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 Події, Суспільство
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Все про:Одеса (11) пожежа (9) жертви (1) ДСНС (6)

 Кількість загиблих під час пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 12, - ДСНС

Станом на 7:00 понеділка, 9 грудня, кількість загиблих унаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 12 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом унаслідок пожежі загинуло 12 осіб: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб. О 18:35 у лікарні від зазнаних травм помер рятувальник. 8 грудня о 8:30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб. 9 грудня о 00:35 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 05:15 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи", - йдеться у зведенні, що публікується на сайті ДСНС.

Згідно з інформацією, нині в лікарнях залишається 9 із 30 постраждалих під час НП.

Читайте: Пожежної сигналізації в одеському коледжі взагалі не було, - Чечоткін

Водночас у ранковому зведенні відсутня інформація про кількість людей, доля яких досі невідома. При цьому в неділю вдень прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що залишається невідомим місцезнаходження восьми осіб, які, імовірно, перебували в згорілій будівлі коледжу.

"Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають. Триває розбір конструкцій на цокольному поверсі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час ліквідації пожежі в одеському коледжі, поховають завтра на Одещині

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164156
 
 
 Топ коментарі
 
Знаєте що таке хуцпа?
Це колипожежа сталася і люди загинули 4, жалоба оголошується 8, і паралеьно учасників акції "Ні капітуляції!" , яка була анонсована на 8 ще 1 числа звинувачують у "танцях на кістках".
Ось що таке хуцпа!
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Траур нужно было объявлять только после того, как будут найдены все погибшие.
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А це що?Це на Г+Г такий день жалоби!

Количество погибших при пожаре в Одесском колледже увеличилось до 12, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3742
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Знаєте що таке хуцпа?
Це колипожежа сталася і люди загинули 4, жалоба оголошується 8, і паралеьно учасників акції "Ні капітуляції!" , яка була анонсована на 8 ще 1 числа звинувачують у "танцях на кістках".
Ось що таке хуцпа!
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пшол, мармеладо-бот. тебе ещё и траур не угодил.
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ЗЕлена Шмаркля сам влаштував пожежу, щоб оголосити траур
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чтоб тебе три дня дристать в лютых корчах, мразота ты психопатическая.
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мокша ти з кожним днем стаєш все більше й@бнутим . Пишеш дурню ростеш дибілом.
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это ты вообще все сам себе о себе напасало, мразь. прочти о себе "мокша ти з кожним днем стаєш все більше й@бнутим . Пишеш дурню ростеш дибілом."
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мокша, проснись - ти знову сереш під себе - ЗЕлена Шмаркля сам влаштував пожежу, щоб оголосити траур
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сдохни мокшано-кацапо-соево зебильная гнида.
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Кацапській петюшці чхати на жалобу, йому грошей дали щоб гадив.
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Вчора був день жалоби, тому на каналі Г+Г на заміну розіграшу лотереї показували російський серіал

Кількість загиблих під час пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 12, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1685
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А у нього все життя у 95 кварталі було, є і буде! Іншого він і не уявляє. Хтось реальне життя з віртуальним плутає, а цей розігрує тупі скетчі весь час і живе у зрежисованому штучному світі!
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ты, скотина брехливая, нету там такой программы. ничего святого у свино-сое-ботвы.
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это программа за 7. а не за 8 число. ты - соево-кацапское брехло.
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блаЗЄнський, а чого тебе так корчить? Хіба 7-го люди були живі? Чи вже всіх знайдено? Чого тебе, кацапо-блаЗЄнська смердюча свине тут так скрутило? Кількість загиблих під час пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 12, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8503
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ты гниль опущенная соево-кацапо-зебильная. это ты всё написал не обо мне а о себе. на вот прочти сам себ о себе: "блаЗЄнський соево-кацап, а чого тебе так корчить? Чого тебе, соево- кацапо-блаЗЄнська смердюча свине тут так скрутило?"
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Траур нужно было объявлять только после того, как будут найдены все погибшие.
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Оголосять ще один під якусь акцію на Майдані.
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Хуцпа як ідеологія державної політики.
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Ойойой. Какой ужас. Столько погибших . Почему после пожаров и гибели людей говорят о не соблюдении или непригодности здания. Кто открывал этот коледж?!
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сочувствие родным и близким...терять родных это хуже собственной смерти
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