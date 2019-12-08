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Все про:акція (5) Київ (6) нормандська четвірка (15) Олег Богачук (9) Офіс Президента (41)

 Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція "Варта на Банковій" під Офісом президента триватиме до завтрашнього вечора.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники встановили сцену, намети, кухню і бочки для обігріву.

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 01
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 02
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 03
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 04

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 05
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 06
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 07
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 08
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 09
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 10

Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 11
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 12
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 13
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 14
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 15
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 16
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 17
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 18
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 19
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 20

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 21
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 22
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 23
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 24
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 25
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 26
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 27
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 28

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні була пікова активність російських ботоферм із часів президентських виборів, - Денисенко

Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 29
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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 33
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 34
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 35

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 36
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 37
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 38
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 39
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 40
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 41
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 42

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Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 43
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 44
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 45
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 46
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває 47

Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" розпочалася 8 грудня о 19.00. Правоохоронці нарахували дві тисячі учасників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164138
 
   
 Топ коментарі
 
По идее сейчас зебельня должна начать в Мариинском парке собираться...
Потом йолка... потом Ростов...
😀
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Дякую вам, українці, громадяни, люди.
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Вот ЗЕбильня сама точно не соберёца. Эти пассивные малороссы лутше Скотов по Г+Г посмотрят, на форумах грязь польют на тех людей которые вышли, расскажут как они устали от войны лёжа на диванах и визжа про порохоботов, но сами ЗЕбилы малороссы никуда выходить не будут...
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а порохняве бидло в день трауру по загинувшим людям в Одесі весело так "співчуває"
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А зеленая тварь все четыре дня, в которые доставали трупы на пепелище, веселила зебилов по г+г, а как пригорело оно траур устроило. В Одесской обл траур был 5го -так что иди лесом, зебанатка
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Ще нагадаю, як Свинобарига виводила бабло в офшори, готуючись до президентського крісла, поки на вулицях снайпери розстрілювали мітингувальників.
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Додаток до потреб:
- колбаса, шашлыки, оливье
- елка, гирлянды, хлопушки
- шахматы, бильярдный и теннисный стол
- бесплатный концерт групп-Metallika. Nirvana и AC/DC...

Додатки будем доповнювати кожнi двi години... Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 8174
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Здравия всем! Как то вспомнилось - " Не долго музыка играла, не долго Фрвер танцевал!" Заодно и играл на пианино хером! Я так понимаю что товарища ждет реальная кастрация ,если привезет - капитуляцию!
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походу теперь барыга должен организовать какой то штурм и сжечь те палатки вместе со своими порохявыми,и всё на камеры прямого и 5 канала....или уже не повторится!
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Пеца зря старается, вбухивая бабло в европейские турне и митинги: нихера ему не светит. 5 лет "ненавидел" Путина, воруя у нас, наперегонки, со своими подельниками, а теперь жаждет реваншу. Петручио, успокойся и готовься к процессам.
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Стойкость воина по обороне рубежей - это мир в Украину;
Договорняк с РФ - это война в каждую хату.
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Вот мы 5 лет и воюем, из-за порошенковских договорняков. Зеленский поставт Путина раком, вот увидите.
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Если серьезно, то все идет так как нужно! И вот здесь встанет серьезный вопрос! Когда этот Торчок подпишет " капитуляционные " соглашения, начнется реальный майдан. На сегодня- это меньшенство, но активное меньшенство, повоевавшее меньшенство. И здесь все будет зависить от Авакова. Если он начнет разгон, то будет гражданская война, потому что те кто воевали- обратяться к побратимам к Армии. Если же он поддержит опозицию- то станет одним из лидеров на ближайшие досрочные выборы Президента! Каким образом- Торчок пишет заявление об отставке и возвращается в 95 квартал! Это наиболее оптимальный вариант! Досрочные выборы Президента и затем Парламента. Второй вариант, это Арест Президента и кабмин в полном составе за Измену Родине- Суд и пожизненное заключение. Как ни странно, но сейчас- время Авакова! Его выбор!
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Чувак, ответь честно- сколько ты выпил?
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николай иванов : твой пукин замочит зе в сортире,а прижмет его Украинский Народ!
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зєлєнскій пріжмьот) не просто так у нього псевдо моніка . відвід українського війська з української землі переслідування і вбивства українських активістів колаборанти на ключових посадах у владі . типовий кацапський гауляйтер над українцями .але не вцьому житті нічого у вас зрадників не вийде
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Чувак, ответь честно- сколько ты выпил?
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Одно и то же предложение по разными никами... Ботва рошеновская палится...
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Тут є одне но, як що владу захопити без закона, то у кацапів з явиться шанс сказати всьому світу що в Україні хунта і треба туди завести кацапські війська для "защіти руцкоговорящіх" .
Зе повинен відмовитись від влади на користь президента - патріота України, це буде гарна альтернатива Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 9720
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Дмитро Шевченкоto Ukrainians!!!
Ми, українці, не дамо знищити нашу країну. І влада має знати - в Україні достатньо сил аби зупинити та знести тих хто хоч на міліметр рушить в бік капітуляції, - Андрій Іллєнко, заступник Голови ВО «Свобода», народний депутат України VII та VIII скликань.


