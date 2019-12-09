 "Не була пристебнута. Загинула миттєво": під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що смертельна ДТП сталася вранці під Києвом біля Зазим'я. Водійка "Хюндай" вилетіла з дороги в дерево.

"Не була пристебнута. Загинула миттєво. А шанси були відсотків так 96.5 на око ... У неї троє дітей залишилося", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася на тому ж місці де "Тойота" 4 дні тому насмерть збила пішохода і поїхала.





Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook