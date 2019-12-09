 ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі, - Воронченко

Воронченко повідомив, що пунктами базування нового дивізіону стали порти Бердянська і Маріуполя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами командувача ВМС, до формування дивізіону наявні надводні сили діяли в складі тактичної групи "Тритон", яка була сформована з перекиданням двох МБА, переходом в Азовське море пошуково-рятувального судна "Донбас" і морського буксира "Корець". Також до тактичної групи мали увійти два МБАК "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу", які були захоплені Росією разом з екіпажами 25 листопада 2018 р. і повернуті 20 листопада 2019 р. у недієздатному стані.
Нині в складі дивізіону перебувають: пошуково-рятувальне судно "Донбас" (A500); морський буксир "Корець" (A830); МБАК "Лубни"; МБАК "Кременчук". Очікується, що в подальшому бойовий і чисельний склад дивізіону буде нарощуватися за рахунок введення нових бойових одиниць.
Водночас черговий побудований за замовленням Військово-морських сил МБАК класу "Гюрза-М" (проєкт 58155) отримав назву "Костопіль".
"Уже найближчим часом малий броньований артилерійський катер "Костопіль" чекає низка державних випробувань, за результатами яких він буде включений до складу Військово-морських сил ЗС України, де український катер почне свій бойовий шлях у справі захисту незалежності і територіальної цілісності держави", - йдеться в повідомленні ВМС.
Стратегія ВМС ЗСУ-2035 передбачає поповнення українського флоту, зокрема, близько 20 од. МБАК класу "Гюрза-М", який відповідає європейським і натівським стандартам.
Почему он до сих пор не уволен?
Усі на соємайдан!!
А USA спустили на воду н о вый авианосец
John F. Kennedy (CV-67) Что в Украине ?
Речные катера для ловли рыбы в плавнях при гешефте лампасников из ГШ.
Китай строит 3 (третий ) Карл авианосец по Украинскому проекту " Варяг".
АПЛ (ПЛАРБ) данных проектов, опять пополнят дно Балтики, Баренцевого морей. В Тихом океане, пока только дизельные на дне валяются.
А до того -
Что все президенты Украины работали только на у н и ч т о ж е н и е ЗСУ.
Кравчук в 1992 году на совещании в в московии подписал с Ельциным Договор о полном разоружении Украины и сдал все ЯО 187 шахт стратегического и 2282 ед . тактического .
Президент кучма подписал 05 декабря 1994 года Будапештский Меморандум об уничтожении всех шахт МБР и крылатых ракет Х -55 и Х -555 производства г. Харьков ХАПО - - 1 280 ед .
со стратегическими ТУ- 160 и ТУ - 95 .Продал за 20 млн. на 70 % построенный Авианосец " Варяг" с документацией китайскому предпринимателю .
Теперь по этой схеме Китай строит уже 3 авианосец.
Президент ющенко , продав (вопрос) ,Грузии комплексы ПВО , уничтожил стратегические склады запасов ракет к этим комплексам в Ново- Богдановке и Лозовой .
Янукович - договорился с амерами об переплавки всей оставшихся от Варшавского Договора танков Т- 64 - 1 990 ед..
А порошенко уничтожил 2 Стратегических Арсенала и 5 баз б/п.
Вот так дошли до плавнейс рыбацкими катерами .