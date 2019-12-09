 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- біля Василівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя - з великокаліберних кулеметів;

- неподалік Мар'їнки і Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- біля Травневого - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Кримського та Хутора Вільного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 8 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.