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 Різанину між військовослужбовцями-контрактниками розслідують на Закарпатті, - Нацполіція

Правоохоронці з'ясовують, чому 31-річний військовослужбовець хотів позбавити життя товариша по службі. За фактом замаху на вбивство 52-річного військового поліція Ужгорода починає слідство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатської області.

Правоохоронці Ужгородського відділення поліції документують факт замаху на вбивство 52-річного військовослужбовця його 31-річним товаришем по службі. Повідомлення про госпіталізацію в лікарню чоловіка з ножовими пораненнями надійшло в поліцію 8 грудня близько 19:20.

Зі слів лікаря, до медзакладу каретою швидкої допомоги з ножовими пораненнями доставлено 52-річного військовика. Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, з’ясувала, що поранення чоловік зазнав у військовій частині, яка дислокується в Ужгороді.

На місці події попередньо встановлено, що у військовослужбовців Збройних сил України за контрактом – 31-річного та 52-річного чоловіків – виник конфлікт. У розпалі молодший службовець завдав декілька ударів ножем своєму старшому товаришу по службі.

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За фактом замаху на вбивство у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Щодо 31-річного чоловіка вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 КПК України.

У ході досудового слідства, правоохоронці з’ясують усі обставини злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164167
 
 
 Топ коментарі
 
порохоботов всего 8 %, сложно поймать такого, а зебилов считай, что на каждом шагу. По этому выбирать не приходится Резню между военнослужащими-контрактниками расследуют на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1093
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Та ні, просто випадково прочитали їм книгу про батьків і дітей - Кайдашева сімя Різанину між військовослужбовцями-контрактниками розслідують на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1658
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РЕЗНЯ́
Женский род
Массовое жестокое избиение, массовые убийства.
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Просто два молодых человека поспорили сольет ли зеленский в париже Украину или нет Резню между военнослужащими-контрактниками расследуют на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5888
И закончилось все поножовщиной...
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А ведь могли бы вместо этого какого-нибудь порохобота отпинать вместе, вот такая вот ужгородская резня получилась...
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порохоботов всего 8 %, сложно поймать такого, а зебилов считай, что на каждом шагу. По этому выбирать не приходится Резню между военнослужащими-контрактниками расследуют на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1093
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Ничего, зато кучкуются в одном месте. Оно и правильно, психически ненормальным надо держаться вместе, поодиночке-пропадут.
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Зебил убил порохобота за то что тот называл Зелю писюнистом
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На основе этих реальных событий, будет снят бюджетный ужастик "Ужгородская резня штык-ножами"
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що за філологічне ******** на цензорі, пишеш коментар українською а виходить - азіровка? Невже Вітя Астанавітесь і Кіля Рери Лопату вже в Україну повернулись? Різанину між військовослужбовцями-контрактниками розслідують на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 978
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о т к у р в а в ж е н а в і т ь с л о в о " по у к р а ї н с ь к о м у" з а м і н я ю т ь " по - р у с с к и"?
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