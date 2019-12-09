 Зеленський зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та РФ, щоб обговорити кроки для досягнення миру на Донбасі, - ОП

Про це повідомив Офіс президента в Twitter передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Володимир Зеленський у Парижі зустрінеться у Нормандському форматі з лідерами Німеччини, Франції та Росії, щоб обговорити можливі кроки до встановлення миру на Донбасі", - повідомив Офіс президента.
Страшні люди ці політики.
Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет саммит «Нормандской четверки» на который возлагают большие надежды по достижению мира. Однако, они могут оказаться абсолютно тщетными, а сам саммит закончиться, по сути, ничем. «Нормандский Майдан»: в Киеве готовят 5 акций протеста и десятки тысяч людей для них «Нормандский Майдан»: в Киеве готовят 5 акций протеста и десятки тысяч людей для них Россия не собирается идти ни на какие уступки Украине, и намерена занять на «Нормандском саммите» жесткую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом изданию «Коммерсант» сообщил на анонимных условиях источник в российских госструктурах, который занимается подготовкой к поездке Путина в Париж. «Для Украины эта встреча политический акт, а для нас - рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», - отметил российский чиновник. По его словам, Кремль не приемлет намерение Киева отредактировать минские соглашения, и представители сепаратистов на Донбассе согласны с такой позицией. Выход из них в одностороннем порядке точно не добавит спокойствия на Донбассе, отметил собеседник. В России рассчитывают на то, что на безальтернативности минских соглашений будут настаивать также Франция и Германия. Поэтому единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой. Кремль, в отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, вполне устраивает статус-кво. Россия согласна на реализацию «грузинского сценария» в отношениях с Украиной. Пример Грузии показывает, что и без дипломатических отношений можно сотрудничать в экономике и решать возникающие проблемы в других форматах.
Источник: https://rusnext.ru/news/1575873661
Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер
Головне питання: чи відбудеться у Парижі газифікація одного преЗЕдента іншим х...лом???