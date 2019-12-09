 Емоції вирують, але захищати нікого не буду, - Разумков про бійку в Раді "слуг народу" Бужанського і Лероса

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, коментуючи нещодавню бійку за участю народних депутатів від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського і Гео Лероса.

Разумков зазначив, що "емоції вирують у ВРУ, навіть у фракції "Слуга народу", однак емоції мають все ж таки залишатися в межах і людського спілкування і в межах позиції народних депутатів".

За його словами, народні депутати, які брали участь у цьому "не зовсім демократичному спілкуванні", з цим погоджуються.



"Треба зберігати обличчя парламенту, щоб він залишався тим взірцем, на який хотілось би рівнятись", - сказав Разумков, зазначивши, що погано, коли такі речі відбуваються.

"І захищати я не буду ні колег, ні себе. Але, якщо ми будемо порівнювати з тим, що раніше відбувалося у Верховній Раді, то я гадаю, що все ж таки зміни є, і вони позитивні", - підсумував спікер.

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Раніше в ході засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".

Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.

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"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.

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"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у серпні нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський назвав журналістку НВ Ольгу Духнич "тупою вівцею". Вона ж, у відповідь, порівняла народного обранця з "голубом, який напаскудив на рукав пальто".

Раніше Духнич під час інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала Бужанського "ностальгуючим за СРСР і часами Віктора Януковича".

Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "досить зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".