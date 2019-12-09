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 Політика України, Суспільство
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Все про:майдан (2) ДБР (8) Разумков Дмитро (55)

 Частина доказів у справах Майдану, мабуть, була знищена, - Разумков

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що Державне бюро розслідувань зможе до кінця розслідувати справи Майдану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері.

"Я сподіваюся, що всіма тими інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позиції, щоб довести ці справи до кінця", - сказав він.

При цьому Разумков зауважив, що минув дуже великий проміжок часу, і "далеко не всі бажали дійсно розслідувати ці події".

"Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена", - припустив спікер.

При цьому він додав: "Я не впевнений, що була дійсно належна, в тому числі політична позиція щодо цих розслідувань".

Голова ВРУ сподівається, що "оновлення системи, зміна підходів, як у ВРУ, так і в інших інституціях дасть змогу розслідувати цю справу. І все ж таки ми побачимо ті результати, на які очікує суспільство фактично з 2014 року".

Також читайте: У ДБР вже отримали доступ до близько 60 справ Майдану, до ранку отримають до всіх, - слідчий ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164161
 
 
 Топ коментарі
 
Німожєтбить!!!! Питро Олексійович лічно куріровав розслідування!! То мабуть якийсь шпіон зєбєні понищив докази, щоб очернити Порошенка!!
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Та ніхто і не сумнівається, шо цей лідєр єсть, єл і будет єсть. Амінь.
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Вот вам зебилы, а не дела майдана Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 9714
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Шикарна промова. Точно та лаконічно.

Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 1537
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Німожєтбить!!!! Питро Олексійович лічно куріровав розслідування!! То мабуть якийсь шпіон зєбєні понищив докази, щоб очернити Порошенка!!
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Пришел зебобик и украл все документы и взломал компы и удалил все документы в электронном виде тоже
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Я думаю ты кацарылый как никогда ,близок к истине!
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Можно сейчас уничтожить и списать на Петюню. Тут хрен разберешься, нужна открытое для общества раследование, а не втихаря шото клепать.
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Можно...с другой стороны - деревья с пулевыми отверстиями на Институтской были спилены не сейчас, а именно при Петюне. Что это, как не уничтожение вещественных доказательств?
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Здесь ктото писал, что они не спиляны, ктото что спиляны, я не киевлянин, утверждать не буду. Все следственные действия и экспертизы проводили, видеофиксацию проводили и т.д. и т.п., я сейчас говорю про необходимость проверить в открытую для общества, изымалась и/или пропала часть документации, экспертизы, видео, фото, показания и т.д. Это можно отследить, если да, искать виновных а не предпологать что ктото, гдето, чтото.
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Дерева заважали лазерному вальцмель-шоу "промені гідності", проведеному на чергову річницю Майдану.
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русня, Днепропетровец - дивись це Дніпро!

Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 8888 Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 533Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 1294Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 9338
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Дело Майдана было, есть и будет!!!! С таким лидером нам не страшны никакие зебени!!!
Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 7132

СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Та ніхто і не сумнівається, шо цей лідєр єсть, єл і будет єсть. Амінь.
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Скільки вас там вже, 37% чи менше?
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По последним данным у Пороха рейтинг больше чем у зебобика
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Та вчора ми побачили на Майдані рейтинг Пороха, а зебіки де були?
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Та я ж говорю всё, Зеля сбитый летчик, все к Пороху переметнулись
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Коли людина розумнішає то стає порохоботом.
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Вечером посмотрим, кто есть кто) когда моника подпишет нормативно половой акт о капитуляции перед пуйлом. Кстати он уже на месте и привел себя в порядок, не в курсе? Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 6610
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Как же Петр Алексеевич допустил до такого?
или некогда ему было, все 5 лет на фронте воевал?
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Вот интересно, если Зеля не подпишет никакого акта о капитуляции - вы признаете, что были не правы, или вы на это не способны?
Даже ваш Порошок типа искренне пожелал Зеле удачи на переговорах, а вы так же искренне желаете ему неудачи, хотя это будет неудачей для всей Украины.
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На носі в нас Нормандський самміт.

Частина доказів у справах Майдану, мабуть, була знищена, - Разумков - Цензор.НЕТ 285
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Частина доказів у справах Майдану, мабуть, була знищена, - Разумков - Цензор.НЕТ 1441
+ его верные друзья Мальвина ( Йуля) и пудэль Вакарчук))
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Навiщо ти так на Петро-Свинорилого! Вiн проплатив людям а ты так, дуже не файно. Тобi повинно бути соромно Зебобик )))))))))))))))))))))))))))))
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В мене є фотографії у радянській військовій формі. Тобі поможе це?
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И што?
Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 935

как по мне это еще более зашкваристей
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Почему более? Петя был в команде Яныка будучи политиком, сознательно, а этих - просто наняли как артистов.
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у тебя ошибка в слове "лидер". Правильно писать через "п".
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Я думаю это был ты кацарылый и троль.
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Как раз наоборот,там такие как ты кацарылые твари и фигурируют.
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Чому шпіон ? Просто підлеглий Зєліка їх знищив.Вони за штуку баксів матір продадуть.
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Ну если Разумков сказал, тогда точно правда. Сейчас еще окажется, что Беркут защищал митингующих,а Порох лично одним из снайперов был.
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Слышь ты днепротовец до Пороха кто руководил Украиной знаешь? Только дурака не включай что это был Янек. Вспомнил ? Так вот больше чем полгода страной правили турчиновы,аваковы,пашинские,тягнибоки,яценюки и так далее по списку. И деревья с возможными пулями приказал спилить Аваков который сам себя тогда и назначил министром МВД а Яценюк тогда был премьером и он утвердил его в этой должности. Так что расследовать убийства на Майдане взялся тогда Аваков а не Порох. И тормозил всё это тоже он. У Пороха конечно тоже много косяков но всё валить на него нех*й. Порох все пять лет пытался убрать Авакова но так и не смог , ведь партия Авакова-Яценюка Народный фронт имела второй результат в парламенте и свободно блокировала все попытки Пороха убрать из власти Авакова. Петя прекрасно всё понимал кто организовал эту бойню но сделать ничего не мог.И все те пять лет так и не принесли результатов а теперь не принесут тем более потому что те же лица кто всё это время блокировал расследование вновь удержались у власти. Включи наконец мозги и просто подумай а не трепай языком как баба.
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Так, для втановлення дійсності в ваших словах. Перечисліть місяці коли вже не правив шапкокрад і ще не правив сивочолий.
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Вообще-то Майдан расследовало не ведомство Авакова, а спец отдел Генпрокуратуры, на который Аваков не имеет вообще никакого влияния - ибо Генпрокуратура подчиняется Генпрокурору, которого назначает Президент с согласия Рады.
Так что поздравляю тебя, сбрехамши.
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А кто сказал, что при Пете уничтожили? Как раз при передаче дел и могла "затеряться". Раз в прокуратуру начали вертаться черти из окружения Яныка, то не удивительно.
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предположил спикер Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 6742

прямо Ванга Разумовская Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 5911
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Кто убил Нигояна?Который читал Шевченко и был застрелен одним из первых? Явно для радикализации затухающего Майдана и озлобления народа против про-российского
Яныка?
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на момент смерті Нігояна влада належала банді Януковича, міліція Захарченка проводила розслідування, куплені криміналісти робили експертизи, в яких було вказано, що постріл був з 3 метрів. Повторні експертизи після повалення старої влади показали, що постріл був з відстані більше 20 метрів з помпової рушниці, якими були озброєні беркутівці
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По твоим кацарылым планам это явно порох.Ты еще штаны с утра проверь ,что он тебе туда наложил?
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Препизедент України вперше потрапив на обкладинку відомого журналу #Time.
На обкладинці написано, що Зеленський опинився між ****** і Трампом: "Людина на роздоріжжі. Український препизедент Володимир Зеленський про те, як бути між ****** і Трампом". #карикатура #Gapchinskiy #art

Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 5023
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Б'ють сідниці по щокам впалим,
Для нелоха 42 - мало... Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 8128
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Это ему Портнов или Труба нагудели? Или просто прыщавый юнец решил повякать чтобы напомнить о себе? Он то ни к Майдану, ни к делам Майдана никак не относится.
Давай лучше о коррупции во власти
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Да все были уничтожены, а ты героически, не покладая рук, на общественных началах из кусочков пепла восстановил часть материалов...
Кто проверит?
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- Ваша дочка курва.
- В мене нема дочки!
- До нічого, але вона все-одно курва!
Так і зебіли. Головне висратись, а далі фігня, що ні не знаю. ні доказів нема. Цілком можливо, що пропали, цілком можливо, що хтось і знищив. Але ж ті персонажі. які то могли зробити тепер у вашій команді, пілять!
І ще дивуються, що їм то все повертається. Самі хвилю брехні і хайпу підняли, на цій хвилі влізли у владу, але ж та сама хвиля вас і змиє.
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Ти сам себе читав взагалі? - "цілком можливо, що знищили, але ТОЧНО ті, хто знищив у вашій команді".
На чому базується така впевненність? А ні на чому - просто тобі так захотілося, так ти придумав. Тобто ти видаєш претензії на основі лише своїх особистих фантазій.
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Давайте зебилы вспонайте кацапский фейк про спиленные деревья Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 2378
https://radagor.livejournal.com/17736.html
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разумков петляет аки заяц )))
трепло оно и есть трепло
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"Я понимаю, что часть доказательств была утеряна, часть, видимо, была уничтожена", - предположил спикер.
При этом он добавил: "Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция относительно этих расследований".Источник: https://censor.net.ua/n3164161
Не уверен - не кизди. Делай запрос и по ответу на него делай заявление. Предполагает оно.
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Все труды Юрия Луценко похерили . Ведь дело вот-вот уже завершали после 5 лет расследований.
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Так поинтересуйся и будь уверен и отвечай за то, что говоришь - гадалка на базаре и то знает зачем врет, а этот на всякий случай.
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Бреше малорос.
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Возможно, Богдан с Портновым в якобы утерянных и якобы уничтоженных документах не фигурируют...
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Нагадати про спилені дерева на Інститутській? Ті самі, за якими ховалися майданівці і по пулям у яких можно було б точно визначити звідки і з чого стріляли?
Нагадати, як Генпрокуратура заблокувала у 18му році створення меморіалу на Інститутській, аргументуючи це тим, що нібито там ще не проведені слідчі експерименти?? За 4 РОКИ не були слідчі експерименти проведені, Карл! 4 РОКИ!
І хто після цього бреше, чи не ти, коли вигорожуєш бідь-які дії попередньої влади, роблячи із неї прямо святих?
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Это Янукович, переодевшись Пастором, прокрался и сжег документы!

