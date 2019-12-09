EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  1697  13
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (1) Конгрес США (2) США (5)

 У Палаті представників Конгресу США планують встигнути з процедурою імпічменту Трампа до 25 грудня, - конгресмен Надлер

Глава Комітету з питань судочинства Палати представників Сполучених Штатів Америки демократ Джерольд Надлер заявив, що очікує голосування за статті імпічменту президента Дональда Трампа в межах Комітету наступного тижня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми винесемо статті імпічменту, як передбачається, перед комітетом [з питань судочинства] десь наприкінці тижня", - цитує АР слова конгресмена, який пояснив такі дії необхідністю встигнути з процедурою імпічменту в Палаті представників до Різдва.

Надлер відмовився назвати приблизну кількість статей імпічменту, які його комітет винесе на голосування перед Палатою представників. Утім, він зауважив, що вони стосуватимуться "зловживання владою" і "перешкоджання роботі Конгресу".

Читайте: Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

Читайте також: Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164142
 
 
 Топ коментарі
 
Яке рішення щодо імпічменту прийме Конгрес - справа самих американців. А от прискипливе виконання Конституції в США подобається та служить прикладом для усього Світу.
 показати весь коментар
 
А амеры молодцы -у них есть процедура импичмента и они избавляются от идиота, которого кретины могут выбрать снова)
 показати весь коментар
 
Мета-усунути Трампа не через Конгрес,а обвалюючи рейтинг,через оприлюднення компромату і масову інформаційну кампанію.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Xa-xa-xa!Три роки імпічать в США,але вже три тижні,як Трамп озвучив 3-е місце України,як корумпованої країни,де три олігарх-клани мають більше грошей,ніж 42 млн.українців разом взятих,а реакції українців-0.Чому?Та тому,що українці-лохи.Звідси і Майдани.Але головним є те,що за цією трійкою мародерів і стоїть самий головний ворог України-Путлер Мордорський.Тому,якщо з під балаклав димів стричать довгі вуха віслюків у США,то з під вишиванок поросенко-соевих,взагалі виглядає неприкрите безвухе ху'ло.
 показати весь коментар
 
Яке рішення щодо імпічменту прийме Конгрес - справа самих американців. А от прискипливе виконання Конституції в США подобається та служить прикладом для усього Світу.
 показати весь коментар
 
 
...и передадут "дело" в сенат, где у Трампа - большинство...
 показати весь коментар
 
 
Мета-усунути Трампа не через Конгрес,а обвалюючи рейтинг,через оприлюднення компромату і масову інформаційну кампанію.
 показати весь коментар
 
 
вообще то пока все с точностью наоборот
 показати весь коментар
 
 
То скорее игра в дешёвку. Ради пиара с понтом стараются. Выборы скоро президента там. Просто уже смысла нет. Плюс то что экономика на подъёме там. Безработица сильно снизилась.
 показати весь коментар
 
А амеры молодцы -у них есть процедура импичмента и они избавляются от идиота, которого кретины могут выбрать снова)
 показати весь коментар
 
 
Чтоб нахер посланными быть сенатом уже в январе
 показати весь коментар
 
 
Не будет никикого импичмента /это было понятно с самого начала/, хотели сбить рейтинги Трампу перед очередными выборами, а получилось все наоборот, скандальность только прибавит ему голосов, а демократы серьезго подмочили всою репутацию. Задолбали уже идеалистической и утопическй левацкой бредятиной, уже пора называть все своими именами: безответсвеных и недееспособных рабов и холопов - рабами и холопами, а свободных и дееспособных людей - гражданами!
 показати весь коментар
 
 
Сама процедура імпічменту для діючого президента США незалежно від її результатів це вже імпічмент для політичної партії, яка його підтримує. І навряд чи республіканська партія має бажання йти на наступні президентські вибори, маючи за спиною політика, який порушив Конституцію США.
 показати весь коментар
 
 
Ради Бога!
У республиканцев целая обойма других кандидатов, тогда, как дерьмократы в таком навозе, что пришлось 80-летнего дедушку выдвигать.
Результат выборов уже понятен.
 показати весь коментар
 
Ну, по перше ще ніхто не висував кандидатів в президенти - ні республіканці, ні демократи. По друге , вік більшості сенаторів Конгресу США 70 років і це політики з значним життєвим і політичним досвідом . А по третє, вся ця "республіканська обойма" може виявитися з холостими набоями завдяки діям Трампа. Недарма ж кажуть - Одна паршива вівця все стадо псує.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору