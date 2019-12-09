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Все про:обстріл (2) операція Об'єднаних сил (4)

 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб

8 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- біля Василівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Мар'їнки і Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- біля Травневого - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Кримського та Хутора Вільного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 8 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164147
 
 
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України!!! Нищить рогатих без болю та жалю!!!!
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Перед переговорами параша всегда пыталась военными действиями то территорию у нас забрать,то пленных взять,то еще каку-то проблему создать.Чтобы Украина была сговорчивей.Наш нелох перед преговорами отступил со своей территории на свою территорию. Пообещал пенсии, практически амнистию и дорожную карту на примирение.Как будут проходить переговоры и на сколько сильна у нас позиция?А вот если бы мы Дебальцево назад вернули,наваляли им двухсотых,то какой козьрь был бы у зели.Хотя,мы же мира хотим. Так страшно становится за Украину при таком нелохе. ГосподиЮлучше бы ты был лохом.
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А Вовік полетів до ***** щоб побачити в його очах бажання миру.
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краще би постояв на першій лінії з годинку
швидше би переконався.
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Это вжепучленцы таким образом поддержуют мирные инициативы. И этих Клован хочет интигриравать в Украину. Шмаркля, ты сдурел?
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Щоденні ворожі обстріли наших воїнів, це лише підтвердження відомої істини - Будь яка домовленість з кацапо-рашистською нечистю не вартує навіть паперу, на якому вона написана.
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