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Все про:Німеччина (98) Кремль (158) Меркель (27) Росія (15) петиція (61)

 Громадяни Німеччини, вихідці з країн колишнього СРСР, закликали Меркель не піддаватися на енергетичний шантаж РФ

Громадяни Німеччини - вихідці з країн колишнього СРСР закликають владу не укладати домовленостей з Москвою, які заохочуватимуть агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у відкритому листі-петиції канцлеру ФРН Ангелі Меркель, оприлюдненому в мережі напередодні саміту "нормандської четвірки".

Ініціатором петиції, відкритої для підписання всіма небайдужими, став Володимир Папков, підприємець, продюсер і громадський діяч.

"Жодних угод, спрямованих на укріплення впливу Росії в Європі, ані через збільшення постачань газу, ані через використання російських "миротворців" у зоні Донбасу не має бути укладено. Годі заохочувати агресора нашим мовчанням та байдужістю до його злочинів!" - зазначається у зверненні.

Його автор підкреслює, що вже кілька поколінь європейців живуть без війни, ведуть спокійне життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель на "нормандському саміті" хоче провести двосторонні зустрічі з Путіним і Зеленським, - представник уряду ФРН Деммер

"Але війна проти європейців, яку розпочала російська влада, вже точиться. І вона не обмежується погрозами російських лідерів, які охоче транслюються їхніми телеканалами", - наголошується у листі.

За словами автора листа, російська влада коїть злочини не лише у Сирії та на Донбасі, а й на вулицях європейських міст. Тож європейцям уже на часі припинити піддаватися на погрози та енергетичний шантаж з боку Кремля.

"Ми не закликаємо до насильства, але ні про який пріоритет економічного зиску у відносинах із сучасною Росією не може бути й мови, пані Меркель! Навпаки: ми, європейці, готові затягнути паски, обмежити тимчасово своє енергоспоживання, ми вимагаємо від вас твердих та рішучих дій в ім'я вільного майбутнього наших дітей", - наголошується у петиції.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться "нормандський саміт" за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164149
 
   
 Топ коментарі
 
Влада готова стілитися рушником перед хуйлом, і в той же час лякається свого народу!

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И кого она послушает, их или немецкий бизнес, которому подавай газ подешевле из СП-2?
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Ну, "сирийских беженцев" она же приняла
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ну, начитался собраний сочинений цензора, тут такое пишут давным давно
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Реально ФРН вже зрадила Україну. Залишилися втрясти дрібні формальності.
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Ну, кричали же благодарность вчера на Майдане. А надо было кричать Данке, фрау Риббентроп!
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Влада готова стілитися рушником перед ******, і в той же час лякається свого народу!

Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 9757
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 7787https://uploads.disquscdn.com/images/f34f90908e0e300ae021b18771e573cbefab33fc8a092d9b1b6a31214f21d9c7.jpg
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Зєбіл і Соловйов. Нічо особливого, листайте далі.

Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 9073 Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 1610
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В Соловйова "племяша" в Україні появився? Громадяни Німеччини, вихідці з країн колишнього СРСР, закликали Меркель не піддаватися на енергетичний шантаж РФ - Цензор.НЕТ 3817
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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фрау штази на happyэнде своей карьеры её ждет ситая пенсия она не будет делать резких шагов от кремля.....
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О совках вспомнили, когда жареный петух клюнул.)
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«Маю надію, що лідери Німеччини та Франції не продадуть Україну» - очільник Світового конгресу українців Стефан Романів https://www.radiosvoboda.org/a/sku-romaniv-normandskiy-format/30311378.html
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зря надеется....
всегда предавали...
предадут и в этот раз...

этот стих был написан еще до Голодомора 1933-го года...

Громадяни Німеччини, вихідці з країн колишнього СРСР, закликали Меркель не піддаватися на енергетичний шантаж РФ - Цензор.НЕТ 5635
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Звісно, що це на неї не вплине, але сам факт такого звернення -- приємна несподіванка.
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Дивно ... Зазвичай більшисть русгаизичних колишніх громадян совка пісають заваркой від ***** та Козлостана
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фейк, там 3 инвалида подписали письмо "от имени колышних граждан СССР", а на самом деле в Германии не успеешь сказать что ты из Украины, сразу у местной ваты слюна летит так они гавкают.
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"Граждане Германии - выходцы из стран бывшего СССР" - на 99,9% самая отпетая вата, похлеще даже чем те кто живет в Раше.
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Поколебать намерения ГДРовской комсомолки, не понаслышке знающей что такое Штази, может разве шо удар в голову прикладом АК-47 (не лёгонький 74, а именно 47).
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Я даже знаю выходцы из каких стран кинули сей клич Это 4 страны
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