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 Політика України, За кордоном
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 Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ

Росія виступає проти будь-яких змін до Мынських угод.

Як стало відомо "Ъ", Росія зайняла жорстку позицію щодо послідовності виконання Мінських угод, передає Цензор.НЕТ.

Переглядати домовленості Москва не має наміру, повідомило джерело "Ъ" у російських держструктурах, що бере участь у переговорах з Україною щодо Донбасу і займалося підготовкою до саміту в "нормандському форматі". Саміт лідерів Росії, України, Німеччини і Франції відбудеться сьогодні, 9 грудня, в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Росії виступили проти розширення "нормандського формату"

"Для них (української сторони. - Ред.) ця зустріч - політичний акт, а для нас - робоча. Якщо в угодах написано, що вибори мають бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати", - зазначило джерело російського видання.

Співрозмовник "Ъ" впевнений, що плани України переглянути або відредагувати Мінські угоди реалізовані не будуть. Крім того, на безальтернативності Мінських домовленостей не раз наголошували Франція і Німеччина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164173
 
 
 Топ коментарі
 
Задрала уже Россия своими двойными понятиями, Украина почему-то только по закону, по договорам должна поступать, а Россия так, как ей придумается.
Поэтому мира с РФ в ближайшее будущее не будет. Мир похоже наступит только тогда, когда не станет РФ, как государства.
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росияне ещё не в курсе в силе нашего президента. Зеленскому только стоит посмотреть своим могучим взглядом на путина, как тот наложит в штаны, а если Зеленский ещё и ролик снимет да выложит в фейсбук, то россия сразу же капитулирует
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а то что они должны были выполнены еще 4 года назад россми не волнует и то что дебальцево должно быть неокупировано тоже пофигу
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Тобто Нормандська зустріч пройде без результатів та прийнятих рішень?
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Боюся, що рішення вже прийняті і Зелох на все погодився.
Просто нам довго про це не розповідатимуть і казатимуть про перемогу.
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Вони так це і планують, але не врахували наявність на перемовинах західної преси. Все буде відомо.
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західної преси, нажаль, не буде на зустрічі ***** з *********
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Жёсткая это наблюдать и продвигаться внутрь государства Украина. Зеленский так ещё не посмотрел в глаза кремлёвскому Фюреру, там понятно что полна жопа. Россия заняла жесткую позицию и не намерена пересматривать минские соглашения на "нормандском саммите", - росСМИ - Цензор.НЕТ 5481
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А те, що перед виборами расєйка повинна прибратись з Донбасу вони не бачать? А те, що Україна повинна відновити контроль над кордоном? Вибори ідуть передостаннім пунктом.
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файна новина
нехай усе остаеться так как е
покi оркi не повиздихають
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Факт в том, что Зеленскому предстоит попытка пересмотреть условия Минских капитуляций подписанных Порошенко от имени Украины. Именно против этого и протестует соевая камарилья вместе с рускими.
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а ты ольгинский бот против чего здесь протестуешь?
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Йому хочеться, щоб українці забули своїх полеглих героїв та все повернути у СРСР-2.
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Кремлевская лахтинская лобковая вошь- в спам,скотЫняка!
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росияне ещё не в курсе в силе нашего президента. Зеленскому только стоит посмотреть своим могучим взглядом на путина, как тот наложит в штаны, а если Зеленский ещё и ролик снимет да выложит в фейсбук, то россия сразу же капитулирует
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все нормально, главное чтобы диалог между сторонами наладился, а результаты пока не важны... Россия заняла жесткую позицию и не намерена пересматривать минские соглашения на "нормандском саммите", - росСМИ - Цензор.НЕТ 3400 все будет хорошо...
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"что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными"

Тяжело разговаривать с шизофрениками.

