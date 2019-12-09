 Громадяни Німеччини, вихідці з країн колишнього СРСР, закликали Меркель не піддаватися на енергетичний шантаж РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у відкритому листі-петиції канцлеру ФРН Ангелі Меркель, оприлюдненому в мережі напередодні саміту "нормандської четвірки".
Ініціатором петиції, відкритої для підписання всіма небайдужими, став Володимир Папков, підприємець, продюсер і громадський діяч.
"Жодних угод, спрямованих на укріплення впливу Росії в Європі, ані через збільшення постачань газу, ані через використання російських "миротворців" у зоні Донбасу не має бути укладено. Годі заохочувати агресора нашим мовчанням та байдужістю до його злочинів!" - зазначається у зверненні.
Його автор підкреслює, що вже кілька поколінь європейців живуть без війни, ведуть спокійне життя.
"Але війна проти європейців, яку розпочала російська влада, вже точиться. І вона не обмежується погрозами російських лідерів, які охоче транслюються їхніми телеканалами", - наголошується у листі.
За словами автора листа, російська влада коїть злочини не лише у Сирії та на Донбасі, а й на вулицях європейських міст. Тож європейцям уже на часі припинити піддаватися на погрози та енергетичний шантаж з боку Кремля.
"Ми не закликаємо до насильства, але ні про який пріоритет економічного зиску у відносинах із сучасною Росією не може бути й мови, пані Меркель! Навпаки: ми, європейці, готові затягнути паски, обмежити тимчасово своє енергоспоживання, ми вимагаємо від вас твердих та рішучих дій в ім'я вільного майбутнього наших дітей", - наголошується у петиції.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться "нормандський саміт" за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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...
всегда предавали...
предадут и в этот раз...
этот стих был написан еще до Голодомора 1933-го года...