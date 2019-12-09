 Росіянин Красиков, підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні, пов'язаний з ФСБ, - РосЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні російської "Новой газеты", передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, Вадим Красиков був одним із трьох причетних до вбивства бізнесмена Юрія Козлова в місті Костомукша на північному заході російської Республіки Карелія в 2007 році.

Пізніше з'ясувалося, що двоє інших співучасників злочину - Володимир Ф. і Олег І. - на момент убивства були чинними співробітниками управління "В" ФСБ. Цей підрозділ забезпечує контртерористичний і протидиверсійний захист особливо важливих об'єктів, а також залучений у бойові контртерористичні операції на Північному Кавказі.

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"Попередницю" управління "В" - групу "Вимпел" - створили в 1981 році в межах Першого головного управління Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР. Її завданням було проведення нелегальних бойових операцій за кордоном.

Зазначається, що Володимира Ф. і Олега І. вдалося затримати у справі про вбивство Юрія Козлова лише після їхнього виходу на пенсію.

Брат загиблого бізнесмена Олександр Козлов повідомив "Новой газете", що слідчі нібито встановили належність одного з речових доказів, знайдених на місці вбивства, Вадиму Красикову. Утім, результати експертизи так і не були оприлюднені, а на момент суду над Володимиром Ф. і Олегом І. Красиков вже перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві іншого бізнесмена, Альберта Назарова.

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Нагадаємо, громадянина Грузії було вбито в Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці.

У грудні Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи, висловила припущення, що цей злочин міг бути скоєний на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Як з'ясували розслідувачі, росіянин, заарештований у Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у спецназі ФСБ "Вимпел" і брав участь щонайменше ще в одному замовному вбивстві - крім убивства підприємця в Москві, про яке повідомлялося раніше. Підозрюваного ідентифікували як Вадима Красикова.