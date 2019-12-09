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 Політика України
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 Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч після переговорів у "нормандському форматі"

Двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Росії Володимира Путіна відбудеться після переговорів у "нормандському форматі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Зустріч буде. Домовилися про неї. Все буде вписуватися в той формат, який запропонують організатори саміту - французи", - сказав він журналістам.

"Очевидно, (зустріч Путіна і Зеленського відбудеться. - Ред.) після завершення всіх заходів", - додав Ушаков.

Відповідаючи на запитання про те, скільки триватиме зустріч Путіна і Зеленського, помічник російського президента заявив: "Я не знаю. Це залежить від лідерів. Обмежень немає особливих".

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Планується, що "нормандська зустріч" завершиться спільною пресконференцією всіх чотирьох лідерів. До цього учасники цих самітів жодного разу не виходили до преси разом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164171
 
 
 Топ коментарі
 
скоріше ЗЕ стане на коліна і буде вилизувати інструмент,який не зовсім призначиний для гри на роялі
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Лишь бы пукло не полезло целовать животик, с него, дурака, станется...
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скоріше ЗЕ стане на коліна і буде вилизувати інструмент,який не зовсім призначиний для гри на роялі
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Узнаю мышебрата, что ни мысль, то сортирно-половая тематика. Верным путьом идёте, таварисч!
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Моника Зеленски уже подмілась и готова. Меркель умівает руки- чтоб то что будит у Моники с Уйлом біло не в ее присутствии))) Зе боті приготовтесь - зима будит жаркая. Все будит Украина!
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Да пусть целует. От девственности Бубочки остались только красные труселя
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Девственность девственностью, а педофилия педофилией))
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А вы батенька гурман. Это что же получается, если тебе 42 и ты не лох то значит ребёнок? Тогда Бохдана надо сажать не как коррупционера, а за развращение малолетнего.
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Что-то не припоминаю, чтобы Богдан его развращал)))
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Ага, ухо лизал в целях гигиены и ничего личного
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Ничего, есть куча персонажей, который уже год облизывающие шоколадный зал, и им хоть бы хны))
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Ну дивный же ты чел, так зад же - шоколадный! 🤣
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!!11111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. .. .. РоSSия - преступное государство!!!
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кравчук, кучма, ющенко, янукович, поршенко і як результат зеленський - це кільця одного ланцюга. Ланцюга, який призначений для задушення України і її народу. Снігова куля....
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То есть может быть так,что на пресс конференции скажут скорее всего что ничего не договорились,а потом после встречи с пуйлом,позже,как всегда из кацапсих сми узнаем что у них была договоренность,или сам пуйло скажет перевернет,что Зе наобещал,а гидрант этого не говорил,но можна сбрехать они де были один на один такая провокация,,поэтому нельзя им все эксперты говорят встречаться один на один
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График встречи:
14:55 - прибытие в Елисейский дворец
15:05 - встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
15:30 - встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"
18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Источник: https://censor.net.ua/n3164119
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говорят ***** ненастоящее приедет))
настоящее только со своей кружкой ездит))
а с кружкой в елисейский дворец не пускают)
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жалкий юмор...путена уважают, как ни крути, что к вазелину не относится...по щечке похлопают, за ушко и попку потискают, посмеются, и побегут к терану подлизываться и просить - газ там подешевше, отмена санкций на европейские продукты и пр...
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везде в петушинном углу?)
ты наверное расиянин? Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч після переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3076
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Напомню, на всякий случай, вдруг запамятовал:

