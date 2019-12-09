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 Політика України
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Все про:ВР (4) законопроект (2) Конституція (3) недоторканність (22) Разумков Дмитро (55)

 Після зміни Конституції депутатська недоторканність перестала існувати як явище, - Разумков

Закон про депутатську недоторканність у другому читанні буде ухвалений найближчим часом.

Про це нагадав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після зміни Конституції "депутатська недоторканність перестала існувати як явище". Водночас, необхідно привести в відповідність інші закони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений в першому читанні законопроєкт не знімає недоторканність із нардепів, а обмежує правоохоронні органи, - нардеп Устінова

У першому читанні ВР прийняла законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону" Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України ".

"Я думаю, що найближчим часом ми зможемо прийняти його в цілому для того, щоб не затягувати це питання", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону" Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164141
 
 
 Топ коментарі
 
В стране, где о Конституцию вытирают ноги, начиная от Преидента, судей КС и ВС, в принципе не имеет щначения, что там записано. Как написал член ВРП, нарушения Конституции это всего лишь рассуждения.....
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Как только представитель зеленых открывает рот- будь уверен-он врет! Такого количества вранья не было даже при Ялынковиче. В Конституцию записали,ни УПК ни законио статусе не поменяли. Врут,что сняли неприкосновенность.
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Одне депутатське звернення у КС і цю волинку можна буде тягнути роками...
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В стране, где о Конституцию вытирают ноги, начиная от Преидента, судей КС и ВС, в принципе не имеет щначения, что там записано. Как написал член ВРП, нарушения Конституции это всего лишь рассуждения.....
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я помню видео где депутаты ВР тупо били силовиков а те не имели права им дать сдачи и задержать. ща всё поменяется?
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Можна так: силовики будуть бити депутатів, а ті не зможуть відповідати та будуть приймати те, що скажуть силовики?
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когда творец закона кладёт йух на их блюстителя это плохой пример остальным людям
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Все буває, але депутат повинен мати імунітет і їм не повинні керувати. Поки ми бачимо сліпе голосування, яке говорить, що це не депутати.
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А если депутат, пользуясь иммунитетом, не желает ходить по повестке на допрос как свидетель?
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Тоді є механізм голосування у ВР щодо зняття імунітету. Це легко працює зараз, бо є монофракція СН.
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Припоминаю, как большинство из бывшей Рады(БПП и Народный фронт) сняла со своего коллеги Розенблата неприкосновенность, но разрешение на взятие под стражу не дали! Так этот бандит до сих пор ходит на свободе и до сих пор ворует! И где гарантии, что СН по своим депутатам будет относится по справедливости, а не как всегда было?
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Величезна різниця між "силовиками " і правоохоронцями .
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***
твоими бы устами.. да мед пить (с)
що в перекладі на солов"їну - твої б слова.. та Богу у вуха
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ЗАКОН УКРАИНЫ
О статусе народного депутата Украины

Статья 27.Неприкосновенность народного депутата Украины1. Народному депутату гарантируется депутатская неприкосновенность на весь срок осуществления депутатских полномочий. Народный депутат не может быть без согласия Верховной Рады Украины привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован.
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Кожен правитель змінює Конституцію в надії прославити себе назавжди.
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😂 ,жоден з них не думав про славу в віках , і ющенко також продався . Про те , як із собою в труну накладене забрати вони думали .
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Одне депутатське звернення у КС і цю волинку можна буде тягнути роками...
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ПОЧЕМУ именно в понедельник будет продажа Украины?
самое неудобное время для собрания Майдана. путин зеленский макрон и меркель обо ВСЁМ договорились и ОТЛИЧНО продумали план раздела Украины
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Хотелки и могелки вступают в противоречие. Після зміни Конституції депутатська недоторканність перестала існувати як явище, - Разумков - Цензор.НЕТ 6627
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Как только представитель зеленых открывает рот- будь уверен-он врет! Такого количества вранья не было даже при Ялынковиче. В Конституцию записали,ни УПК ни законио статусе не поменяли. Врут,что сняли неприкосновенность.
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факт. порошенко посылает ДБР потому что есть неприкосновенность
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Статья №5 конституции ,вся власть принадлежит народу,а зеленским от кучмы папы
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