 ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі, - Воронченко

Воронченко повідомив, що пунктами базування нового дивізіону стали порти Бердянська і Маріуполя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами командувача ВМС, до формування дивізіону наявні надводні сили діяли в складі тактичної групи "Тритон", яка була сформована з перекиданням двох МБА, переходом в Азовське море пошуково-рятувального судна "Донбас" і морського буксира "Корець". Також до тактичної групи мали увійти два МБАК "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу", які були захоплені Росією разом з екіпажами 25 листопада 2018 р. і повернуті 20 листопада 2019 р. у недієздатному стані.

Нині в складі дивізіону перебувають: пошуково-рятувальне судно "Донбас" (A500); морський буксир "Корець" (A830); МБАК "Лубни"; МБАК "Кременчук". Очікується, що в подальшому бойовий і чисельний склад дивізіону буде нарощуватися за рахунок введення нових бойових одиниць.

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Водночас черговий побудований за замовленням Військово-морських сил МБАК класу "Гюрза-М" (проєкт 58155) отримав назву "Костопіль".

"Уже найближчим часом малий броньований артилерійський катер "Костопіль" чекає низка державних випробувань, за результатами яких він буде включений до складу Військово-морських сил ЗС України, де український катер почне свій бойовий шлях у справі захисту незалежності і територіальної цілісності держави", - йдеться в повідомленні ВМС.

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Стратегія ВМС ЗСУ-2035 передбачає поповнення українського флоту, зокрема, близько 20 од. МБАК класу "Гюрза-М", який відповідає європейським і натівським стандартам.