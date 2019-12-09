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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (3) Милованов Тимофій (97)

 Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов

Пропозиції "послати" МВФ є безвідповідальними.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Усі економічні експерти й інвестори кажуть, що програма з МВФ потрібна. Але одночасно багато неекономістів пропонують "послати" МВФ. На мою думку, відсутність програми призведе до економічної кризи. А пропозиції "послати" МВФ є безвідповідальними, або робляться тими, хто не розібрався в суті ролі МВФ для України. Насправді, питання з МВФ не про гроші. А про довіру до економіки України. МВФ - такий собі маркер довіри. Є підтримка МВФ - є довіра внутрішніх та міжнародних інвесторів до стану української економіки та програми розвитку економіки, а також до дій керівництва держави. Вже, як наслідок - інвестиції та міжнародна торгівля. Великі інвестори, власники великих українських та міжнародних бізнесів, а також внутрішні експерти орієнтуються на позицію МВФ, коли оцінюють стан економіки", - заявив Милованов.

"МВФ надає позику лише за умов впевненості, що економічна політика держави відповідальна. Тобто тоді, коли на їхню думку дії Уряду, НБУ та влади в цілому є виважені та обґрунтовані. Якщо програми немає - то для інвесторів це означає, що можуть бути ризики. Тоді інвестори - внутрішні та міжнародні - будуть співпрацювати з Україною на інших умовах: вищий відсоток, менші суми інвестицій. А що більший відсоток за позикою платить держава, то, відповідно більший відсоток - економіка і врешті решт платники податків - ми з вами. Так само менша сума інвестицій означає менше економічне зростання, менші зарплати, менші надходження в бюджет", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова

"МВФ надає кредити Україні під низький відсоток 2-3 % у USD. Це рівень інфляції в доларі. Тобто ми майже нічого не втрачаємо, а інколи (якщо гривня посилюється) навіть заробляємо на такому кредиті. Але більш правильно сказати, що зазвичай гроші ідуть в резерви Національного банку України і не використовуються - це кошти на випадок економічних проблем. З часом ми їх повертаємо, і потім - або беремо кредит знову, або купуємо резерви за гривню‼

Тому для України зараз - після підтвердження програми МВФ на робочому рівні - важливо залучати нових інвесторів щоб: зростала економіка, збільшилася кількість робочих місць для наших людей, показник рівня заробітної плати досяг рівня європейського. А кошти МВФ - були фінансовою подушкою в нашій економіці", - резюмував міністр.

Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов 01

Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164158
 
 
 Топ коментарі
 
Не відійшов від виборів? Забухав при підрахунку голосів? 😁 ПреЗЕдент у нас тепер Валодья Зєлєнскій. Тепер він за все відповідає. Тому, якщо хочеш похмелитися, то до нього. 😁 Якщо три місяці зарплатню не видають, як ото лікарям у Дрогобичі, то теж до нього.
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Схоже він, цуко, у вас мозок висмоктав,
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Кстати если доллар станит по 8, то при зарплате в 15 тыщь гривен, человек будет зарабатывать почти 2 тыщи баксов. Как тебе такое, Тимофей Милославский? И не прийдется гастерам топать в Пильшу Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов - Цензор.НЕТ 274
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"Кстати если доллар станит по 8, то при зарплате в 15 тыщь гривен..." - килограмм картошки будит стоить 1500 грн, а пачку масла "человек" сможет купить в рассрочку на 5 платежей от Приматбанка. Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов - Цензор.НЕТ 1809
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Прохвесионалы у власти.Скоро и зерно будем покупать у параши.Картошку уже покупаем.
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Кацап, про картофан можно поподробнее? Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов - Цензор.НЕТ 38
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Папчдробнєє тобі Держстат розкаже. Про вартість "борщового набору" за минулу осінь і тепер. Там і про картоплю буде.
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Я в курсе, что зеленский-гамно. И что цены растут на все. Но что кртофель будем в параше покупать - это фантазии запоребрикового "сидора сидоровича" на зарплате
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про крым тоже так говорили и про войну с рф в 2013ом ))) и где эти говорилки?
))))))))))))
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Как говорили про войну с парашей в 2013? И что такое "рф"?
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Я вообще не розумію, нафіг нам МВФ, якщо всю країну кормить, обуває і вооружає лічно Петро Олексійович???
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Схоже він, цуко, у вас мозок висмоктав,
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Не відійшов від виборів? Забухав при підрахунку голосів? 😁 ПреЗЕдент у нас тепер Валодья Зєлєнскій. Тепер він за все відповідає. Тому, якщо хочеш похмелитися, то до нього. 😁 Якщо три місяці зарплатню не видають, як ото лікарям у Дрогобичі, то теж до нього.
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Настасья‏ @andreieva_a 10 ч.10 часов назад

Люди, які вимагали "отнять і подєліть" гроші Порошенко.

