повідомив Офіс президента в Twitter передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Володимир Зеленський у Парижі зустрінеться у Нормандському форматі з лідерами Німеччини, Франції та Росії, щоб обговорити можливі кроки до встановлення миру на Донбасі", - повідомив Офіс президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін