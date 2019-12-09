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Все про:освіта (2) школа (37) Гончарук_Олексій (3)

 Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук

Малокомплектні школи не здатні дати школярам достатньо якісний рівень знань.

Таку думку прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що, згідно з результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA, з фізико-математичних предметів українські школярі в середньому відстають на рік від країн Організації економічного співробітництва і розвитку.

"Це не просто рейтинг, а глибоке дослідження нашої системи середньої освіти. Там ми бачимо жахливі для нас речі, як, наприклад, те, що діти, які навчаються у селах, приблизно на два роки відстають від дітей, які навчаються в містах", - сказав він.

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Гончарук зазначив, що наступний рік в Україні планують зробити роком математики.

"Це нас фокусує. Дивимось на ці проблеми і закладаємо оптимізацію мереж шкіл не для того, щоб зекономити, а для того, щоб дати дітям нормальну освіту. Історія з малокомплектними школами непопулярна, але, з іншого боку, там крадуть у дітей майбутнє", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164165
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, пусть вообще в школу не ходят. Что бы поставить галку за зеленского много ума не надо, тем более сваты всегда подскажут История с малокомплектными школами непопулярная, но там воруют у детей будущее, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9481
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Почему солнце зелёное? Потому что крокодилы летят на север.
Этот дебил возомнил себя педагогом-методистом. Ничего общего в озвученных им даных с выводами которые он делает. Вот когда министр образования в Украине наконец то доучится и получит высшее образование - тогда и рассуждайте о будущем. Двоечники хреновые
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Шкільні автобуси привозять і відвозять одночасно і першокласників і 11 класників. Та в одних 7 уроків,а в інших 4. А групи продовженого для- це розкіш. Кажіть прямо - бабло треба економити для зарплат сєпарам.
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Після реХворми землі в селах взагалі не залишиться людей, всі переберутся в міську трущоби, буде як на Філіппінх чи Аргентині, де 95% населення живе в містах, в приміські зони яких боїться заїздити навіть озброєна поліція!
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Ну, школу закроют, будут дети на попутках и маршрутках по часу туда и по часу назад в снег и дождь. Постоянный недосып, нехватка времени и простуды, и все это пока чиновник на "порше" в маршрутку на полной скорости не влепит.
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Насморк-понос-смерть
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...кратко, о жизни типичного представителя вида "naridus mudrus".
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Ну що можна очікувати від чиновника з "дипломом недержавного зразка? Сам неук і хочуюе, щоб в і були такими. А до речі, діти з таких" некомплектних"шкіл найкраще вчаться саме завдяки бажанню і багато досягають у житті.
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Як можна таке говорити про людину яка має диплом про закінчення курсів "красных девиц"... Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 984
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Правильно, пусть вообще в школу не ходят. Что бы поставить галку за зеленского много ума не надо, тем более сваты всегда подскажут
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Почему солнце зелёное? Потому что крокодилы летят на север.
Этот дебил возомнил себя педагогом-методистом. Ничего общего в озвученных им даных с выводами которые он делает. Вот когда министр образования в Украине наконец то доучится и получит высшее образование - тогда и рассуждайте о будущем. Двоечники хреновые
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їм потрібні раби-пролетарі на заводи за копійчану зарплату
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Ну тогда пусть берут автоматы и на Донбас, - за двумя рабами
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И министр, и премьер, и депутаты от прислуги.
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вообще изобретать велосипед не нужно. скопируйте во всем модель Швеции - и тогда рассказывайте о заботе про народ! там социализм, оказывается. медицина бесплатная, жилье дает государство лет через 7 даже для мигрантов...
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Ну тоді на чому вони заробляти будуть. В Швецію їх же не пустять "керувати", пардон, "РУКАводить" Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 85
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Хочешь "социализм"? Плати налоги, так как их платят в Швеции.
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Да, налоги в Швеции большие, зато их платят ВСЕ! Там нет говна типа Бени-Косюка-Ахметова-Зятька, которые прибор ложили на уплату налогов. Ваш Янелох ЗЕлупа такой же "налогоплательщик".
Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 960
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"бісплатнава НІЧОГО НЕ БУВАЄ"!!"
на прикладі совка все це побачили -трудящі отримцвали по 13-15% заробленого а мафіози та номєнклатура за хабарі "пільги"та житло купляли.. отакий він сосІалізьм Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4703
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Розпочався в цирку ранок! Зедібіли, тут ваша вавка просить вас підтримати його грошима! Давай, клоун, "дави їх *****!"(с)

25, - вам добра і здоров'я!

В Україні різко подорожчають цигарки: Названо нові ціни

Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4531
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Отличная новость. Мудрий нарід буде курить бамбук, і запивать сивухою. А потім продасть землю. Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3738
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в Україні на 1вчителя 9учнів!! в ФРН 11!!! а в США -12учнів на одного вчителя.
ПРИНАЙМІ 90тис вчителів в Україні ЗАЙВІ!!! Зайві 50тис "лікарів" та зайві до100тис службовців!!! от саме вони і їх"рідні і близькі" тут скавчать в судомах Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2119
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В интернатах-инкубаторах по мнению либертарианского ********* Гончарука конечно детям будет лучше. Історія з малокомплектними школами непопулярна, але там крадуть у дітей майбутнє, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5798
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Цікаво, чи був колись наш прем'єр хоч раз у селі і чи спілкувався з людьми, які там народилися, виросли і живуть?. Мабуть, ні, бо звідки такі цифри про відставання сільських дітей. Тупих і ледачих і в місті повно.
Я, наприклад,закінчила свого часу сільську школу, згодом - університет, аспірантуру, здобула ступінь кандидата наук (до речі, ніколи ні в кого нічого не списувала, оцінок і дипломів не купувала! тому оці теперішні невігласи мене ой як дратують!!!). Цього року всі випускники моєї школи вступили до закладів вищої освіти, тобто набрали досить високий рівень балів. До того ж, діти з села знають багато чого іншого, на відміну від міських, уміють працювати і точно знають, що на вербі груші не родять і батони не висять!. А робити такі безпідставні заяви високопосадовцю не личить. Хоче забрати кошти в сільських шкіл? Хоче, щоб села взагалі пустками стали ?
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Чтоб стать слугой народа учиться не надо, достаточно Трускавца где потураев обьяснит,что ты-Тварь дрожащая без имени чести и флага.-Зеленая кнопочка и конвертик как собаке Павлова.Все что надо знать слугам сороса.
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