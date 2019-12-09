 Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук

Таку думку прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що, згідно з результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA, з фізико-математичних предметів українські школярі в середньому відстають на рік від країн Організації економічного співробітництва і розвитку.

"Це не просто рейтинг, а глибоке дослідження нашої системи середньої освіти. Там ми бачимо жахливі для нас речі, як, наприклад, те, що діти, які навчаються у селах, приблизно на два роки відстають від дітей, які навчаються в містах", - сказав він.

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Гончарук зазначив, що наступний рік в Україні планують зробити роком математики.

"Це нас фокусує. Дивимось на ці проблеми і закладаємо оптимізацію мереж шкіл не для того, щоб зекономити, а для того, щоб дати дітям нормальну освіту. Історія з малокомплектними школами непопулярна, але, з іншого боку, там крадуть у дітей майбутнє", - додав він.