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 Політика України
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Все про:вибори (4034) Зеленський (3729) Путін (3240) Донбас (12609) Клімкін (957) нормандська четвірка (804)

 "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін

Бажання Офісу Президента України Володимира Зеленського в питаннях вирішення проблеми Донбасу йти швидко і без досягнення базових параметрів безпеки, є великою помилкою.

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо за результатами закритих опитувань (яким я теж не довіряю, вони теж можуть бути маніпуляцією) вони (в Офісі Президента. - Ред.) вважають, що "Слуга народу" має шанси показати хороший результат на цих виборах, то в Москві це також відомо. А тепер уявіть, як саме будуть підбиратися кандидати від "Слуги народу" в ОРДЛО. Думаю, Росія цим скористається, аби просунути у виборчий список темних конячок, які не тільки "Слугу народу" розвалять зсередини, а й весь Донбас. І це буде катастрофа. Я вірю, що Зеленський щиро хоче звільнити людей, повернути території. Те, що Зеленський щиро вважає "звільненням Донбасу", – не що інше, як спецоперація РФ. Ніколи не варто недооцінювати Путіна і російські спецслужби. Думаю, бажання Офісу Президента в питаннях вирішення проблеми Донбасу йти швидко, без досягнення хоча б базових параметрів безпеки, є великою помилкою", - наголосив Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін

На його думку, Кремль на 100% підготувався до будь-якого варіанта розвитку подій в ОРДЛО під час або після нормандської зустрічі.

"На Банковій недооцінюють Росію, а марно, адже там на сьогодні є кращі ресурси, щоб контролювати Донбас. Вони це робили майже шість років. Кремль на 100% підготувався до будь-якого варіанта розвитку подій в ОРДЛО під час або після нормандської зустрічі. Ще раз: для Путіна Донбас – це засіб, а не мета. Він точно проробив будь-які сценарії. Абсолютно впевнений, що Путін не хоче успіху Зеленського. Більше того, у якомусь сенсі він боїться його успіху, оскільки в Зеленського є певна популярність у Росії. Також у мене є підстави стверджувати (базуючись на спілкуванні з багатьма нашими друзями за кордоном), що Путін дуже не хотів перемоги Зеленського, бо це для нього був не найкращий варіант розвитку подій", - пояснив Клімкін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164180
 
   
 Топ коментарі
 
Та вам крім ковбаси по 2.20 та сватів, взагалі більш нічого не потрібно.
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- Добридень
- Здравствуйте
- А коли ви перестанете стріляти та виведите свої війська ?
- А мы не стреляем потому что нас там нет
- а-а, ну добре . Подумав шо то ви, бо дуже на вас схоже .
- Не не, это не мы, это кто-то очень похожий на нас. Вы обознались
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Зате патріот України. А % підтримки так у нас стрімко змінюється. Головне - у мізках більшості українці вже склався стереотип - Зєляпутя колабораст. А проценти будуть пізніше.
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Досить! Пять років керував... І зараз в тепленькому! Незгоден, на майдан до однодумців виходь...
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Сбитые летчики угомонитесь. Сами завели страну в тупик, дайте другим разрулить ситуацию.
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Путин и Лукашенко в Сочи : Ну и еще президенты обменялись подарками: Путин передал Лукашенко золоченый самовар, а батька в ответ вручил конфеты, сало и сыр.
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А що робитимуть учителі зі своїми щомісячними $4000 платні? Пенсіонери викуплять весь кав'яр, а вчителям прийдеться їсти лише сЬОмґу з осетриною? Хіба це справедливо? "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 8003
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Желание Офиса президента Украины Владимира Зеленского в вопросах решения проблемы Донбасса идти быстро и без достижения базовых параметров безопасности, является большой ошибкой.Источник: https://censor.net.ua/n3164180 ===

