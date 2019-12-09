 Частина доказів у справах Майдану, мабуть, була знищена, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері.
"Я сподіваюся, що всіма тими інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позиції, щоб довести ці справи до кінця", - сказав він.
При цьому Разумков зауважив, що минув дуже великий проміжок часу, і "далеко не всі бажали дійсно розслідувати ці події".
"Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена", - припустив спікер.
При цьому він додав: "Я не впевнений, що була дійсно належна, в тому числі політична позиція щодо цих розслідувань".
Голова ВРУ сподівається, що "оновлення системи, зміна підходів, як у ВРУ, так і в інших інституціях дасть змогу розслідувати цю справу. І все ж таки ми побачимо ті результати, на які очікує суспільство фактично з 2014 року".
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
или некогда ему было, все 5 лет на фронте воевал?
Даже ваш Порошок типа искренне пожелал Зеле удачи на переговорах, а вы так же искренне желаете ему неудачи, хотя это будет неудачей для всей Украины.
+ его верные друзья Мальвина ( Йуля) и пудэль Вакарчук))
как по мне это еще более зашкваристей
Так что поздравляю тебя, сбрехамши.
прямо Ванга Разумовская
Яныка?
На обкладинці написано, що Зеленський опинився між ****** і Трампом: "Людина на роздоріжжі. Український препизедент Володимир Зеленський про те, як бути між ****** і Трампом". #карикатура #Gapchinskiy #art
Для нелоха 42 - мало...
Давай лучше о коррупции во власти
Кто проверит?
- В мене нема дочки!
- До нічого, але вона все-одно курва!
Так і зебіли. Головне висратись, а далі фігня, що ні не знаю. ні доказів нема. Цілком можливо, що пропали, цілком можливо, що хтось і знищив. Але ж ті персонажі. які то могли зробити тепер у вашій команді, пілять!
І ще дивуються, що їм то все повертається. Самі хвилю брехні і хайпу підняли, на цій хвилі влізли у владу, але ж та сама хвиля вас і змиє.
На чому базується така впевненність? А ні на чому - просто тобі так захотілося, так ти придумав. Тобто ти видаєш претензії на основі лише своїх особистих фантазій.
https://radagor.livejournal.com/17736.html
трепло оно и есть трепло
При этом он добавил: "Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция относительно этих расследований".Источник: https://censor.net.ua/n3164161
Не уверен - не кизди. Делай запрос и по ответу на него делай заявление. Предполагает оно.
Нагадати, як Генпрокуратура заблокувала у 18му році створення меморіалу на Інститутській, аргументуючи це тим, що нібито там ще не проведені слідчі експерименти?? За 4 РОКИ не були слідчі експерименти проведені, Карл! 4 РОКИ!
І хто після цього бреше, чи не ти, коли вигорожуєш бідь-які дії попередньої влади, роблячи із неї прямо святих?
Ай, ай, ай, как же так?!
А может это они и уничтожили документы, не?
А где вы были во время Майдана, как и моника, небось в москве?
Может и с документами так.
Ибо никто ничего не заявлял о ситуационной комнате СНБО. Претензии были о демонтаже аналогичной ситуационной комнате в АП, а не в СНБО.