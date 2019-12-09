 "Не була пристебнута. Загинула миттєво": під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.
Повідомляється, що смертельна ДТП сталася вранці під Києвом біля Зазим'я. Водійка "Хюндай" вилетіла з дороги в дерево.
"Не була пристебнута. Загинула миттєво. А шанси були відсотків так 96.5 на око ... У неї троє дітей залишилося", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДТП сталася на тому ж місці де "Тойота" 4 дні тому насмерть збила пішохода і поїхала.
і ще , не вірю ні одному твоєму слову .
Валенок, где ты видишь на фото пожар?
пожары при авари и- крайне редкое явление, просто единичные случаи.
вы случайно не противник вакцинаций?
совсем
очень полезная штука
обычно - группа факторов.
а консервная банка из металла толщиной 0.75 мм .
И пристегнутость не спасла от такого удара .
а ментальность , как вы выразились, "всего бывшего СНГ" вот она -забрать,лишить, конфисковать, казнить...
А ведь как бухали все за рулём , нарушали все возможные правила и тд. Так и нарушают. Менталитет.
В Китае тоже, что угодно нарушают! Но! Они до срачки бояться быть бухими за рулём. И превышать скорость. Баллы снимают. Права , машину забирают. А можно и срок получить.
А так на зелёный едут , паркуются на зебре, в 2-3 ряда. По встречки могут. В 2 стороны мопеды почти всегда едут одновременно по одной дороге. Но аварии редко бывают. Поскольку никто быстро не ездит.
Все,кто сидели непристегнутые, погибли.Те,кто сидели пристегнутые,остались сидеть как живые.