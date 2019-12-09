 Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч після переговорів у "нормандському форматі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Зустріч буде. Домовилися про неї. Все буде вписуватися в той формат, який запропонують організатори саміту - французи", - сказав він журналістам.

"Очевидно, (зустріч Путіна і Зеленського відбудеться. - Ред.) після завершення всіх заходів", - додав Ушаков.

Відповідаючи на запитання про те, скільки триватиме зустріч Путіна і Зеленського, помічник російського президента заявив: "Я не знаю. Це залежить від лідерів. Обмежень немає особливих".

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Планується, що "нормандська зустріч" завершиться спільною пресконференцією всіх чотирьох лідерів. До цього учасники цих самітів жодного разу не виходили до преси разом.