А если срок уже прошёл и они уже не досрочные, а послесрочные? проводить вообще нельзя?
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Задрала уже Россия своими двойными понятиями, Украина почему-то только по закону, по договорам должна поступать, а Россия так, как ей придумается.
Поэтому мира с РФ в ближайшее будущее не будет. Мир похоже наступит только тогда, когда не станет РФ, как государства.
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все так, только рф сама по себе не развалится, и на экономическое давление будет отвечать большей агрессией. европа не хочет идти на обострение, и для Украины и Беларуси пока все печально.
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Смысл тогда в этой встрече какой?
Пиар клоуна?
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Я не знаю для чего проводит переговоры Зе, но по моему мнению, лучшее чего можно добиться, сказать после, "Я сделал всё что мог, пошел на все компромиссы но РФ не договороспособна, надо усиливать давление и санкции",
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Так для того и проводит Зеленский данньіе переговорьі. Отрицательньій результат на руку Украине и против РФ.
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И в войсках не понятка,солдаты думают уже как и за кого ,и за сколько..
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В конце ноября 2019 г. военнослужащий 56-ой мариупольской бригады совершил предательство. Александр Штоц покинул приделы части. В результате проведенного служебного расследования было установлено, что он перешел на сторону врага. Вчера, 8 декабря, на одном из сепаратистских телеканалов Александр Штоц дал интервью, в котором дискредитирует военно-политическое руководство Украины и командование воинской части. Предатель рассказывал о бытовом алкоголизме и воровстве в рядах ВСУ..
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зрадники були у всі часи.
виявляти потенційних перебіжчиків - завдання спецслужб.
інше питання: як це лайно пройшло крізь лінію фрону?
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Так зачем просирать народные деньги на перелеты, если мокши озвучили свою позицию. МИД должен сказать свое слово, если еще там остались профи, и продолжать долбить русню санкциями.
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И кто бы сомневался Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1875
Интрига дня-что ж такого сногсшибательного собирается утворить Янелох, чтобы встреча была продуктивной...
Может, рояль в Париж уже завезли? Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1862
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С позицией паРаши все давно понятно. Истинную позицию Зели никто не знает.
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Чому ж ніхто не знає ? Позиція Вофкі давно відома - колінно ліктева . Він її ніколи і приховував 😕
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Максимальным достижением для него будет не просрать то, что есть.
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Досягненням для нього буде не напаскудити в памперси у присутності жінки. Бо один раз він вже своїм запашком мало не довів Меркель до втрати свідомості
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Факт в том, что Зеленскому предстоит попытка пересмотреть условия Минских капитуляций подписанных Порошенко от имени Украины. Именно против этого и протестует соевая камарилья вместе с рускими.
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Для придания мужества президенту, ПВО страны должно объявить о внеплановых учениях.
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Ну коли і як проводити вибори на своїй території Україна вирішує сама і без рашистських хотєлок . А якщо козлорожим щось десь дуже пече то нехай користуються "Жидкостью для охлаждения ануса" 😃
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Спасибо Потроху.
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з шестьорою свого кума жорстким не був.
Свої ж - Ліпецькі холуї
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Українців з Міжнародним днем боротьби з корупцією!
Це як ладан для мародерської нечисті.
Ось Штаб Самопорятунку Порошенка й ковбасить червоними лінями. І людей морозять.
А сам був мітингарів-ветеранів АТО на коліна в сніг ставив.Та шоколадне не червоніє.
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Ура, сьогодні Рябошапка посадить корупціонерів, яких не посадив Порошенко.
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Вот ты мордва неугомонная лахтинская,к подгоревшему месту приложи замороженную синюю курицу из сссссссссра из холодильника*саратофф*...
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Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в "нормандському форматі" і спільної прес-конференції чотирьох лідерів". Під час оцієї то зустрічі Зеленський і капітулює, але це не увійде в "нормандский формат" про, що вони там домовляться відомо стане через деякий час і не великими порціями через так званий витік інформації від анонімного джерела. Оце і буде виконуватись. Офіційно повідомлять, що на Нормандському саміті домовились про обмін полоненими, а з інших питань спільної мови досягти не вдалось, але дискусія, щодо зближення позицій буде продовжена на рівні МЗС
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россия заняла Жесткую позицию - это коленно-локтевую?
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Вже і чергові прошли, а москальня все чекає позачергових, наснаги...
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сьогодні жорстка позиція завтра можливо не дуже, головне питання наскільки міцний фундамент в такій позиції.
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Ну и замечательно ! Стена это самый лучший результат сегодня ! Не дай Бог чтоб эта инфицированная путлеровской прапогандой орда ломанулась к нам! Пусть там в резервации гниют !
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«Какие минские договоренности? Параша не является стороной конфликта,
так считают в кремле. Поэтому туалетная бумага имеет большую цену.
чем все бумажки подписанные в Минске.»
И какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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Всралися зі своєю "жесткою позициею" на переговорах з Білоруссю....

Всретеся і тут - але вже публічно !
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Какие еще нужны доказательства, что шоколадник договорился с *****, на взаимовыгодных условиях .
Россию , читай ****, устраивает МИнский договорняк, и который подписал шоколадник. И Россия против изменения , которые хочет внести Зе в эти договоренности.
Вывод очевиден, кто сыграл в интересах России.
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А какие изменения хочет внести "ЗЕ"? Тебе о них хоть что-то известно?
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а я буду надеятся что у Зе снова сработает его карма. Трамп до сих в ах-е после телефонного разговора с ним.
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Да, да....
Естественно, Адский Порошенко включил эти дурацкие выборы в ОРДЛО не потому, что Меркель-Оланд сказали ему - "не будет выборов - не будет санкций против Расии!", а потому - что он шпион Путина.
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Лично я, уверен, что к сожалению Пуйло, не пойдет на условия Украины. Но при этом, придется показать свое истиное лицо, а это уже большой плюс. Посему переговоры нужны и важны!
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