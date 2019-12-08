 Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко

Про це написав глава МЗС України Вадим Пристайко в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, насамперед, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України".
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Пане Пристайко....
Лучше?!.......
Вы понимаете, что если(!) это произойдет, этим Украина официально признает эту клоаку?........
все ясно с Вами.........
До свидания.........
Чи яке там є підходяще слово для позначення такого у квартальної гопоти ?
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
Донбасс и газ.
В Кремле небывалый ажиотаж и паника по поводу транзита газа. ***** аж на немецкий перешло от волнения.
В случае отсутствия транзита Молдова и Сербия будут греться приседаниями (газ уже оплачен).
Додония и Чухоносербия в шоке - газ не светит (Газпром сильно увлекся войной с Нафтогазом, про союзничков забыл).
Болгары в опале (ждут подонки смены собственника "Турецкого потока" и не спешат его строить).
Боюсь, что к ночи ***** перейдет на "непереводимую игру местных идеоматических выражений", а Новак получит "умным счетчиком газа" по голове.
В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макрона, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В графике, предоставленном ОПУ, встречи с *****м нет.
Два Вовы даже бояться рассказать миру что они будут встречаться.
Но есть еще сортир.
С завтрашнего вечера - прямые закупки газа в РФ плавно станут великой геополитической победой режима, а "торговля на крови", "торговля с оккупантом" - канут в Лету
"Трамаємо кулаки за Зєленського".
Президент не замечает, как в Нацбанке под него уже собрали атомную бомбу, и ждут когда соединить провода. Гончарук под этот взрыв и массовую безработицу отменяет трудовой кодекс. Милованов намыливает к продаже землю, и все последние стратегические предприятия. В парламент собрали соросятник и порохоботник и ради смеха принимают с его помощью любую муйню. А тем временем - нас ******* с растаможкой. Нас ******* с тарифами. Нас ******* с нелегальной игорным бизнесом. ******* с новыми лицами, полицией и безопасностью. ******* во всем. И финальный аккорд ********* будет завтра в Париже !!!
>>Нас ******* с тарифами<<
Цього достатньо щоби ми від душі посміялися з фанів голобородька. Всі інші слова зайві.
границу вам никто не вернет... (пока..)
ибо перекрой границу (а это потоки оружия и вооружения, ГСМ, патронов и денег, идиотов и наркотиков, русовоенщины и бояры) - и недорецпублики сдуются за 10 дней...
а через 10 дней - поганял по лесам и минным полям и...народец задумается - а хорошо ли тебе девушка? хорошо ли красавица? (с)...
поэтому граница пока невыполнимая хотелка...
отводя войска деоккупацию не начинают !