Промова на Всеукраїнському Віче «Червоні лінії» на Майдані Незалежності у Києві // 8.12.2019
https://www.youtube.com/watch?v=CzSF12m0ycE
#Іллєнко #ВО_Свобода #націоналізм #Майдан #Україна
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На Україні не можна чипати дітей і нащу землю
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Мародьоркін на бульдозері нам нецікавий-нехай сситься-його човен тече.Юльку на колясці давай і Славка з гітарою.Вайдануті хочуть канцерту!Бу-га-га.
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Балалайкой чего то заваняло. И онучами. Вам,лахтинским, амерский флаг дают за особое попорвение? Как же вы боитесь Майдана,даюе больше вашего карлито
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В любом случае это хорошо. ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь должен не понаслышке знать - медовый период умилённой влюбленности у лохмандеев закончился. Время дурацких видеороликов типа «Дьівьі, якьій я вумньій» прошло - начинает работать холодильник и счётчики энергоносителей. Зимушка-зима как-никак. Шибко огорчённые лохмандеи могут возжелать на ёлочку эксклюзивные украшения - трупики клоунов ЗЕ-шапито подойдут. От тебе и думай... те.
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все, кто хочет войны ,- в Сирию
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А причем здесь Че Гевара? Он же коммунякой был. Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 4075
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Это который Крым просрал, вместе с Порохом? Не, не видели. На Майдане, неверное, колеса катает.
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Бггг))) вы, свинособаки, так палитесь, не зная даже элементарных дат в нашей совсем недавней истории... пнх, свинопсин, бояры тут не подают.
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конечно, это именно порох во всем виноват. да зелесосы? только я не помню, чтобы когда либо перед поездкой пороха на переговоры любого ранга поднимался такой кипеж! а это слуги каломыйского, значит только одно - недоверяют вам и зельцу украинцы!!!
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На Свободе слова, при выступлении Зеленского, 98-99 процентов поддержки народа. Потуги Порошенко и Палубия бессмысленны.
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Вулиця покаже яка у ЗЕбіла підтримка,ваші ток-шоу до сраки
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и подставная массовка, типа простой нароТ, которая ходит и защищает шмарклю из одного говношоу в другое))) хотя бы уже эти рожи меняли, зеутырки, а то примелькались они
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Так у путьки ж те саме: =рибакі=, віряни ...
Є з кого приклад брати.
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Что у людей в головах? В рашке телевизор мозги быдлу уничтожил, в Украине продукция Рошен мозги выедает?
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подивимося як сьогодні ввечирі викручуватимиться ваш блазень з своїм шапіто київ його вже чекає
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блазней з вас зробив Петінг, а ти навіть не помітив!
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гарно звониш про жизні на народном майданє , але маю надію що цей майдан не просто неорганізована маса людей а структурований підрозділ маючий свою тактику стратегію резерви систему постачання . коли люди діятимуть як єдиний організм вам колаборантам не допоможе ні що
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По законам жанра теперь враги Украины должны разгромить и сжечь палатки , чтобы был повод устраивать " акции протеста активистов " непонятно из какой опы взявшився организаций .А в нете предлагается работа в массовках за 400 грн . Кто-то хочет устроить путч за наворованные деньги .
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Сцена,це основне де ж блазень Порошенко буде свою брехню співати)))
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Да, давно столько российских ботоферм на Цензоре не ошивалось.
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Вчора деякий час Цензор був перевантажений запитами.
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Не кажи. Ламають списи зебанати об вальцманутих
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Валізи вже зібрала?
"Сегодня я обращаюсь ко
всем украинцам в мире. Нас - 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65
миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Южной
и Северной Америке, в Австралии и в Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на
планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную
Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны
ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас".Он добавил, что
Украине нужны знания, опыт и ментальные ценности диаспоры."Сувениров из-за
границы не нужно. Привезите нам, пожалуйста, свои знания, свой опыт и
ментальные ценности
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Приберіть того червоного кремлівського головоріза на ймення "че_ґевара" з плакатів.

kurwa, яка в людей каша в голові.
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Только стена, спасет Украину !
Англия , 2019, Белфаст .

Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 6711
USA - Мексика , 800 км стены через заповедные территории.

Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 1213
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Начиная с Революции на граните я рано утром приходил (на десяток минут) и угощал кофе с термоса ,но в этот раз... я термос не вынул с рюкзака.
Меня поразило:
-современные не дешёвые палатки;
-подключённая электросеть. Кто дал разрешение?
-турбоподогрев в самой большой белой палатке;

-проплаченные здоровые сытые парни с национального корпуса и др.

Я с пониманием отношусь к профессиональным "протестующим" пенсионерам за несколько сотен ,но не понимаю,привозимых с регинов.

И последнее: Посмотрел несколько минут на сцене П...-артиста разговорного жанра... и он мне напомнил Л.И.Брежнева в его последнее время .
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Наверное, Гена, дело в том, что кому-то не жаль для страны термоса с кофе (реально, кстати, голодающие студенты пили твой кофеек?), кто-то может пожертвовать своим здоровьем и жизнью, кто-то готов выделить значительные суммы.
В любом случае - молодец, лучше вылить кофе - чем угостить ребят, раз у них есть "недешевые палатки"
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Усі на захист пригноблених злодіїв та олігархів! Ура, товарищі, ура! Повернемо корито крадiям .Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 6821
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Никакого майдана не будет, главное, не трогать соевых папуасов под Оффисом Президента. Пусть себе фестивалят, пока у мародера бабки не кончатся
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Стойте стойте, ребята. Может выстоите пару-тройку вонючих окатышей. Их так любит ваша любимая соевая свинья.
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