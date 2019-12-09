EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4108  21
Все про:Азовське море (1) ВМС (1) Воронченко (48)

 ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі, - Воронченко

В Азовському морі Військово-морські сили Збройних сил України сформували дивізіон надводних сил, повідомив командувач ВМС Ігор Воронченко.

Воронченко повідомив, що пунктами базування нового дивізіону стали порти Бердянська і Маріуполя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами командувача ВМС, до формування дивізіону наявні надводні сили діяли в складі тактичної групи "Тритон", яка була сформована з перекиданням двох МБА, переходом в Азовське море пошуково-рятувального судна "Донбас" і морського буксира "Корець". Також до тактичної групи мали увійти два МБАК "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу", які були захоплені Росією разом з екіпажами 25 листопада 2018 р. і повернуті 20 листопада 2019 р. у недієздатному стані.

Нині в складі дивізіону перебувають: пошуково-рятувальне судно "Донбас" (A500); морський буксир "Корець" (A830); МБАК "Лубни"; МБАК "Кременчук". Очікується, що в подальшому бойовий і чисельний склад дивізіону буде нарощуватися за рахунок введення нових бойових одиниць.

Також читайте: Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак

Водночас черговий побудований за замовленням Військово-морських сил МБАК класу "Гюрза-М" (проєкт 58155) отримав назву "Костопіль".

"Уже найближчим часом малий броньований артилерійський катер "Костопіль" чекає низка державних випробувань, за результатами яких він буде включений до складу Військово-морських сил ЗС України, де український катер почне свій бойовий шлях у справі захисту незалежності і територіальної цілісності держави", - йдеться в повідомленні ВМС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України. ВIДЕО

Стратегія ВМС ЗСУ-2035 передбачає поповнення українського флоту, зокрема, близько 20 од. МБАК класу "Гюрза-М", який відповідає європейським і натівським стандартам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164154
 
   
 Топ коментарі
 
это тот самый Воронченко который послал украинские катера под крымский мост без плана прикрытия и вообще без всякого плана на случай провокаций или военных действий со стороны оккупантов?
Почему он до сих пор не уволен?
 показати весь коментар
 
Видать кто опять какие то нам катера подарит, из которых этот дивизион и создадут...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
********** сьогодні дасть ***** 24 години, - джерело
 показати весь коментар
 
 
это тот самый Воронченко который послал украинские катера под крымский мост без плана прикрытия и вообще без всякого плана на случай провокаций или военных действий со стороны оккупантов?
Почему он до сих пор не уволен?
 показати весь коментар
 
 
Он танкист! Президент поменялся, а танкист остался!
 показати весь коментар
 
 
Фсьо прапала!!! Капітуляція!!!
Усі на соємайдан!!
 показати весь коментар
 
 
А ось сьогодні і подивимось на пірімогу горохового шута над сцарем запаребріка. До речі соя тобі засцяла очі. На Майдані ще Батьківщина, Голос та інші Слабоди з сокирою.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Видать кто опять какие то нам катера подарит, из которых этот дивизион и создадут...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ВМФ рф получит к 2024 году 10 новых АПЛ. 2020 году "Севмаш" должен передать рф атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
А USA спустили на воду н о вый авианосец
John F. Kennedy (CV-67) Что в Украине ?
Речные катера для ловли рыбы в плавнях при гешефте лампасников из ГШ.

ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 5387
 показати весь коментар
 
 
Сначала Кузю с дров на мазут переведите . А а кто и что кому передаст посмотрим 1024 .
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
08 декабря 2019 года .Новейший американский авианосец типа Gerald R. Ford - USS John F. Kennedy (CVN 79) - официально спущен на воду и прошел церемонию крещения. Об этом сообщает пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries.
Китай строит 3 (третий ) Карл авианосец по Украинскому проекту " Варяг".

ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 71
 показати весь коментар
 
Это тупое рАсЕЕянское.
АПЛ (ПЛАРБ) данных проектов, опять пополнят дно Балтики, Баренцевого морей. В Тихом океане, пока только дизельные на дне валяются.
 показати весь коментар
 
 
А до того -
Что все президенты Украины работали только на у н и ч т о ж е н и е ЗСУ.
Кравчук в 1992 году на совещании в в московии подписал с Ельциным Договор о полном разоружении Украины и сдал все ЯО 187 шахт стратегического и 2282 ед . тактического .
Президент кучма подписал 05 декабря 1994 года Будапештский Меморандум об уничтожении всех шахт МБР и крылатых ракет Х -55 и Х -555 производства г. Харьков ХАПО - - 1 280 ед .
со стратегическими ТУ- 160 и ТУ - 95 .Продал за 20 млн. на 70 % построенный Авианосец " Варяг" с документацией китайскому предпринимателю .
Теперь по этой схеме Китай строит уже 3 авианосец.

Президент ющенко , продав (вопрос) ,Грузии комплексы ПВО , уничтожил стратегические склады запасов ракет к этим комплексам в Ново- Богдановке и Лозовой .
Янукович - договорился с амерами об переплавки всей оставшихся от Варшавского Договора танков Т- 64 - 1 990 ед..
А порошенко уничтожил 2 Стратегических Арсенала и 5 баз б/п.
Вот так дошли до плавнейс рыбацкими катерами .
 показати весь коментар
 
Ну, пульт управління ядрьоними бімбами знаходився на маасковії. Вони тільки тут були розташовані, а скористуватись ними Україна не змогла б. Стратегічні ТУ нам були не потрібні. Вони великого радіусу дії, а це зброя нападу, а не захисту. Ми ж ні на кого нападати не збирались. Авіаносці теж для далекого радіусу дії і це теж наступальна зброя. Вони нам і зараз не потрібні. В Чорному морі їм робити нічого. Щодо Новобогданівки, то цією диверсією крембль почав підготовку для війни з Україною, знищуючи наші боєзапаси. Склади знищувались саме з цією метою. В випадковості я не вірю.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На фига нам такие боевые корабли,которые без единого выстрела сдаются в плен в нейтральных водах?Считаю что это выброшенные на ветер деньги украинцев
 показати весь коментар
 
 
Да понятно , что вам ошейники новые нужны а не корабли .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору