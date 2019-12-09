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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Конгрес США (346) санкції (2414) Bloomberg (18) Північний потік (409)

 У Конгресі США мають намір схвалити до 20 грудня проєкт оборонного бюджету, який містить санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Американські законодавці включили положення про санкції стосовно компаній, що беруть участь у проєкті "Північний потік 2", до проєкту оборонного бюджету (National Defense Authorization Act, NDAA) на наступний рік, який з великою ймовірністю буде схвалено.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, а також топменеджерів цих компаній, які можуть втратити можливості отримати американську візу та зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції в NDAA сформульоване на основі законопроєкту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін раніше цього року.

Санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік 2", повідомив агентству помічник Круза.

Минулого тижня Круз укотре висловився про необхідність запровадження санкцій проти проєкту, який, за його словами, "принесе мільярди доларів Росії, які вона зможе використати для фінансування військової агресії проти Америки та проти Європи".

Читайте також: У Палаті представників Конгресу США планують встигнути з процедурою імпічменту Трампа до 25 грудня, - конгресмен Надлер

Американські законодавці розраховують схвалити NDAA до початку канікул Конгресу 20 грудня.

"Північний потік 2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Пропускна спроможність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проєкту оцінюється майже в EUR10 млрд. Засновником і власником контрольного пакета акцій компанії-оператора проєкту - Nord Stream 2 AG є "Газпром". До консорціуму входять також французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper та Wintershall.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164178
 
   
 Топ коментарі
 
Отлично! Респект Конгрессу! God Bless America!
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Тобто дивідендів росія від ПП2 не отримає, бо спочатку санкції, а потім жорстка конкуренція від американців, де їхній газ буде більш вигідним.
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Tut eti kompaniji imejet svoji ofisy v amerike svoj biznis tam,znacyt bolse nebudet imet В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8854Mnogim iz etix kompaniji rosija eto meloc,a vot s amerikoj imet problemi oni nexocet
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Шо там ещё русская разведка передала? В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1459
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Скориставшись недолугістю Зеленського, Москва зруйнувала двопартійну підтримку України в США
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Привет фрау Риббентроп, не везёт ей как-то в последнее время.
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Тобто дивідендів росія від ПП2 не отримає, бо спочатку санкції, а потім жорстка конкуренція від американців, де їхній газ буде більш вигідним.
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Болт с левой резьбой.А транзит,через Украину-придется продолжать.
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Трохи транзиту буде, але часткова прокачувати газ невигідно.
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Отлично! Респект Конгрессу! God Bless America!
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самые популярные темы Европы на сегодня-импичмент, насмешки над трампушкой, разборка ботоксного на непривлекательные части и заверения в вечной дружбе и ним, а вот зе, только вскользь и только дипломатически, как о пустом и не нужном.... Поток вообще не обсуждают, видимо санкции не так их и страшат. Посмотрим...
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"Дорога ложка к обеду"
а можно более наглядно: поздно жопу сжимать, когда обосрался.
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Tut eti kompaniji imejet svoji ofisy v amerike svoj biznis tam,znacyt bolse nebudet imet В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8854Mnogim iz etix kompaniji rosija eto meloc,a vot s amerikoj imet problemi oni nexocet
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Хороший *подарочек* татаромордве падлючей к Новому Году!
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Почему в оборонный бюджет, чем он связан с СП-2 ?
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Читаю комменты и диву даюсь. Чего радоваться. Они дождались практически финиша строительства и пальчиком так - мі против .А чего раньше не впряглись, а только грозились. Да в принципе и сейчас "одобрили", "озаботились", итд....
Тут просто шкурній интерес поставок СПГ.
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Газопроводу осталось сотню км пройти, и до 20 декабря возможно пройдут. Какие санкции сейчас? Ну скажут европейцы, ок, мы с 21 декабря к строительству отношения не имеем, так россияне сами достроят то, что останется. США же не вводят санкции против российского газа в целом. А вводить санкции в отношении строителей трубы, когда она уже построена, то все несущественно. Эти санкции опоздали на пару лет. К тому же в Германии рассматривают контр-санкции, включая ограничения на поставку сланцевого газа. Конфликт между США и Германией россиянам тоже на руку.
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