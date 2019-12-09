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Все про:агресія (163) НАТО (3) Росія (15) Столтенберг Єнс (1)

 НАТО не вважає Росію ворогом, але бачить, що вона застосувала військову силу проти України, - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не вважає Росію ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми не створюємо список ворогів. Ми не вважаємо Росію ворогом. Що ми бачимо стосовно Росії, це те, що вона застосувала військову силу проти сусіда, України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Росія - це не те саме, чим був Радянський Союз.

"Ми завжди намагаємося покращити відносини. (...) Ми не ділимо світ на ворогів і друзів", - наголосив генсек НАТО.

Він також додав, що в нинішній "непередбачуваний" момент у сфері безпеки необхідним є сильний інститут, такий як НАТО.

Читайте: У НАТО подвійний підхід до Росії: діалог і стримування водночас, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164146
 
 
 Топ коментарі
 
импотенты НАТО.... НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6078
На Московии НАТО считают врагом номер 1......
Вот думаю...., - если Раша будет отжимать страны Балтии или Польшу под угрозой применения ЯО, то НАТО ограничится вот такими вот заявлениями...
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Зеленскому. Как бэ «президенту».
Траур говорите Владимир Александрович? Да неужели... именно восьмого? Ах ну да, протесты же... А чего ж вчера и сегодня на 1+1 "Вечерний квартал" ржачем исходит?? В Одессе с первого дня трагедии флаги спущены и весь город кровь сдаёт... А вы, «первый народный президент», так и не сподобились приехать в скорбящий город, ищущий в развалинах детей... Что ж такое?? А ну да... вы готовитесь. К важной Нормандии. Я совсем забыла, вы ж хотели в глаза Сатаны плешивой посмотреть и найти там «человеческое». Поищите конечно. А пока вы ездите, комиссия, назначенная премьером, поищет виноватых. Только комиссия состоит из тех самых коррупционеров и начальников, которые и приводят к таким трагедиям. Ну вы ж не знали... вы ж «новое молодое лицо». Раненых везут ежедневно, нигде нет ни сводок ни сообщений... Везде тишина... мы должны узнавать это лишь из сообщений бойцов?? Или Наталья Юсупова бьется как рыба об лёд пытаясь добиться хоть какой-то помощи госпиталям!! Ах да, войны же нет... это все барыга виноват. Нет-нет, не Хуйло. В нем вы «человека увидеть» хотите. Только Барыга, это же ваша личная война, не так ли? С Барыгой?
Где сводки с фронта??? Где???
Где сообщения из Одессы каждые хотя бы три часа по всем каналам???
Где чрезвычайное положение в городе Одесса и аресты чиновников которые довели город до ручки?? Четвертый пожар за год с детскими смертями!!!!
Да какой вы на хрен президент??
Своей дешевой трусливой манипуляцией с трауром восьмого числа вы опустили свою честь ниже плинтуса.
Где вы были пятого, шестого, седьмого??
Какое блять шоу у Шустера если детей выгребают из завалов и погибшие ежедневно на фронте??
Ваши жалкие кривляния на сцене и ужимки «я не переоделся, я был на фронте» это костюм зайчика на новогоднем утреннике в детсаду. Простите но от этой всей комедии хотелось блевать! Да вы и на один процент не понимаете что такое фронт!!! Иначе не шептали бы у Шустера эту чушь, простите...
Сколько можно цинично постить видосики для своих избирателей на фоне ежедневных смертей на фронте которые умалчиваются?? Раненых везут пачками, а вы НИ РАЗУ не были в госпиталях. На телеканалах тишина.
Кроме презрения и отвращения ваши выверты уже ничего не вызывают. От ваших роликов тошнит. Вы - не президент. Вы - голограмма. Ролик. Уж простите, наболело.
Elena Ryazanova
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как Зебил будет договариватся с ботоксной мразью не понимаю защищая наши интересы а кацапы пишут что они будут на своем и как всегда ихтамнет а Украина должна так как сторона конфликта-
"Россия имеет жесткую позицию по поводку последовательности выполнения минских соглашений. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе.
Собеседник издания пояснил, что для Украины предстоящая встреча «нормандской четверки» в Париже является политическим актом, а для России - рабочей ситуацией. «Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», - добавил он.По мнению источника, планы Киева пересмотреть минские соглашения не будут реализованы. Он напомнил, что Париж и Берлин неоднократно говорили, что документу нет альтернативы" и как с этими орками можно договорится?
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-........... /
.......... .Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?..//
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Когда Меркель с Оландом заикнулись о выборах, как того хотело *****, то Порошенко, как бы согласившись, убедил, что необходимо обеспечить безопасность выборов и присутствие на оккупированных территориях Украины. Меркель с Оландом согласились, но ***** хочет сначала выборы. Не просто так проводили компанию по обеспечению беженцев возможностью голосования, а чтобы показать проблемы...