Тепер обурені, що він "роздає"свої гроші.
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Шоб дебилы спрашивали:- А нафига им МВФ/
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З якого переляку? З моменту кінгурації, 21 травня, обов'язок "кормільца" перейшов до 95 кварталу і бубочкинелоха42рочки особисто. А про шкоду від МВФ треба з'ясовувати, тут ви праві... . Невже презЕдент брехав своєму нарІдові? А?
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На офіційному сайті МВФ немає жодної згадки ні про розмову, ні, тим паче, про повернення місії. Чергова брехня...
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Таки так. Нема довіри, маркер не працює (за Миловановим). Хто ж злодію і неучу позичить?
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готов так же как и раньше, но после выполнения ряда условий, как-то стребовать 5 млрд с Бени.
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По информации источников LIGA.net, под "prior actions", которые упоминала Георгиева, имеются в виду прежде всего изменения в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов)
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Как жи ж так???????????
В сериале Слуга Народа МВФ был послан найух!!!!!!!!
Неужели то была ниправда???????????????
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Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов - Цензор.НЕТ 9614
Тётя Роза‏ @Anakoyher 1 ч.1 час назад

- Изя, а этот Зеленский тот ещё фрукт.
- Фрукт, говоришь? Странно.
А голосовали за него почему-то в основном овощи.
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Volodymyr Ariev
23 год

Я не розумію, навіщо ОП бреше і маніпулює, виставляючи себе на посміховисько.

Вчора заявили про 96% підтримку переднормандських ініціатив Зеленського на підставі «соціології» в студії Шустера.

Сьогодні в ОП кажуть про $5,5 млрд кредит від МВФ, як про доконаний факт.
При цьому там «забули» про ключові слова директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої, які є на сайті МВФ, але нема на сайті ОП:
«Ця угода підлягає затвердженню керівництвом МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом.

Ефективність домовленості буде залежати від виконання ряду попередніх дій.» (оригінали - в посиланнях в коментарях).

Попередні умови - це не просто не повернути Приватбанк Коломойському, а відібрати у Коломойського ті $5,5 млрд, які він з банку вимив і відмив.
До речі, там і $10 млн, які через схеми відмивання дісталися безпосередньо двом офшоркам Зеленського - я про це ще до виборів писав.

Тому, недолугі спроби показати міць чи результативність викликають лише... ммм... співчуття. Ну і свідчать про протилежне.
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Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в официальном пресс-релизе МВФ.
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Переведите на русский или украинский язык фразу из пресс-релиза МВФ

"This agreement is subject to IMF management approval and to approval by the Executive Board, and effectiveness of the arrangement will be conditional on the implementation of a set of prior actions."
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Мне не нужно что-то нажимать, я хотела увидеть понимаете ли Вы смысл написанного.
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Суть важнее формы. Не отвлекайтесь от главного.
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"Я не розумію, навіщо ОП бреше і маніпулює, виставляючи себе на посміховисько."
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для неважных идиотов
и эффективность соглашения будет зависеть
от выполнения ряда предшествующих действий.
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По информации источников LIGA.net, под "prior actions", которые упоминала Георгиева, имеются в виду прежде всего изменения в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов)
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Ну вот Вы и перечислили условия, которые еще должна выполнить власть Украины.
В числе прочего она должна вернуть в бюджет украденные Беней деньги.
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Уголовное дело Готартава - Порошенко уже ведется. Скоро узнаем куда они дели деньги.
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Прошел почти ГОД. Как успехи в расследовании?
Другое дело против нее уже закрыли.

НАБУ закрыло дело против Гонтаревой.



https://finance.liga.net/personal/novosti/nabu-zakrylo-delo-protiv-gontarevoy-o-nedostovernoy-deklaratsii






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Взыскания долгов собственников других банков-банкротов, все вопросы к Гонтаревой и Порошекно. Уже ведется уголовное дело.
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