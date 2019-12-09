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 "Львівський бронетанковий завод" достроково виконав держоборонзамовлення з ремонту партії танків Т-72, ​​- "Укроборонпром"

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", достроково виконало умови контракту з ремонту партії танків Т-72 і впоралося з додатковим державним оборонним замовленням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому", про це повідомив заступник генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки концерну Ігор Фоменко.

"Львівський бронетанковий завод завчасно впорався із ремонтом партії танків Т-72 і в терміни, передбачені початковим контрактом, здійснив ремонт ще 3 одиниць такої бронетехніки. Цьогорічне державне оборонне замовлення підприємством виконано", – зазначив Ігор Фоменко.

Львівський бронетанковий завод може здійснювати поточний ремонт і відновлення танків Т-72, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРМ-1, інженерних машин розгородження ІМР-2 та броньованих машин розмінування БМР-1. Фахівці заводу також здійснюють ремонт танкових двигунів, прицілів 1А-40 та комплектуючих до танків Т-72.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укроборонпрому" вкрали 2 будівлі заводу "Маяк" вартістю $7 млн, - Найєм

Нагадаємо, що ДП "Львівський бронетанковий завод" є не тільки ремонтним підприємством, а і виробничим.

На заводі можуть виготовляти бронетранспортери "Дозор-Б", а також повністю броньовану модернізовану пожежну машину ГПМ-54-01.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164148
 
   
 Топ коментарі
 
На фото - Михайлівська площа вчора. Саме сюди закликав прийти прихильників ЗЕленої Шмарклі Михайло Саакашвілі. Серйозна підтримка у ЗЕбіла в Києві.



Русня, а ти чого не прийшов підтримати наркомана?



"Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9452
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Значить Зеленський звільнить керівництво заводу.
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96% бачу точно. Всі уставшие атвайни. Грошей в бубочки та сцяка не хватило. Всі на кокс витратили. А зеупоротих дибілів мало

"Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5691
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РоSS ия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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Вы не сказали ничего нового, это известно давно и даже без всяких Вятровичей. Касабы-враги, могли бы столько букафф не пейсать. По теме: молодцы львовяне.
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На фото - Михайлівська площа вчора. Саме сюди закликав прийти прихильників ЗЕленої Шмарклі Михайло Саакашвілі. Серйозна підтримка у ЗЕбіла в Києві.



Русня, а ти чого не прийшов підтримати наркомана?



"Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9452
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Давно уже не новость, что пороскот-не люди. Но даже даже такое отребъе имеет право выйти и побыть подставками под партийными флажками пёсиков. Так чем ты ты недоволен, порохоботина?Тем, что таких как подавляющее меньшинство?
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Вирує багатоміл'ярдний міхомайдан!

Русня, чи Михнатый МийДан?
А може Міхнутий?
То Міхо-Карлсон на тому чортовому колесі вниз- вверх кайф ловить, ну і під контролем багатомільйонні массси ЗЕлібобів тримає ..... аби ся не розбігли.. "Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8169
Скрепы неизвестно чего, мокша, це ті ж самі 96%, що приходили до Савєка?

Ясна... Панятна...
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Кавопывця, ты чего вообще в интернетам делаешь?Там у этого вашего Гая чего-то прорвалось, вот и давай, занимайся ликвидацией прорвавшегося, а то везде коричневое и пахучее.
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русня, а шо такоє? Всі і прийшли, як договарівалісь!

Прихильники Саака, він організував мітинг на підтримку карлика ЗЕбіла "Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 887
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в психлікарні психів теж подавляюче большенство))) а подавляюче меншенство його на шлях істини направляе
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Расскажите это гражданам северной Кореи, они оценят)))
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русня, на ток-шоу "Свобода слова Шустера" Міхо Саакашвілі показав фантастичний результат. У студіі його підтримка була на рівні 100%. За весь період телеспостереження екс-Президента Грузії на ток-шоу Шустера такий результат студійної "голосувалки" у нього втретє. Якби на ток-шоу обирали Президентів та депутатів,то Міхо був би і Президентом і ВРв одній особі. У реалі зовсім інша картина. Відкриваємо цьогорічні результати виборів у ВР і бачимо, що "Рух нових сил" Саакашвілі не дотягнула навіть до 0,5% голосів... Одним словом,Міхо у житті звичайний лузер, як і ти.
Так чого ти вчора не прийшов на Михайлівську площу підтримати наркомана?
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Давно уже не новость, что зебилы - диванное хомячье, способное только один раз в 5 лет прийти на избирательные участки...
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Ну давай, похрюкай-похрюкай, других возможностей ведь не осталось. И бегом на майдан кричать Нет капитуляции!, держа в руках белый капитуляционный песиков флаг.
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Януковий скликав своїх прихильників під час Помаранчевої революції на ЖД ВОКЗАЛІ КИЄВА. Можливо там краще місце було б для зєлєпутінців?
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96% бачу точно. Всі уставшие атвайни. Грошей в бубочки та сцяка не хватило. Всі на кокс витратили. А зеупоротих дибілів мало

"Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5691
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Зря ты так, Михо - нормальный человек, просто немножко ***"тый
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Туда еще не дотянулись руки Шмаркли. И его новые лица.
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Значить Зеленський звільнить керівництво заводу.
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швидко не означає якісно та надійно.
випендрьож в цій справі річ зайва.
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Сподіваюсь влада і на наступний рік контракт гарний дасть підприємству...Так шоб зробити цілу танкову бригаду!!!
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"Зробыты" не выйдет. Только "видрэмонтуваты". ЛБТЗ не производит новые танки, вообще.
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1 танк відремонтовано за 10 років гордо відзвітує зе не дивлячись на те що за 5 років 2000 було відремонтовано
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У пороховати і тут шизофренія. Бо одні з вас кажуть, що це досягнення, а Зеленський скоро керівництво заводу звільнить. А ти пишеш, що це ніяке не досягнення...
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Пацак мордовский, пшлонах с Украинского сайта "Львівський бронетанковий завод" достроково виконав держоборонзамовлення з ремонту партії танків Т-72, ​​- "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3276
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Дозор-Б производить не могут. Почему армия и закупает польскую Онциллу.
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Зачем эти совковые вёдра ремонтировать ? Надо переходить на технику НАТО.
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