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Майдан 2014 зробив нас багатими і щасливими, ми живемо в Англії і подорожуємо по всьому світу! Тому удачі Вам, на майдані імені Порошенка, Українці!))) Ірина, Юрій.)))Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков - Цензор.НЕТ 9221
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Так подымай жопу и иди работай, будешь и ты по европам ездить )
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А еще за последние годы миллионы украинцев путешествуют по миру, вот же гад Порох со своими безвизами и лоукостами, ниче скоро Беня и МАУ все исправят и Зебилы будут счастливы.
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уже исправляют, Райянэйр прекратил продажу билетов начиная с лета 2020, похоже будут уходить.
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Это точно.До этого был только мау ,бени и самые дорогие билеты на самолеты в мире! А тут порох со своими лукостерами и безвизом. Конечно враг ,такой ущерб бениному королевству.
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Багатими вони стали значно раніше - ще у перший прихід Юги до влади у 2005му, саме тоді Баба Яга 3го тисячоліття стала дуже успішної бізнес-леді.
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Так вот почему в течении 5-и лет расследование так тянется...
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А он каким боком Розмуков каким боком к прокуратуре
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А у Разумкова и Рябошапки чем-то отличаются анальные отверстия, чтобы выдавать зраду?
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У свинопаса і ***** однакові,а ви зализуйте,щоб геморою не було.
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Ким знищена, коли знищена при якому кеівництві? А значить вина не зникає, а переходить на цих людей!
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Ни для кого давно не секрет, что беркут начал стрелять в ответ на провокационную стрельбу по нему со стороны боевиков пашинского и парубия
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Ну кацарылым ,виднее! Кто все организовал ,тот и знает!
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Видимо, на утраченных документах алкаш луценко резал селедку и колбаску на закуску
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Ага, и зебобики это заметили только через 9 месяцев "правления" их БОЛЬШИНСТВА и их людей на всех ключевых постах!
Ай, ай, ай, как же так?!
А может это они и уничтожили документы, не? Частина доказів у справах Майдану, мабуть, була знищена, - Разумков - Цензор.НЕТ 5082
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Если только тебе кацарылый наливал.Ты видно крупный спец по этим делам ,все знаешь.
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Конечно была уничтожена и не трудно догадаться, кем именно и по чьему приказу...
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Так пусть Аваков, как министр идет за это все в отставку!
А где вы были во время Майдана, как и моника, небось в москве?
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Интересно, удастся Разумкову с Рябошапкой доказать, что был государственный переворот, как о том заявляет паРаша, или нет?..
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Краще поцікався в якій позі ***** тебе буде мати,після об"єднання.
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"Я понимаю, что часть доказательств была утеряна, часть, видимо, была уничтожена", - предположил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3164161 Ввижається, перехрестись. Не влада, а генератор вкидання інформаційного лайна. До чого це? Перевести стрілки, відвернути увагу від "перемог" бубочки в Парижі?
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Що!! Знову Петрушкин ніс стирчить?! Скільки ця особа принесла негативу державі, як в середині так і в міжнародних відносинах!
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І хто ж ці докази знищив пане Разумков - мабуть "марсіани"???
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Зебилы уже с "пропавшей" ситуационной комнатой СНБО облажались.
Может и с документами так.
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Вообще-то облажались подобные тебе, перебрехивающие новости.
Ибо никто ничего не заявлял о ситуационной комнате СНБО. Претензии были о демонтаже аналогичной ситуационной комнате в АП, а не в СНБО.
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