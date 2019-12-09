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Все про:ДТП (2663) Київ (6657)

 "Не була пристебнута. Загинула миттєво": під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. ФОТОрепортаж

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула водійка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що смертельна ДТП сталася вранці під Києвом біля Зазим'я. Водійка "Хюндай" вилетіла з дороги в дерево.

"Не була пристебнута. Загинула миттєво. А шанси були відсотків так 96.5 на око ... У неї троє дітей залишилося", - йдеться в повідомленні.

Не була пристебнута. Загинула миттєво: під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево 01

Зазначається, що ДТП сталася на тому ж місці де "Тойота" 4 дні тому насмерть збила пішохода і поїхала.

Не була пристебнута. Загинула миттєво: під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево 02
Не була пристебнута. Загинула миттєво: під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево 03
Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook

Не була пристебнута. Загинула миттєво: під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164182
 
 
 Топ коментарі
 
Справа не в 0,75. А якби було 2 мм? Думаєте результат був би іншим? На мою думку справа не в коробці в якій сидить людина, а в мізках. Невже людина не баче, що дорога слизька? Невже ті 3-5 хвилин швидше доїхати варті життя?
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Никогда не пристегивайся! Помоги эволюции - такие придурки не должны размножаться.
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Судя по виду автомобиля после аварии - спасла бы без проблем. Кстати, относительно тонкий метал во многом помогает спасти людей. По стандарту, салон должен сахранять жескость, в то время как остальная часть машины должна деформироваться с поглощением энергии удара. Был бы метал потолще, всю энергию поглощала бы голова в ней сидящего.
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та достало уже. Сколько можно ? На зону сразу и без залога.
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а кого ж на зону, коли сконала))))))))) мне таких не жалко - туда и дорога. за дерево обидно - оно -то тут причем???
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А якби була пристебнута, то сиділа б як жива. По включали світло вдень то багато впала аварійність,ще й по пристібайтесь придурки, щоб не змогли повилазити як загориться авто після аварії
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3 раза попадал в аварию. Всегда был пристегнут, отделался легким испугом. Последний раз после удара сзади туарег меня провез еще 30 метров. Тетя не заметила что красный сигнал светофора и стоят машины на нем.
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Хоч раз горіла автівка? От коли загориться,тоді і розкажеш як пристебуватись.
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то ти просто - тупий як валінок (називаєш всіх придурками ) . шо там зі стажем ? років 5 є ?
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З 1978р з них з 1986р міжнародні перевезення і жодної аварії.То хто ж тупий як валянець?
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в мене тоже з 78 року .а об'їздив від ламаншу до уралу , не на фурі у мене є кому на них їздити . я щей автоспортом займаюсь .
і ще , не вірю ні одному твоєму слову .
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реально тупой валенок - водитель грузовика.
Валенок, где ты видишь на фото пожар?
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Если бы он был не пристёгнут на первом ДТП, то в два других, как эта женщина в будущем, уже бы попасть не смог, без всякого пожара.
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На атобляхе рулишь, Витя? Боже, пол страны идиотов...
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Для таких як ти щеня,вітя в мене трохи нижче пупа.Вчись пристібатись,може дасть бог колись і поїдеш.За тебе думали аборт робити коли я вже їздив,автобляха ти пристебнута.
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ти просто не попадав . в 97 попав в аварію , якби не ремінь то вже б згнив би. з тих пір постійно з ремнем .
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Мене в автошколі вчили їздить, а вас пристебуватись,з чим вас і вітаю.Зробіть ще ремінь і на унітазі ,мало чого ,всяке буває.
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Это твое заявление больше смахивает на подростковые понты, а не слова опытного водителя - очень много водителей, умеющих отлично ездить и с отличным обучением, погибли не по своей вине....Их умение ездить не помогло... "Не була пристебнута. Загинула миттєво": під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево - Цензор.НЕТ 606