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на этом страшном, жестоком, отвратительном пути?", - сказал Зеленский во время брифинга в своем штабе.
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Та ладно им еще надо решить какой из трёх путиных пойдет на переговоры. И не факт, что оно не опоздает на час по устоявшейся привычки.
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Если Франция, Германия и Россия примут решение, то о чем после этого можно говорить?
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Франция, Германия и Украина не могут принять решения ?
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А юмор на лестнице? . l'esprit d'escalier- фраза, эквивалентная русской поговорке «задним умом крепок», означающая, что человек находит правильный,хороший ответ, когда время для него уже упущено. В буквальном переводе: «достойный ответ приходит, когда человек уже вышел из помещения на лестницу или лестничную площадку».
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Українців з Міжнародним днем боротьби з корупцією!
Це як ладан для мародерської нечисті.
Ось Штаб Самопорятунку Порошенка й ковбасить червоними лінями. І людей морозять.
А сам був мітингарів-ветеранів АТО на коліна в сніг ставив.Та шоколадне не червоніє.
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Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в "нормандському форматі" і спільної прес-конференції чотирьох лідерів". Під час оцієї то зустрічі Зеленський і капітулює, але це не увійде в "нормандский формат" про, що вони там домовляться відомо стане через деякий час і не великими порціями через так званий витік інформації від анонімного джерела. Оце і буде виконуватись. Офіційно повідомлять, що на Нормандському саміті домовились про обмін полоненими, а з інших питань спільної мови досягти не вдалось, але дискусія, щодо зближення позицій буде продовжена на рівні МЗС
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Зеленскому достаточно твердо настаивать на одном , но главном пункте Минска - вьіводе незаконньіх вооруженньіх формирований и вооружений с территории Донбасса. Путину нечего возразить , кроме старого "ихтамнет" , что противоречит данньім разведслужб НАТО и Украиньі. Тут дедушку и надо прижимать к стенке , втроем.
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Останніми днями в мене виникла думка з приводу того, що тактика Зелі була блефом. Тобто він робив вигляд, що готовий на все заради зустрічі з Путіним, а безпосередньо в останні дні став робити свою позицію жорсткішою, щоби Путін вже не міг відповзти від зустрічі. Це - цілком в стилі Коломойського і це - єдиний варіант, за якого дії Зелі не видаються безглуздою авантюрою.

Тепер конкретно. На Лєнта.ру пишуть, що наші не підтвердили двосторонню зустріч. Якщо вони не ідіоти, то вони обдурять Путіна, не зустрінуться з ним віч-на-віч, а спробують його максимально дискредитувати в очах Заходу, як неконструктивного в перемовах. Тоді в нас є шанс. Якщо Зеля справді вірить про щось домовитися з Путіним, тоді пора готувати шини.
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Врядли зеля малорос,я даже знаю что он скажет:у меня корона не упадет
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Пряму трансляцію давай !
Хочемо знати, хочемо бачити!
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Основное может покажут а встреча после, пуйла и зе один на один врядли
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без тебе знаю.
Я пишу те, що треба вимагати, щоб була прозорість , демократія і чесний президент.
не захищай інтереси продажних чиновників.
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А уявіть на секундочку, як кремлівський гном буде ставити ультиматум Зеленському, щоб той Порошенка не посадив й не "переслідував", ото буде трагікомедія для порохоботів. Ага.
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Надеюсь Зеленский проведет всречу с путиным как реальный, суровый пацан, нагнет путина, будет его перебивать, хамить, как подобает, в стиле я не лох. Как это было с армейцами. Он там таким дерзким был. Представляю...
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"Зеленский поехал на переговоры - петя выводит толпу сладкоежек на майдан... Где Вы сладкоЖоры были, когда петя офшоры открывал во время боёв, года петя на мальдивах загорал?"
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Интересно, клоун будет только руки путину целовать или и жопу?
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Наивный дурньік. Ну шо поделаешь? В следующий раз (если, конечно, следующий раз для него состоится) умнее будет. В конце-концов один раз - ещё не пидагог.
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Вечерком, в коечке, с ваЗЕлинчиком...
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Если бы сняли скрытой камерой... Да выложили в сеть... "Оскар" ! Сто пудов - "Оскар" и "Гремми"!!! Во всех номинациях!!!
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Все будет о"кей! Вова Путин поддержит Вову Зеленского! Наш Вовочка все правильно делает, что бы от государства Украина не осталось ни фига!
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Все будет о"кей! Вова Путин поддержит Вову Зеленского! Наш Вовочка все правильно делает, что бы от государства Украина не осталось ни фига!
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Хотелось бы прямую трансляцию....
Если Зе скажет -"Привет царь "Пуйло", ...пагаварим? ...."... дальше смотреть не буду. Все будит нормально. Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч після переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3875
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