 Після зміни Конституції депутатська недоторканність перестала існувати як явище, - Разумков

Про це нагадав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після зміни Конституції "депутатська недоторканність перестала існувати як явище". Водночас, необхідно привести в відповідність інші закони.

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У першому читанні ВР прийняла законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону" Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України ".

"Я думаю, що найближчим часом ми зможемо прийняти його в цілому для того, щоб не затягувати це питання", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону" Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".