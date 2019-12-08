EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1140  71
Все про:нормандська четвірка (15) Пристайко (235)

 Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко

Головна "червона лінія" української делегації на саміті "нормандської четвірки" - повернення під контроль влади всієї території країни в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це написав глава МЗС України Вадим Пристайко в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, насамперед, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головна червона лінія для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко 01

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164140
 
   
 Топ коментарі
 
Допустим, это ваш основной принцип. Но хуйло сказало, что вопрос Крыма закрыт, и вероятность того, что там он хотя бы что-то по этому вопросу будет слушать - нулевая. Поэтому все эти переговоры по своей сути заранее обречены на провал и непонимание этого по сути равно предательству. В итоге война остается война - хоть открытая, хоть гибридная, хоть холодная, хоть горячая. Отсюда риторический вопрос - у зеленых есть стратегия ведения войны?
 показати весь коментар
 
Кордони і десять років ніяких виборів на луГандонії, а військово - цивіл на адміністрація... І про репарації з цапів не забути...
 показати весь коментар
 
На фото прослеживается одна деталь от Ху*ла. За левой щекой. Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2351 Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6443
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У нього на військовому прикиді нема розпізнавальних знаків.
 показати весь коментар
 
 
Державний кордон - це включно з Кримом!
Пане Пристайко....
 показати весь коментар
 
 
А у вас теперь всего два варианта... или не отступить от них... или в Ростов... третьего не дано...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так держать, Пристайко! Главное не бери пример с курского соловья Климкина.
 показати весь коментар
 
 
Головна червона лінія це боротьба до перемоги! Нарід України має побачити в Президенті Зеленському лідера здатного вести боротьбу за свій нарід до перемоги навіть якщо весь світ відвернеться від Зеленського і буде вимагати від нього капітулювати!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Игорь, ты задолбал своим тролингом. Народ Украины вроде ясно всё сказал на выборах, воевать он не хочет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я помню Порошенко в бытность свою президентом всё время обещал кому-то дать по зубам. Дал?
 показати весь коментар
 
Прекрасно! А с какого тогда перепугу, плешфюрер на саммит попёрся? Чтобы посмотреть в глаза Зеленского и увидев в них "всю скорбь еврейского народа", пасть на колени и раскаяться?
 показати весь коментар
 
 
И эти границы совместно с орками «контролировать» под «присмотром» ОБСЕрешников?!...........
 показати весь коментар
 
 
Сергей Панченко,
Лучше?!.......
Вы понимаете, что если(!) это произойдет, этим Украина официально признает эту клоаку?........
 показати весь коментар
 
 
Сергей Панченко,
все ясно с Вами.........
До свидания.........
 показати весь коментар
 
Бывшего президента Франции Николя Саркози кремлевский окурок хватал за грудки во время войны с Грузией,доказывая что именно Саакашвили напал на свою территорию.Ныне не исключено что президента Украины ждет тоже самое от гопника кремля
 показати весь коментар
 
 
Допустим, это ваш основной принцип. Но ***** сказало, что вопрос Крыма закрыт, и вероятность того, что там он хотя бы что-то по этому вопросу будет слушать - нулевая. Поэтому все эти переговоры по своей сути заранее обречены на провал и непонимание этого по сути равно предательству. В итоге война остается война - хоть открытая, хоть гибридная, хоть холодная, хоть горячая. Отсюда риторический вопрос - у зеленых есть стратегия ведения войны?
 показати весь коментар
 
 
На фото прослеживается одна деталь от Ху*ла. За левой щекой. Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6443
 показати весь коментар
 
 
Похоже у него за щекой барбариска....
 показати весь коментар
 
 
Ватне лайно, чому в Україні рівень мінімальної заробітної плати вище ніж на путєнській паРаші?
 показати весь коментар
 
Главное что бы Украина в "международно признанных границах" не оказалась частью РФ ( де факто, а потом и де юре) , а то РФ еще и Белгородскую область придарит и Краснодарский край в придачу.
 показати весь коментар
 
 
Судя по выражению рожи лица Пристайко, в Ростов он не хочет..... и это хорошо!
 показати весь коментар
 
 
Він хоче, щоб вся Україна була Ростов.
 показати весь коментар
 
 
Кордони і десять років ніяких виборів на луГандонії, а військово - цивіл на адміністрація... І про репарації з цапів не забути...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ключи от квартиры не желаешь? Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8281
 показати весь коментар
 
Так те ж саме і ***** каже - "дамбас в саставє Украіни, і вєта на вступленіє в ната і єс".
 показати весь коментар
 
 
А вчора Пристайко говорив про: мир, безпеку і розвиток. Тепер він повторює слова Гончарука, де цілі стали набагато меншими. На початку перемовин з'являться зовсім інші цілі?
 показати весь коментар
 
 
Наперсточники ?
Чи яке там є підходяще слово для позначення такого у квартальної гопоти ?
 показати весь коментар
 
 
Ви перебільшуєте. Доречі гончар - це potter. Гаррі Поттер, надіюсь зрозуміло.
 показати весь коментар
 
Я не перебільшую, а дословно цитую Пристайка. Якщо ви мене звинувачуєте у перебільшені, то надайте повний аналіз зміни ціле1 у Пристайка. Якщо ні, то я за принципом тріпачів 5 копі1ок присвою вам місце N1.
 показати весь коментар
 
Ничего не даст ни саммит, ни договора ,ни меморандумы ни уговоры с бандой кремлевской,ибо их задача сеять хаос в Мире и они кстати очень преуспели в этой лживой кибервойне со всем миром.Доктор Геббельс был прав,если долго толкать фейк и ложь в него поверит весь мир
 показати весь коментар
 
 
Иван Лютый1 год ·

Донбасс и газ.
В Кремле небывалый ажиотаж и паника по поводу транзита газа. ***** аж на немецкий перешло от волнения.
В случае отсутствия транзита Молдова и Сербия будут греться приседаниями (газ уже оплачен).
Додония и Чухоносербия в шоке - газ не светит (Газпром сильно увлекся войной с Нафтогазом, про союзничков забыл).
Болгары в опале (ждут подонки смены собственника "Турецкого потока" и не спешат его строить).
Боюсь, что к ночи ***** перейдет на "непереводимую игру местных идеоматических выражений", а Новак получит "умным счетчиком газа" по голове.
В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макрона, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В графике, предоставленном ОПУ, встречи с *****м нет.
Два Вовы даже бояться рассказать миру что они будут встречаться.
Но есть еще сортир.
 показати весь коментар
 
 
Шлем Зеленского‏ @Shlemofondo27 49 мин.49 минут назад

Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2148

С завтрашнего вечера - прямые закупки газа в РФ плавно станут великой геополитической победой режима, а "торговля на крови", "торговля с оккупантом" - канут в Лету
 показати весь коментар
 
 
Знайшла в Інеті влучне.

"Трамаємо кулаки за Зєленського".
Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 835
 показати весь коментар
 
 
Нам кажуть, що поїхали повертати ордло в Україну? То пуйло вже давно на цьому наполягає. Йому обридло годувати цих "кармільцев. Кацапи вкрали і зруйнували вже все, що хотіли, можна забирать. Про Крим ця делегація не забула, чи пуйло дозволу не дало про таке базікати?
 показати весь коментар
 
 
Ребят, вот если честно, вам не кажется, что все катится у нас к ибеням, а мы в окуении, тупо сопровождаем это все взглядом.. ?! Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8251
Президент не замечает, как в Нацбанке под него уже собрали атомную бомбу, и ждут когда соединить провода. Гончарук под этот взрыв и массовую безработицу отменяет трудовой кодекс. Милованов намыливает к продаже землю, и все последние стратегические предприятия. В парламент собрали соросятник и порохоботник и ради смеха принимают с его помощью любую муйню. А тем временем - нас ******* с растаможкой. Нас ******* с тарифами. Нас ******* с нелегальной игорным бизнесом. ******* с новыми лицами, полицией и безопасностью. ******* во всем. И финальный аккорд ********* будет завтра в Париже !!!
 показати весь коментар
 
