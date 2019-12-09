 Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук

Таку думку прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що, згідно з результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA, з фізико-математичних предметів українські школярі в середньому відстають на рік від країн Організації економічного співробітництва і розвитку.
"Це не просто рейтинг, а глибоке дослідження нашої системи середньої освіти. Там ми бачимо жахливі для нас речі, як, наприклад, те, що діти, які навчаються у селах, приблизно на два роки відстають від дітей, які навчаються в містах", - сказав він.
Гончарук зазначив, що наступний рік в Україні планують зробити роком математики.
"Це нас фокусує. Дивимось на ці проблеми і закладаємо оптимізацію мереж шкіл не для того, щоб зекономити, а для того, щоб дати дітям нормальну освіту. Історія з малокомплектними школами непопулярна, але, з іншого боку, там крадуть у дітей майбутнє", - додав він.
Этот дебил возомнил себя педагогом-методистом. Ничего общего в озвученных им даных с выводами которые он делает. Вот когда министр образования в Украине наконец то доучится и получит высшее образование - тогда и рассуждайте о будущем. Двоечники хреновые
на прикладі совка все це побачили -трудящі отримцвали по 13-15% заробленого а мафіози та номєнклатура за хабарі "пільги"та житло купляли.. отакий він сосІалізьм
25, - вам добра і здоров'я!
В Україні різко подорожчають цигарки: Названо нові ціни
ПРИНАЙМІ 90тис вчителів в Україні ЗАЙВІ!!! Зайві 50тис "лікарів" та зайві до100тис службовців!!! от саме вони і їх"рідні і близькі" тут скавчать в судомах
Я, наприклад,закінчила свого часу сільську школу, згодом - університет, аспірантуру, здобула ступінь кандидата наук (до речі, ніколи ні в кого нічого не списувала, оцінок і дипломів не купувала! тому оці теперішні невігласи мене ой як дратують!!!). Цього року всі випускники моєї школи вступили до закладів вищої освіти, тобто набрали досить високий рівень балів. До того ж, діти з села знають багато чого іншого, на відміну від міських, уміють працювати і точно знають, що на вербі груші не родять і батони не висять!. А робити такі безпідставні заяви високопосадовцю не личить. Хоче забрати кошти в сільських шкіл? Хоче, щоб села взагалі пустками стали ?