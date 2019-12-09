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 Політика України, Події
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Все про:ВР (4) бійка (1) Разумков Дмитро (55) Бужанський (12) Лерос Гео (10)

 Емоції вирують, але захищати нікого не буду, - Разумков про бійку в Раді "слуг народу" Бужанського і Лероса

Голова Верховної Ради України вважає, що емоції не мають призводити до бійок у парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, коментуючи нещодавню бійку за участю народних депутатів від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського і Гео Лероса.

Разумков зазначив, що "емоції вирують у ВРУ, навіть у фракції "Слуга народу", однак емоції мають все ж таки залишатися в межах і людського спілкування і в межах позиції народних депутатів".

За його словами, народні депутати, які брали участь у цьому "не зовсім демократичному спілкуванні", з цим погоджуються.

"Треба зберігати обличчя парламенту, щоб він залишався тим взірцем, на який хотілось би рівнятись", - сказав Разумков, зазначивши, що погано, коли такі речі відбуваються.

"І захищати я не буду ні колег, ні себе. Але, якщо ми будемо порівнювати з тим, що раніше відбувалося у Верховній Раді, то я гадаю, що все ж таки зміни є, і вони позитивні", - підсумував спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли не вистачає аргументів, до#бись до орфографії. "Тупою вівцею" і не пахло, - Лерос про конфлікт з однопартійцем Бужанським

Раніше в ході засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".

Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.

Читайте також: Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.

Читайте також: "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у серпні нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський назвав журналістку НВ Ольгу Духнич "тупою вівцею". Вона ж, у відповідь, порівняла народного обранця з "голубом, який напаскудив на рукав пальто".

Раніше Духнич під час інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала Бужанського "ностальгуючим за СРСР і часами Віктора Януковича".

Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "досить зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164157
 
 
 Топ коментарі
 
Выгнать их нафик во главе с Розумковым
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А меня больше интересует - у Разумкова, как представителя законодательной власти, аппетит хороший? Стул хороший? Какие-нибудь пикантные подробности, чтобы заполнить новостями сайт о "работе" законодательной ветви власти...
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субсидии урезали - многих сократили....., все не оправданно дорого....
по факту, качество жизни украинцев резко просело буквально за несколько месяцев...
в моем городке кого я знаю, которые топили за Зе замолчали резко....- ходят пришибленные..
И это только начало ...
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Пусть для начала хотя бы вернут прошлого спикера Эмоции бушуют, но защищать никого не буду, - Разумков о драке в Раде "слуг народа" Бужанского и Лероса - Цензор.НЕТ 7538
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Та уже клоун моника наработала на посадку
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Да у вас у слуг вообще бардак.Везде.За столько месяцев ничего не сделали для людей.Украинцам урезали все,а себе оставили заоблачные зарплаты при таком нищенском бюджете.Поднимите вопрос,чтобы все затянули пояса,а не только украинцы.Печему есть миллионные и стотысячнве зарплаты.Ведь они не отработаны.Эти люди ничего не сделали.И прибыли от них нету.
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субсидии урезали - многих сократили....., все не оправданно дорого....
по факту, качество жизни украинцев резко просело буквально за несколько месяцев...
в моем городке кого я знаю, которые топили за Зе замолчали резко....- ходят пришибленные..
И это только начало ...
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По ходу,зеля и его сивохи дорулились.Молодые 42летние нелохи.
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А меня больше интересует - у Разумкова, как представителя законодательной власти, аппетит хороший? Стул хороший? Какие-нибудь пикантные подробности, чтобы заполнить новостями сайт о "работе" законодательной ветви власти...
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Бужанский признал себя 3.14-м. Честность приветствуется.
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Из бытовухи лепят событие, любая постанова лишь бы отвлечь от дерибана земли,консесий,
тарифов.Ганьба шахраям соросятского разлива.
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Дать она то дала, но Разумкову. Он попробовал и сказал, - такую защищать не буду.
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А шо, они там до сих пор дерутся? Или леди Верещук рыцарю-зачинщику поединка свой мандат даже понюхать не дала?
Есть же территория сумрачного релакса - пространство сессионного зала за колоннами. Там со времён Меньшого Допы должны оставаться закладки с забористым коксом, можно поучаствовать в мастер-классе по ХендМейдРасслабону от Кивы, законнектиться с лахудрами в чате «анал-табу» от Яременки или полюбезничать с дамским угодником Иванисовым.
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Гео Лерос...Ну прям Нео!!!!!! Видать у Морфиуса не ту таблетку взял!!!
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