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У них очі в шорах, а в вухах беруші. Хоча, якщо пригадати усі беззаконня тих же США в боротьбі за вуглеводороди в Ірані, Сірії; якщо пригадати період 2 Світової, якщо.... то цілком розуміло: воюють паралельними фронтами і враховують орду партнером. А орда в свою чергу поносить усіх підряд і усім весело.
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импотенты НАТО.... НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6078
На Московии НАТО считают врагом номер 1......
Вот думаю...., - если Раша будет отжимать страны Балтии или Польшу под угрозой применения ЯО, то НАТО ограничится вот такими вот заявлениями...
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"...
Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.
Источник: https://censor.net.ua/n3164146
"
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Ну да. Вспоминается про Крым. Если бы не росия то тут уже были бы войска НАТО. И шо ? Теперь жалеют. Лучше бы уже НАТО.
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Amerikansi jest v Polse tam ix 5000 i drugix Baltijskix stranax vot eto glavnoje.Siriji pod Deir zorom 200 amerikancev razbyli vsio sto bylo u ruskix.vyvody ruskije zdelali teper daze v tu storonu nesmotret gde jest amerikancy.Bojatsia ruskije amerikancev eto fakt
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vidasik - НАТО не вважає Росію ворогом, але бачить, що вона застосувала військову силу проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2117

Там не тільки Білорусь, Там пів європи... варшавського договору.



Белорусский партизан

@belpartisan

·16 ч

Что за...?! Фото сделано во время мероприятия, посвященного Дню работника органов наркоконтроля России. via Вадим Голубович

НАТО не вважає Росію ворогом, але бачить, що вона застосувала військову силу проти України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1432
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Зеленскому. Как бэ «президенту».
Траур говорите Владимир Александрович? Да неужели... именно восьмого? Ах ну да, протесты же... А чего ж вчера и сегодня на 1+1 "Вечерний квартал" ржачем исходит?? В Одессе с первого дня трагедии флаги спущены и весь город кровь сдаёт... А вы, «первый народный президент», так и не сподобились приехать в скорбящий город, ищущий в развалинах детей... Что ж такое?? А ну да... вы готовитесь. К важной Нормандии. Я совсем забыла, вы ж хотели в глаза Сатаны плешивой посмотреть и найти там «человеческое». Поищите конечно. А пока вы ездите, комиссия, назначенная премьером, поищет виноватых. Только комиссия состоит из тех самых коррупционеров и начальников, которые и приводят к таким трагедиям. Ну вы ж не знали... вы ж «новое молодое лицо». Раненых везут ежедневно, нигде нет ни сводок ни сообщений... Везде тишина... мы должны узнавать это лишь из сообщений бойцов?? Или Наталья Юсупова бьется как рыба об лёд пытаясь добиться хоть какой-то помощи госпиталям!! Ах да, войны же нет... это все барыга виноват. Нет-нет, не *****. В нем вы «человека увидеть» хотите. Только Барыга, это же ваша личная война, не так ли? С Барыгой?
Где сводки с фронта??? Где???
Где сообщения из Одессы каждые хотя бы три часа по всем каналам???
Где чрезвычайное положение в городе Одесса и аресты чиновников которые довели город до ручки?? Четвертый пожар за год с детскими смертями!!!!
Да какой вы на хрен президент??
Своей дешевой трусливой манипуляцией с трауром восьмого числа вы опустили свою честь ниже плинтуса.
Где вы были пятого, шестого, седьмого??
Какое ***** шоу у Шустера если детей выгребают из завалов и погибшие ежедневно на фронте??
Ваши жалкие кривляния на сцене и ужимки «я не переоделся, я был на фронте» это костюм зайчика на новогоднем утреннике в детсаду. Простите но от этой всей комедии хотелось блевать! Да вы и на один процент не понимаете что такое фронт!!! Иначе не шептали бы у Шустера эту чушь, простите...
Сколько можно цинично постить видосики для своих избирателей на фоне ежедневных смертей на фронте которые умалчиваются?? Раненых везут пачками, а вы НИ РАЗУ не были в госпиталях. На телеканалах тишина.
Кроме презрения и отвращения ваши выверты уже ничего не вызывают. От ваших роликов тошнит. Вы - не президент. Вы - голограмма. Ролик. Уж простите, наболело.
Elena Ryazanova
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По моему, на арене всемирной политики не осталось организаций, способных реально видеть, принимать решения и действовать.
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«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 6OO миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев.
.
.
.
Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