==== Мне кажется, чего-то Климушкин не тоҐо.... фигня какая-то ..
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Alter Nator свинособака мокшанская ты как тот бомж который пытается опровергнуть наличие у себя вшей )
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та ты просто пьяный плевок грязного папиного )(уя
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Климкин ты за свои годы отчитайся,!!ПРИЧЕМ КОНКРЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ А НЕ БОЛТОВНЕЙ!
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Клімкин говорить, що путін розвалить СН із середини. Не погоджуюся, бо вони самі себе розвалять за допомогою Яременко та подібних йому.
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Клімкіг обовязково прислухається до твоєї авторитетної думки
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це йому мабуть
його родич нашепотів, той що "герой повернення Крима"?
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еще один путинский агент под прикрытием вопит
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русня, shcherbinin - это вогульская фамилия или остяцкая?
Правда что у вас в юртах до сих пор снохачество в ходу?
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пане Клімкіне, облиште цю дипломатію. Ви прекрасно знаєте, що мавпочка коломИйського може "щиро_вважати" лише про те, на що вкаже коломИйський. А цей, останній, просто хоче далі грабувати Україну.
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Все правильно! Часи дипломатії минули! Дайте йому парабеллум, нехай йде у гори, і відстрілюється. "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 364
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Климкин, ты бы еще задвинул чтото типа "верный предатель", "искренний лжец" или "законопослушный преступник". Хватит уже этой постмодернистской фигни: предатель он и есть предатель.
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Надеемся, что все-таки, сам Зеленский не является спецоперацией ФСБ.... "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 4269
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конечно он не агент ФСБ, он просто катался в сериале на лисапеде и зелебобикам это очень понравилось.
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не ображайте шмарклю, в нього сьогоднi корпоратив, йому ще працювати


"Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 5766





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Зелупа просто мысленно уже считает деньги которые ему ***** предложил за Украину. За такие деньги любой бы плюнул на Украину и на етот тупой и продажный народ.
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Порошенко,Климкин,Елисеев,Тука,Рева,Розенко и еще уева туча чиновников предыдущей власти ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮТ !!!! успехов тому, кого ( как ни одного другого ) ежедневно при поддержке лахтинских и своих троллей обливают дерьмом.И заметьте так грязно и подло ,
что даже врагам не пожелаешь.А главное вопят , что они за Украину и тут же гадят.Лицемер главный кукловод, лицемерная и команда прихлебателей.
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Де справа про свинарчуків, роттердам+, вбивство брата Порошенка, 82 млрд вкрадених мародером......? невже нема? Нагадати тобі, зебілу, як ви півроку тому з російською лахтою на гівно сходили - тільки не Порошенко! Я, як громадянин України, маю обов"язок натягувати цю ганебну владу на держак увесь свій вільний час - допоки вона не виконає мою основну волю - Незалежність України і територіальна її цілісність. Крок вправо-вліво - яйця бубочки на йолці!!!
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Это закон бумеранга. Долгое время Зеленский обливал грязью всех политиков в очень оскорбительной форме, не обращая внимания на должности и то, что они защищают Украину. Вот теперь пусть попробует соблюсти все интересы, а не только свои.
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Климкин сознательно тупит , ни о каких вьіборах и говорить Украина не станет до полного вьівода войск и вооружений РФ с территории Донбасса. Об єтом и будет разговор в Париже , дешевьіе отмазки "ихтамнет" не прокатят , есть четкие данньіе разведок НАТО и Украиньі.
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Які дані - головне дразнити путіна.
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Войска и вооружения рф путин выведет легко и быстро. Правда за это клоун ему подпишет все что путин захочет. Но вот на донбассе останется пару сотен тысяч "украинских ополченцов" и захваченное оружие.... В военном плане ничего не изменится., но номинально там действительно не будет ни одного русского солдата. . И что дальше?
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Клімкін - смердяще прахоботське трепло...
коли проводили таку зустріч востаннє?
Що ти мерзота робило, щоб виставити Путіну умови?
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При всем уважении к Климкину, ни понять ни согласиться не могу. Красные лини очерчены, проговорены и объявлены уже десятки раз. Тем не менее продолжаем утверждать, что Зе младенец, хитромудрому Пуйло он и в подметки не годится, зрада ну прочее дерьмо. Зачем это Кимкину - не понятно. Может обиделся
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Климкин всегда был болячкой на жопе Украины. И теперь выступает как фурункул.
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