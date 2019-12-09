 Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ

Як стало відомо "Ъ", Росія зайняла жорстку позицію щодо послідовності виконання Мінських угод, передає Цензор.НЕТ.
Переглядати домовленості Москва не має наміру, повідомило джерело "Ъ" у російських держструктурах, що бере участь у переговорах з Україною щодо Донбасу і займалося підготовкою до саміту в "нормандському форматі". Саміт лідерів Росії, України, Німеччини і Франції відбудеться сьогодні, 9 грудня, в Парижі.
"Для них (української сторони. - Ред.) ця зустріч - політичний акт, а для нас - робоча. Якщо в угодах написано, що вибори мають бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати", - зазначило джерело російського видання.
Співрозмовник "Ъ" впевнений, що плани України переглянути або відредагувати Мінські угоди реалізовані не будуть. Крім того, на безальтернативності Мінських домовленостей не раз наголошували Франція і Німеччина.
Просто нам довго про це не розповідатимуть і казатимуть про перемогу.
нехай усе остаеться так как е
покi оркi не повиздихають
Тяжело разговаривать с шизофрениками.
А если срок уже прошёл и они уже не досрочные, а послесрочные? проводить вообще нельзя?
Поэтому мира с РФ в ближайшее будущее не будет. Мир похоже наступит только тогда, когда не станет РФ, как государства.
Пиар клоуна?
виявляти потенційних перебіжчиків - завдання спецслужб.
інше питання: як це лайно пройшло крізь лінію фрону?
Интрига дня-что ж такого сногсшибательного собирается утворить Янелох, чтобы встреча была продуктивной...
Может, рояль в Париж уже завезли?
Свої ж - Ліпецькі холуї
Це як ладан для мародерської нечисті.
Ось Штаб Самопорятунку Порошенка й ковбасить червоними лінями. І людей морозять.
А сам був мітингарів-ветеранів АТО на коліна в сніг ставив.Та шоколадне не червоніє.
так считают в кремле. Поэтому туалетная бумага имеет большую цену.
чем все бумажки подписанные в Минске.»
И какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
Всретеся і тут - але вже публічно !
Россию , читай ****, устраивает МИнский договорняк, и который подписал шоколадник. И Россия против изменения , которые хочет внести Зе в эти договоренности.
Вывод очевиден, кто сыграл в интересах России.
Естественно, Адский Порошенко включил эти дурацкие выборы в ОРДЛО не потому, что Меркель-Оланд сказали ему - "не будет выборов - не будет санкций против Расии!", а потому - что он шпион Путина.