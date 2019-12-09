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Все про:Холодницький (66) пранкери (20)

 Пранкер Джокер пообіцяв надати зібрану інформацію "в офіційному порядку", - Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що листувався з пранкером Джокером.

Про це він сказав у коментарі програмі "Факти тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Він представився Джокером. Теж написав під фотографією Генпрокурора, сказав, що у нього є купа інформації. На моє прохання видати її нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить", - заявив Холодницький.

Главі САП також стало відомо про спроби пранкера розіграти народних депутатів від його імені. Зокрема, від імені Холодницького невідомий писав нардепу від фракції "Слуги народу" Юрію Корявченкову. Але пранк не вдався - у Корявченкова був справжній номер Холодницького. Крім того, пранкер писав російською мовою, а глава САП каже, що використовує лише українську мову в листуванні.

На думку прокурора, пранк в українській політиці - тренд 2019 року, і за ними може стояти не одна людина, а ціла команда.

При цьому використовувати матеріали пранкерів у кримінальних процесах поки неможливо, зазначив прокурор.

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Нагадаємо, деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164145
 
 
 Топ коментарі
 
Зелохочмо ,тоже вроде как пранкер , от имени Голобородька всю Украину развел .
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ЗЕбубачка всех посадит он же не какой то там барига мародёр! Просто нужно дать ему ещё 100 дней, ато ему Парашенко с парахаботами мешают.
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В стране - уйма репрессивных органов:
САП, НАБУ, ГБР, Генпрокуратура и т.д.
За 5 лет ни один вор/коррупционер не посажен, ни при Порошенко, ни при Зеленском.
Значит, работают по одной схеме: ловят, доят, отпускают - настоящая "спортивная рыбалка".
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ЗЕбубачка всех посадит он же не какой то там барига мародёр! Просто нужно дать ему ещё 100 дней, ато ему Парашенко с парахаботами мешают.
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100 лет будет мало, всегда чьи нибудь яйца мешать будут, раз своих нет.
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Зелохочмо ,тоже вроде как пранкер , от имени Голобородька всю Украину развел .
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Что то ты не в духе времени..теперь у ЗЕбилов это стало "агрессивное меньшинство".
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А цыганки Азы тебе ничего на обещали???
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Какой еще в жопу Джокер!
Какой нахер пранкер?
Это профессия такая или куда?
У власти в Украине дебилы и мошенники
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Коруни, пранкери, джокери...
Несерйозно це.
Якийсь фарс..
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клоуни, тобто..
всі разом імбіцили
я наче фільм про Бетмена подивилась.
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Как-бы не срали на предыдущую власть тупорылые ЗЕбилы, такого парламента в истории Украины еще не было. Ну что тут сделаешь, если мудрый народ оказался тупым быдлом и повелся на киношного слугу. В итоге, в ВР засела ЗЕкоМАНДА, в которую входят любители насиловать детей, воры, убийцы, сучки, постоянно думающие о члене и придурки, заказывающие дешевых шлюх. Еще 2-3 месяца пройдет и ЗЕбыдло будет бить себя копытом в грудь и говорить, что оно на выборы не ходило и будет плевать на ЗЕ коМАНДУ.
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Фарс - для тебя, потому что ты не входишь в число зелохтората.
У них часть лохтората - молодежь которая живет в интернете, и для них пранкеры - это современно и модно, потому он и пообщался с пранкером, чтобы оставаться в тренде. С точки зрения поддержания рейтинга все правильно.
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*Кроме того, пранкер писал на русском языке, а глава САП говорит, что использует только украинский язык в переписке* (с). Висновок: Українська мова -- то є кращий захист від пранкерів.
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Я думаю Джокер це проект Медведчука тому на нього нічого не политить а те що не политіло ще на Порошенко говорить про те що або нічого нема або є але хочуть пізніше кинути
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"...На думку прокурора, пранк в українській політиці - тренд 2019 року, і за ними може стояти не одна людина, а ціла команда..."
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А ви не крадьте та дійте в межах закону і буде вам не страшний "пранк" хоч цілого всесвіту.
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