 
Наі... ть можна лише тих, хто вірив у роботу зекоманди.
 показати весь коментар
 
 
я не верил в ЗекАманду - но меня и таких как я они *******...
 показати весь коментар
 
У чому вас наі.. ли, якщо ви не вірили?
 показати весь коментар
 
>>нас ******* с растаможкой<<
>>Нас ******* с тарифами<<

Цього достатньо щоби ми від душі посміялися з фанів голобородька. Всі інші слова зайві.
 показати весь коментар
 
 
Иногда не плохо посмеяться над самим собой .. правда хорошо что абынеЮлька стала презом
 показати весь коментар
 
Яка юлька? Та котру вчора Поярков називав то мандель, то вошкою?
 показати весь коментар
 
 
ха... нашел мне авторитета Пояркова !!! дядя ты дурак или порохобот?! ..хотя это одно и тоже.. Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 171
 показати весь коментар
 
А блазень де ? При свідомості хоч ? Чи відкачують ?
 показати весь коментар
 
 
Занято оно, «уроки» учит=>заучивает «текст» и все ужимки........
 показати весь коментар
 
 
Не хотелось бы накаркать (лицемерю), но по моему он не жилец. Сдал за пол года ужасно, не протянет он пять лет. Клоун нам еще спасибо сказать должен, что хотим его скинуть.
 показати весь коментар
 
 
Ангела Меркель в свое время закончила Донецкий политехнический институт,говорит генерал-майор КГБ Юрий Дроздов.Так что Ангелу надо назначить начальником Донбасса.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Надо было шоколадному хряку в Париж ехать, ведь он же минские соглашения в 2015 году подписывал.
 показати весь коментар
 
Слыш, зорро, а почему бы тебе не поехать? Нах...
 показати весь коментар
 
 
После этого его близко ни к каким соглашениям подпускать нельзя. Пусть рулит кондитеркой.
 показати весь коментар
 
Не надо было, как конченный придурок ломать ловушку для мокшан, а продолжать настаивать на выборах и прочих минских договоренностях только после передачи границы. На что мокши никогда бы не пошли. Но дурак с инициативой, а скорее предатель бросился выполнять первый, причем выполнять то, о чем его никто не просил.
 показати весь коментар
 
 
Любая бумага подписанная кремлевскими Шариковыми дороже бумаги.К примеру россия говорит такую хрень,Аляска была продана США.На самом деле Аляска в те годы 19 столетия принадлежала Английской Короне и быдло русское не могло ну никак продать чужое
 показати весь коментар
 
"Донецк и Луганск нужно вернуть Украине с особым статусом. Это станет катализатором цепной реакции федерализации, - депутат Госдумы РФ Затулин. "Никакого признания "ДНР" и "ЛНР" РФ делать не собирается, потому что, как считает Затулин, Донбасс слишком украинизирован! Пусть возвращается, чтобы создать федеративную Украину! "Источник: https://censor.net.ua/n3085413
 показати весь коментар
 
 
фсе! можете даже не ехать!
границу вам никто не вернет... (пока..)
ибо перекрой границу (а это потоки оружия и вооружения, ГСМ, патронов и денег, идиотов и наркотиков, русовоенщины и бояры) - и недорецпублики сдуются за 10 дней...
а через 10 дней - поганял по лесам и минным полям и...народец задумается - а хорошо ли тебе девушка? хорошо ли красавица? (с)...
поэтому граница пока невыполнимая хотелка...
 показати весь коментар
 
 
А войска отвели. Получается Янелох очень даже лох.
 показати весь коментар
 
 
та как-то так...получается...
отводя войска деоккупацию не начинают !
 показати весь коментар
 
 
ТА ДА, тоесть если всунут лугандон в виде автономии то и границы будут соблюдены, так ЗЕбилы?
 показати весь коментар
 
 
То, что говорят зеленые идиоты, уже даже не интересно. Все ясно и понятно. Никаких трудных переговоров уже не будет, никаких национальных интересов не будет. Будет все просто и понятно. Позорный мир лучше позорной войны. Европа не должна почквствовать никакой нехватки газа. Интерсы Украины никого не интересуют....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору