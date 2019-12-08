 Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники встановили сцену, намети, кухню і бочки для обігріву.
Фото, відео: Олег Богачук
Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" розпочалася 8 грудня о 19.00. Правоохоронці нарахували дві тисячі учасників.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники встановили сцену, намети, кухню і бочки для обігріву.
Фото, відео: Олег Богачук
Нагадаємо, акція "Варта на Банковій" розпочалася 8 грудня о 19.00. Правоохоронці нарахували дві тисячі учасників.
- колбаса, шашлыки, оливье
- елка, гирлянды, хлопушки
- шахматы, бильярдный и теннисный стол
- бесплатный концерт групп-Metallika. Nirvana и AC/DC...
Додатки будем доповнювати кожнi двi години...
Договорняк с РФ - это война в каждую хату.
Зе повинен відмовитись від влади на користь президента - патріота України, це буде гарна альтернатива
Дмитро Шевченко to Ukrainians!!!
Ми, українці, не дамо знищити нашу країну. І влада має знати - в Україні достатньо сил аби зупинити та знести тих хто хоч на міліметр рушить в бік капітуляції, - Андрій Іллєнко, заступник Голови ВО «Свобода», народний депутат України VII та VIII скликань.
Промова на Всеукраїнському Віче «Червоні лінії» на Майдані Незалежності у Києві // 8.12.2019
https://www.youtube.com/watch?v=CzSF12m0ycE
#Іллєнко #ВО_Свобода #націоналізм #Майдан #Україна
Є з кого приклад брати.
"Сегодня я обращаюсь ко
всем украинцам в мире. Нас - 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65
миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Южной
и Северной Америке, в Австралии и в Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на
планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную
Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны
ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас".Он добавил, что
Украине нужны знания, опыт и ментальные ценности диаспоры."Сувениров из-за
границы не нужно. Привезите нам, пожалуйста, свои знания, свой опыт и
ментальные ценности
kurwa, яка в людей каша в голові.
Англия , 2019, Белфаст .
USA - Мексика , 800 км стены через заповедные территории.
Меня поразило:
-современные не дешёвые палатки;
-подключённая электросеть. Кто дал разрешение?
-турбоподогрев в самой большой белой палатке;
-проплаченные здоровые сытые парни с национального корпуса и др.
Я с пониманием отношусь к профессиональным "протестующим" пенсионерам за несколько сотен ,но не понимаю,привозимых с регинов.
И последнее: Посмотрел несколько минут на сцене П...-артиста разговорного жанра... и он мне напомнил Л.И.Брежнева в его последнее время .
В любом случае - молодец, лучше вылить кофе - чем угостить ребят, раз у них есть "недешевые палатки"