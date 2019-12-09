 Після зміни Конституції депутатська недоторканність перестала існувати як явище, - Разумков

Про це нагадав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після зміни Конституції "депутатська недоторканність перестала існувати як явище". Водночас, необхідно привести в відповідність інші закони.
У першому читанні ВР прийняла законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону" Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України ".
"Я думаю, що найближчим часом ми зможемо прийняти його в цілому для того, щоб не затягувати це питання", - підкреслив спікер.
Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону" Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".
твоими бы устами.. да мед пить (с)
що в перекладі на солов"їну - твої б слова.. та Богу у вуха
О статусе народного депутата Украины
Статья 27.Неприкосновенность народного депутата Украины1. Народному депутату гарантируется депутатская неприкосновенность на весь срок осуществления депутатских полномочий. Народный депутат не может быть без согласия Верховной Рады Украины привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован.
самое неудобное время для собрания Майдана. путин зеленский макрон и меркель обо ВСЁМ договорились и ОТЛИЧНО продумали план раздела Украины