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Коли проїздиш 40 років то і в тебе будуть понти, як що звісно проїздиш.
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Твой ответ подтвердил, что ранее я написал все верно...Удачи на дороге..
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В немецкой автошколе - учат просто не начинать движение не пристегнувшись. И да, судя по статистике аварийности, ездить учат несколько лучше, чем вас.
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В німеччині ще були дуже гарні концтабори і газові камери та й дороги не такі як у нас.Тож треба дивитись що в себе а не там куди не маєш ніякого відношення.
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Дорогой - дороги тут самые разнообразные, и столь просто ты не отделаешся. Дело в более качественном обучении, и прививаемой с малолетства дисциплине. И да - в Германии я - 20 лет, и двух поездок во Львов на собственной машине мне хватило для незабываемых ощущений. У вас ездят как бог на душу положит. Отсюда и все остальное - аварии и прочее.
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То до чого ж тут паски і ввімкнене світло якщо теперешніх когмп"ютерщиків навчають тільки світло включати та пристібатись,бо подушкак стрелить і ***** нападе.
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так ти можеш їхать нормально, зато тебе попадуть в аварію.
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З цим я частково згоден потому як дерева і стовп стояли не пристебнуті ,нікого не чіпали з вимкненим світлом і з ними як видно нічого смертельного не трапилось.Будуть стояти і чекати пристебнутих. "Не була пристебнута. Загинула миттєво": під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево - Цензор.НЕТ 7526
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Вы не правы. Осталась бы живой на 100%. А так даже подушка и шторки не отстрелили скорее всего. Современные бензиновые авто в большинстве случаев не загораются, перекрывается аварийный топливный клапан. топливо не поступает. остаток в топливной вырабатывается очень быстро.
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А про дизельні і газові автівки нічого не чув?
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Неужели дизельные загораются легче бензиновых? Кому ты тут втираешь, лопух?
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С дизельными - ровно та же история. Газовые же - это на крайнего любителя острых ощущений, хотя защита и там стоит
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Какая нахрен "та же история"?! Да дизель раскочегораить надо еще постараться по той простой причине, что у дизеля отсутствуют пары! Я бычок в ведре с солярой тушил - не хочешь повторить подобный опыт с бензином? Выпади в осадок и не демонстрируй здесь свою глупость. И да, никогда не пристегивайся, дабы не мешать естественному отбору исполнять свою миссию.
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Ну, тут вы не совсем правы. Температура вспышки у солярки действительно выше, но при попадании на горячую поверхность она прекрасно загорается, да к тому же - ее сложнее потушить. Собственно, речь шла о том, что в случае аварии как на бензиновых, так и на дизельных машинах прекращается подача топлива, а вовсе не о одинаковой опасности.
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Э-э-э, нет. Речь как раз шла о том, что "С дизельными - ровно та же история". А история совсем не ровно та же. Да, если плеснуть бензин и соляру на плазменный резак, то загорятся они одинаково, вот только при ДТП факторов приводящих к воспламенению дизеля в разы меньше, чем бензинового. И если бензин греть не обязательно - достаточно просто искры рядом с выливающимся бензином (даже зимой), то для дизеля уж слишком "удачно" должны сложиться все звезды, чтобы он загорелся.
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Вы просто не проанализировали в горячке контекст высказывания. Успокойтесь, и перечитайте еще раз. С вами никто не спорит, просто было сказано, что дизель - никак не опаснее бензинки. У меня у самого дизель, и одна из причин такого выбора, помимо экономичности, была как раз это\а - большая безопасность. Но нужно понимать, что только относительно большая - если не дай бог таки загориться, там также полная задница.
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Ну зачем так?! Вы как раз начали доказывать что дизели и газ опаснее бензиновых. А если "раскочегарить", так и в троллейбусе можно заживо сгореть.
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я "чув", что по статистике гораздо больше погибают от не пристегнутости, чем от пожара.

пожары при авари и- крайне редкое явление, просто единичные случаи.

вы случайно не противник вакцинаций?
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Никогда не пристегивайся! Помоги эволюции - такие придурки не должны размножаться.
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Что делать, что делать.... Вот так оно, да... О тебе же этого сказать невозможно!
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У нее просто пися не растянута потому и девушка
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Яременко - иди в Раду, "работать" надо.
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почему она слетела с дороги? скользко в Киеве с утра? или подрезали??
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большинство сейчас с региками ездит
очень полезная штука
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Толк от регика есть только если сам регик хорошо держит удар, плюс в нем стоит не дохлый аккум. Иначе последний файл не записывается на карту. У меня сосед погиб, последний файл не записался, так и не знаем как все произошло...
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Більшість таких випадків через те що відволіклася, телефон чи щось інше... щей не пристебнута, тобто безвідповідальна, премія Дарвіна.
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утром изморозь на дороге, плюс пониженные реакции с утра.
обычно - группа факторов.
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Так это не авто ,
а консервная банка из металла толщиной 0.75 мм .
И пристегнутость не спасла от такого удара .
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Справа не в 0,75. А якби було 2 мм? Думаєте результат був би іншим? На мою думку справа не в коробці в якій сидить людина, а в мізках. Невже людина не баче, що дорога слизька? Невже ті 3-5 хвилин швидше доїхати варті життя?
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Вы тоже не пристегивайтесь. Посмотрим, когда вас размажет изнутри по вашему бронированному мерсу.
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Судя по виду автомобиля после аварии - спасла бы без проблем. Кстати, относительно тонкий метал во многом помогает спасти людей. По стандарту, салон должен сахранять жескость, в то время как остальная часть машины должна деформироваться с поглощением энергии удара. Был бы метал потолще, всю энергию поглощала бы голова в ней сидящего.
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У нас так много аварий что наверное правильно было принять очень жесткие законы в этом плане. Ехал не пристегнут лишение прав лет на 10-15, превысил скорость тоже самое. Сел за руль пьяным лишение прав на всю жизнь. Думаю только такими методами можно поменять ментальность в плане управления авто.
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Конфискация машины действует сильнее чем лишение прав.
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С конфискацией много хлопот, почему-то часто вспоминаю фильм "Судья Дредд" и методы наказания нарушителя.
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неизбежность наказания эффективнее, чем его жесткость.
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Ну ещё зависит от того что за наказание. У нас многим проще заплатить штраф чем соблюдать правила. Даже от по поводу пьяного вождения много раз слышал такие размышления что если меня остановят пьяным просто заплачу штраф.
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В какой-то мере да. В Германии - не просто штраф, а баллы во Фленсбурге. Наберешь предельное их количество - лишение прав как-нибудь на полгода-год и идиотен-тест, который ой как немало стоит, да еще и не спервого раза пройдешь Завут это медико психологическое обследование так, в частности, потому что только идиот будет пьяным водить.
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Еще и пострадавшая сторона напишет, что у него боли там где-нтбудь появились, и ты еще Schmerzengeld платить будешь. У меня сосед зацепил выезжавшую со двора машину, будучи сльно пъяным. Результат - лишение прав, идиотентест и Schmerzengeld в размере 20000€. Он эти деньги лет 5 выплачивал - зарплате невысокая, он тогда работал в доме престарелых в службе доставки. Причем "пострадавшие" свой ущерб здоровью тупо выдумали, но никто этого даже проверять не стал. Вот такое - помогает от борзоты на дороге.
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а шо так мягко.. надо по-жёстче - сел за руль и сразу виноват...или купил машину и сразу в тюрьму..
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Ну я как бы серьёзно. Посмотрите статистику в мире по ДТП. Украина в топе по количеству ДТП и находится рядом со странами Африки где вообще в принципе нет никаких ПДД, или их никто не соблюдает. С этим явно нужно что-то делать. Это уже ментальность такая которую нужно менять, во всём бывшем СНГ такая ментальность. В ЕС меньше всего ДТП потому что у них другая ментальность.
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ну , как бы серьёзно , то я вам скажу , что в США ездят ещё хуже чем у нас и аварий в эквивалент больше, чем в Украине, но даже там за непристёгнутый ремень или превышение скорости никому и в голову не пришло лишать прав на 10-15 лет... и бухают за рулём и там и в Европе не хуже нашего...
а ментальность , как вы выразились, "всего бывшего СНГ" вот она -забрать,лишить, конфисковать, казнить...
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В США не лучшие показатели в сравнении с ЕС но всё же значительно ниже чем в Украине по количеству ДТП. Речь не о тирании и диктатуре, а о законопослушности. Именно она формирует цивилизованный менталитет. А вседозволенность как у нас наоборот. Если человек ничего не нарушает ему же нечего боятся разве нет?
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Наказание она уже получила. Думаю, самое адекватное. Зачем мелочиться со штрафами, когда столбы выписывают высшую меру и сразу?
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Бывают же часто и другие случаи когда из-за водителей нарушающих ПДД или которые водят авто под чем-то погибают похожие или водители других авто. Как в Харькове с Зайцевой. Знаю много случаев когда пьяный водитель влетал в стоящую на светофоре машину.
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Можно купить автомобиль ! Но мозги купить нельзя.

А ведь как бухали все за рулём , нарушали все возможные правила и тд. Так и нарушают. Менталитет.

В Китае тоже, что угодно нарушают! Но! Они до срачки бояться быть бухими за рулём. И превышать скорость. Баллы снимают. Права , машину забирают. А можно и срок получить.
А так на зелёный едут , паркуются на зебре, в 2-3 ряда. По встречки могут. В 2 стороны мопеды почти всегда едут одновременно по одной дороге. Но аварии редко бывают. Поскольку никто быстро не ездит.
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Протокол осмотра дтп,старый анекдот:
Все,кто сидели непристегнутые, погибли.Те,кто сидели пристегнутые,остались сидеть как живые.
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как бы уже стыдно приводить сию претензию на остроумие.
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никогда не пристегивайтесь. На одного дурака станет меньше.
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Мокшанин,что такое анекдот тебе известно? Или ты только читал сказки об Иванушке дурачке и о непобедимых русских витязях?
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Якщо б віддавали кожен день по 30 евро штрафа то швидко навчились б з паском іздити ...
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Читаю и поражаюсь... Люди, вы нормальные? Даже не 99%! Все 100% комментариев ярко выраженное злорадство. Погиб человек у которого осталось трое детей.. А я вижу здесь толпу бездушных тварей..
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