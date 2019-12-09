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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (98) замовне вбивство (66) ФСБ (36)

 Росіянин Красиков, підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні, пов'язаний з ФСБ, - РосЗМІ

Росіянин Вадим Красиков, який підозрюється у вбивстві громадянина Грузії та етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна, пов'язаний з управлінням "В" Центру спеціального призначення ФСБ РФ.

Про це йдеться в розслідуванні російської "Новой газеты", передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, Вадим Красиков був одним із трьох причетних до вбивства бізнесмена Юрія Козлова в місті Костомукша на північному заході російської Республіки Карелія в 2007 році.

Пізніше з'ясувалося, що двоє інших співучасників злочину - Володимир Ф. і Олег І. - на момент убивства були чинними співробітниками управління "В" ФСБ. Цей підрозділ забезпечує контртерористичний і протидиверсійний захист особливо важливих об'єктів, а також залучений у бойові контртерористичні операції на Північному Кавказі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вербує злочинців для замовних убивств за кордоном, - Bellingcat

"Попередницю" управління "В" - групу "Вимпел" - створили в 1981 році в межах Першого головного управління Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР. Її завданням було проведення нелегальних бойових операцій за кордоном.

Зазначається, що Володимира Ф. і Олега І. вдалося затримати у справі про вбивство Юрія Козлова лише після їхнього виходу на пенсію.

Брат загиблого бізнесмена Олександр Козлов повідомив "Новой газете", що слідчі нібито встановили належність одного з речових доказів, знайдених на місці вбивства, Вадиму Красикову. Утім, результати експертизи так і не були оприлюднені, а на момент суду над Володимиром Ф. і Олегом І. Красиков вже перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві іншого бізнесмена, Альберта Назарова.

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Нагадаємо, громадянина Грузії було вбито в Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці.

У грудні Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи, висловила припущення, що цей злочин міг бути скоєний на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Як з'ясували розслідувачі, росіянин, заарештований у Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у спецназі ФСБ "Вимпел" і брав участь щонайменше ще в одному замовному вбивстві - крім убивства підприємця в Москві, про яке повідомлялося раніше. Підозрюваного ідентифікували як Вадима Красикова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164144
 
   
 Топ коментарі
 
В Укрине фсбэшники гуляют по Крещатику и людей убивают направо и налево, потавляют оружие и наркотиики. Можете назвать, как часто украинский МИД высылает русских дипломатов?
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Для противодействия киллерам из российских спецслужб Бубочка ввел в СНБО крупного специалиста. Ну, хоть спрячется за ним, если что.
Россиянин Красиков, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине, связан с ФСБ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2927
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4 декабря Германия объявила о высылке двух российских дипломатов.
Произошло это на фоне громких заявлений прокуратуры ФРГ о том, что за резонансным убийством в Берлине, вероятно, стоят российские власти.
В августе этого года 44-летний Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине загадочным киллером-велосипедистом. Хангошвили был этническим чеченцем из Грузии, участвовал во Второй чеченской войне на стороне сепаратистов, потом был замечен в Украине, где якобы тоже участвовал в войне против российских сил.
Подозреваемый в убийстве был пойман, но молчит. Паспорт его, похоже, выписан на чужое имя. Российский портал расследований The Insider утверждает, что Хангошвили застрелил рецидивист Вадим Красиков, который уже обвинялся в заказном убийстве в России. Однако информация о нем, по данным портала, исчезла из всех баз данных на родине.

Дело забрала к себе федеральная прокуратура, которая занимается только особо тяжкими преступлениями, включая терроризм. Представители германских властей уже говорят о возможности ввести санкции в отношении России.



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Поговорят-поговорят и забудут. Какие санкции, если они хотят Украину ху#лу сплавить. Украину, которая их от ху#ла и защищает. Непуганые идиоты какие-то.
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і не мрій паскудо!! Гнід фашистських по всьому СВІТУ ДУШАТЬ!
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РоSS ия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью РоSSии является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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вот это читал в оригинале позавчера - обозревателям цензора=---
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Ну, а шо, хорошо. Пока шахер-махер с фрау штази готовят нам кацапское седло, фсбшники пусть постреляют там у них, кипишу наделают. Немчуру полякают немножко, а нам приятно.
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В Укрине фсбэшники гуляют по Крещатику и людей убивают направо и налево, потавляют оружие и наркотиики. Можете назвать, как часто украинский МИД высылает русских дипломатов?
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"злые" языки утверждают. что 50% СБУ так или иначе сотрудничают со спец. службами расеи.
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Нужно признать Россию - страной спонсором терроризма!!!
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Нужно признать РоссиЯ ЯВЛЯЕТСЯ - страной спонсором терроризма!!! этом будет рассматривать весной Международный Суд в Гааге.
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PS/
и наша задача приложить все усилия к признанию этого факта.
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Ось вам ціна зустрічи двох ліліпутів, поки вони будуть мило спілкуватись, орки можуть спокійно обстрілювати на ших військових, бо відповідати заборонили!
ВСУ запретили отвечать на провокации боевиков до окончания переговоров Путина и Зеленского
Россиянин Красиков, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине, связан с ФСБ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 8889

@ligvs

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Для противодействия киллерам из российских спецслужб Бубочка ввел в СНБО крупного специалиста. Ну, хоть спрячется за ним, если что.
Россиянин Красиков, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине, связан с ФСБ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2927
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А я считаю, что врагов Украины (а их немало) нужно отстреливать где-бы они не были, хоть на северном полюсе, хоть на Марсе /вон ымперцы не заморачиваются на формальности, а почему к ним тогда должно быть другое отношение?/. Что касается парашки, то с ней нельзя иметь вообще никаких отношений /не только дипломматических и экономических/. Но в современном и беспринципном мире барыг и зажраавщихся мещан, у которых мозги заплыли жиром от сытой и беззабтной жизни, где только бабло является высшей ценностью и мерилом поступков, это невозможно!
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люди від покидьків ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ Росіянин Красиков, підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні, пов'язаний з ФСБ, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 4799
а тобі-гидоті та таким як ти зебілам це"фармальнасці"
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