 Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ

Як стало відомо "Ъ", Росія зайняла жорстку позицію щодо послідовності виконання Мінських угод, передає Цензор.НЕТ.

Переглядати домовленості Москва не має наміру, повідомило джерело "Ъ" у російських держструктурах, що бере участь у переговорах з Україною щодо Донбасу і займалося підготовкою до саміту в "нормандському форматі". Саміт лідерів Росії, України, Німеччини і Франції відбудеться сьогодні, 9 грудня, в Парижі.

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"Для них (української сторони. - Ред.) ця зустріч - політичний акт, а для нас - робоча. Якщо в угодах написано, що вибори мають бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати", - зазначило джерело російського видання.

Співрозмовник "Ъ" впевнений, що плани України переглянути або відредагувати Мінські угоди реалізовані не будуть. Крім того, на безальтернативності Мінських домовленостей не раз наголошували Франція і Німеччина.