 Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Усі економічні експерти й інвестори кажуть, що програма з МВФ потрібна. Але одночасно багато неекономістів пропонують "послати" МВФ. На мою думку, відсутність програми призведе до економічної кризи. А пропозиції "послати" МВФ є безвідповідальними, або робляться тими, хто не розібрався в суті ролі МВФ для України. Насправді, питання з МВФ не про гроші. А про довіру до економіки України. МВФ - такий собі маркер довіри. Є підтримка МВФ - є довіра внутрішніх та міжнародних інвесторів до стану української економіки та програми розвитку економіки, а також до дій керівництва держави. Вже, як наслідок - інвестиції та міжнародна торгівля. Великі інвестори, власники великих українських та міжнародних бізнесів, а також внутрішні експерти орієнтуються на позицію МВФ, коли оцінюють стан економіки", - заявив Милованов.

"МВФ надає позику лише за умов впевненості, що економічна політика держави відповідальна. Тобто тоді, коли на їхню думку дії Уряду, НБУ та влади в цілому є виважені та обґрунтовані. Якщо програми немає - то для інвесторів це означає, що можуть бути ризики. Тоді інвестори - внутрішні та міжнародні - будуть співпрацювати з Україною на інших умовах: вищий відсоток, менші суми інвестицій. А що більший відсоток за позикою платить держава, то, відповідно більший відсоток - економіка і врешті решт платники податків - ми з вами. Так само менша сума інвестицій означає менше економічне зростання, менші зарплати, менші надходження в бюджет", - пояснив він.

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"МВФ надає кредити Україні під низький відсоток 2-3 % у USD. Це рівень інфляції в доларі. Тобто ми майже нічого не втрачаємо, а інколи (якщо гривня посилюється) навіть заробляємо на такому кредиті. Але більш правильно сказати, що зазвичай гроші ідуть в резерви Національного банку України і не використовуються - це кошти на випадок економічних проблем. З часом ми їх повертаємо, і потім - або беремо кредит знову, або купуємо резерви за гривню‼

Тому для України зараз - після підтвердження програми МВФ на робочому рівні - важливо залучати нових інвесторів щоб: зростала економіка, збільшилася кількість робочих місць для наших людей, показник рівня заробітної плати досяг рівня європейського. А кошти МВФ - були фінансовою подушкою в нашій економіці", - резюмував міністр.