 Трамп знає, що виклики для США - це Росія і Китай, - міністр оборони Еспер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю в інтерв'ю Fox News міністр оборони США Марк Еспер.
"Президент Рейган знав, якими були загрози того часу. Загрозою тоді був СРСР. А президент Трамп знає, що виклики для нас у довгостроковій перспективі - це Росія і Китай", - сказав він в інтерв'ю каналу.
Напередодні під час форуму з питань національної оборони імені Рональда Рейгана Еспер також визнав, що, на його думку, США відстали від Росії в галузі гіперзвукової зброї. За його словами, Вашингтон кілька років тому зробив паузу в цих розробках, коли випереджав Москву. Він зазначив, що з цієї причини увага Пентагону може бути зміщена із загроз Близького Сходу.
P.S. Картопелькі від агресора не бажаєте? А от натє - на 1,6 млн.дол))
Україна почала імпортувати картоплю з РФ
Продай свою землю! Купи картоплю у кацапів! Врятуй агресора від санкцій!
Когда нет мозгов.....
А мы говорим про нашего тупого клоуна....
В США тоже дураков хватает...
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста
"Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".
Китай может сорвать американские планы купить Сибирь.
"Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXI веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве…"