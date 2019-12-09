 Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч після переговорів у "нормандському форматі"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.
"Зустріч буде. Домовилися про неї. Все буде вписуватися в той формат, який запропонують організатори саміту - французи", - сказав він журналістам.
"Очевидно, (зустріч Путіна і Зеленського відбудеться. - Ред.) після завершення всіх заходів", - додав Ушаков.
Відповідаючи на запитання про те, скільки триватиме зустріч Путіна і Зеленського, помічник російського президента заявив: "Я не знаю. Це залежить від лідерів. Обмежень немає особливих".
Планується, що "нормандська зустріч" завершиться спільною пресконференцією всіх чотирьох лідерів. До цього учасники цих самітів жодного разу не виходили до преси разом.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!!11111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. .. .. РоSSия - преступное государство!!!
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14:55 - прибытие в Елисейский дворец
15:05 - встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
15:30 - встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"
18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Источник: https://censor.net.ua/n3164119
настоящее только со своей кружкой ездит))
а с кружкой в елисейский дворец не пускают)
в петушином углу?
ты наверное расиянин?
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на этом страшном, жестоком, отвратительном пути?", - сказал Зеленский во время брифинга в своем штабе.
Це як ладан для мародерської нечисті.
Ось Штаб Самопорятунку Порошенка й ковбасить червоними лінями. І людей морозять.
А сам був мітингарів-ветеранів АТО на коліна в сніг ставив.Та шоколадне не червоніє.
Тепер конкретно. На Лєнта.ру пишуть, що наші не підтвердили двосторонню зустріч. Якщо вони не ідіоти, то вони обдурять Путіна, не зустрінуться з ним віч-на-віч, а спробують його максимально дискредитувати в очах Заходу, як неконструктивного в перемовах. Тоді в нас є шанс. Якщо Зеля справді вірить про щось домовитися з Путіним, тоді пора готувати шини.
Хочемо знати, хочемо бачити!
Я пишу те, що треба вимагати, щоб була прозорість , демократія і чесний президент.
не захищай інтереси продажних чиновників.
Если Зе скажет -"Привет царь "Пуйло", ...пагаварим? ...."... дальше смотреть не буду. Все будит нормально.