- Владимир Маяковский. Про это....
/
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Сама балаканина.
рашка вважає вас ворогом, поводиться агресивно, а ви мямляєте.
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Столтенберг в конце августа 2015 года сказал, что если бы в Грузии они вмешались, то в Украине ничего бы не произошло...
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О! Бачу наслідки поїздки Пристайка на саміт,який-не саміт.
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РоSS ия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
!!!!!!!!!!
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твой сосед с права по гаражу украл(отжал) у соседа с лева авто, ты это всё видел знаешь всё об этом ни чего при этом не делаешь и пытаешся дружить с обоими........
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А Вы ходите по всем соседям и решаете их конфликты?
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Мутняк якійсь, схоже на вброс від рогатих...
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Стултенберг - подлец! - шизофреником прикидывается.
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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Никаких сссров быть уже не может, таких отношений между людьми в принципе быть не может в современных информационных условиях. только, если какие временные союзы или силовые переустройства границ.
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Лукашенко вчера подписал 24 из 31 интеграционного проекта, а ты о чем поешь?
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Европа уже создала СССР-2, придется создавать СССР-3
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Никакие НАТО и ЕС не помогут Украине спастись от русишен швайнэ. Украина выгодна евроимпотентам как полигон для войны НАТО с рашкой. Сейчас эта война ведется исключительно силами украинцев, и так будет продолжаться, пока мы сами не дадим ***** русским. Наш единственный союзник - США, если бы не они, у нас уже пол страны отхапали бы.
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Т.е. санкции стран НАТО, ЕС и не только этих союзов никак не влияют на паРашу?
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Если бы не давление США на эти страны, не было бы никаких санкций, их бы уже отменили. Настоящие "джентльмены" британцы, подписанты Будапештского меморандума, открестились от нас еще в 14-м году, Нидерланды не могут давить на рашку, пытаются обвинять Украину в атаке на Боинг. Германия с меркелью давят на Данию для подписи под согласием на строительство Северного потока 2. Венгры немытые блокируют саммит Украина - НАТО в своих интересах. Макрон ноет про разрешение конфликта на Донбассе, хочет "между ******" проскочить. Какие они нам союзники? Они не были нам никогда союзниками, разве что поляки, литовцы, латвийцы и эстонцы, но эти товарищи прекрасно понимают, что если каюк придет нам, до них он доберется непрменно
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И потому Зелемойский должен сидеть в смартфоне и не заниматься внешней политикой?...
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Это ты вывод сделал? Как тебе такое в голову пришло? Ты Савик Шустер? Сам придумал, *********, додумал и сделел вывод. У нас в Украине есть поговорка "На городі бузина, а в Києві - дядько".
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А ещё есть в Украине слово, именно для тебя - обосрада.
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Первый раз вижу, ты наверное и это додумал? Не лай из-за забора, не трать чужое время
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Зеб, ты свои теории дебилам рассказывай, что всё само собой происходит, а потому Порошенко ничего не сделал. Добавь к своим теориям, что Порошенко ничего не делал и не сделал, т.к. при бездействии Зелемойского международные отношения херятся, хотя зебы уверены, что не надо продолжать работать на международном уровне :D
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Опісля такого відвертого пасажу пана Столтенберга ми все ще битимемо поклони біля порогу НАТО?! Нехай собі і далі дружать іх Путіним, - аби лише без нас!
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Новогодняя загадка деда мороза : - Захватила чужое и начала войну, но не враг.
- Кто это , детки?
Вот как тут лавруху не вспомнить? Дебилы ***.
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Такие заявления можно перефразировать как: - "Умоляем, не трогайте нас пожалуйста!". Уверен на все сто, что сунься мордор сейчас к примеру в прибалтику, это "грозное" НАТО рассыпется как карточный домик. **********, - по другому не скажешь.
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Ну не скажите! Они будут КРАЙНЕ обеспокоены, а может даже и озабочены!
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А как вышивата с пеной у рта доказывала что НАТО спит и видит как развалить Рашу и вот-вот начнут с ней войну
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Зато всё предельно ясно:
1) НАТО не будет вписываться за Украину в военном конфликте с кацапстаном;
2) Пока существует этот конфликт, членство в НАТО Украине не светит.
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А кого же тогда долбодятлы из НАТО считают врагом? Они в принципе и Гитлера врагом не считали. Так что ничего нового.
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НАТО не нужен мозг, нужны членские взносы и закупки американской военной техники
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Ежели в НАТО присутствует такие как венгрия, о чем говорить?
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В такому випадку, якщо ви не вороги , то ви співучасники.... що видно з Будапештського меморандуму.
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