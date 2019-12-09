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Все про:Китай (18) Росія (15) США (5) Трамп (2) Еспер Марк (13)

 Трамп знає, що виклики для США - це Росія і Китай, - міністр оборони Еспер

Президент США Дональд Трамп у довгостроковій перспективі бачить виклики для США з боку Росії та Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю в інтерв'ю Fox News міністр оборони США Марк Еспер.

"Президент Рейган знав, якими були загрози того часу. Загрозою тоді був СРСР. А президент Трамп знає, що виклики для нас у довгостроковій перспективі - це Росія і Китай", - сказав він в інтерв'ю каналу.

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Напередодні під час форуму з питань національної оборони імені Рональда Рейгана Еспер також визнав, що, на його думку, США відстали від Росії в галузі гіперзвукової зброї. За його словами, Вашингтон кілька років тому зробив паузу в цих розробках, коли випереджав Москву. Він зазначив, що з цієї причини увага Пентагону може бути зміщена із загроз Близького Сходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164153
 
 
 Топ коментарі
 
Олена Зеленська заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт.
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 8958
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Видимо, мадам намекает, что ее муж повторит судьбу единственного американского президента, избиравшегося более чем на два срока. Зеле бы один срок продержаться, для начала.
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А що, Е. Рузвельт "теж" агітувала американців здавати пересування збройних сил США під час 2 СВ за грошову винагороду в 15 к рейсмарок від країни-агресора.

Трамп знає, що виклики для США - це Росія і Китай, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 8412
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Доброго ранку, друзі! Бадьорі, веселі і завзяті несемося назустріч ще одному трудовому тижню. Гарного настрою та вдалого дня! Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 6381

P.S. Картопелькі від агресора не бажаєте? А от натє - на 1,6 млн.дол))

Україна почала імпортувати картоплю з РФ

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 6931
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у нас своего нет? капец, зебильо вообще охренело...
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Вомбат Феменченко, тягни сюди свої останні три зуби! Зрада! Всі на редути!

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 2242
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Картопля на крові.

Продай свою землю! Купи картоплю у кацапів! Врятуй агресора від санкцій!

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 9162
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))))) как одинаково окружение старается отмазывать клоунов-кретинов, которые в презах... Даже Рейган, в гробу переворачивается который от таких сравнений, везде упоминается.
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я правильно понял что министр обороны Эспер такими заявлениями подталкивает к объединению Московию и Китай...?

Когда нет мозгов.....
А мы говорим про нашего тупого клоуна....
В США тоже дураков хватает... Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 8032
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Олена Зеленська заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт.
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 8958
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Видимо, мадам намекает, что ее муж повторит судьбу единственного американского президента, избиравшегося более чем на два срока. Зеле бы один срок продержаться, для начала.
 показати весь коментар
 
 
А що, Е. Рузвельт "теж" агітувала американців здавати пересування збройних сил США під час 2 СВ за грошову винагороду в 15 к рейсмарок від країни-агресора.

Трамп знає, що виклики для США - це Росія і Китай, - міністр оборони Еспер - Цензор.НЕТ 8412
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До речі, ФДР до кінця війни трохи не дотягнув. Косплеїть так косплеїть.
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"Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер" - Россия, это постоянно уменьшающийся вызов, а Китай растущий вызов.
"Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".
Китай может сорвать американские планы купить Сибирь.
"Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXI веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве…"
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