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 Політика України, Суспільство
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Все про:газ (2) вугілля (223) опалювальний сезон (1) Гончарук_Олексій (3)

 Україна забезпечена всіма необхідними ресурсами для того, щоб спокійно пройти цю зиму, - Гончарук

Україна забезпечена енергоресурсами - газом і вугіллям, яких має вистачити на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі програми "ТСН.Тиждень" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Україна забезпечена газом, вугіллям, усіма необхідними ресурсами для того, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі, про цю зиму не йдеться, тому що ми заздалегідь подбали про те, щоб нічого в енергетичному плані Україні не загрожувало найближчим часом", - зазначив Гончарук.

Він також розповів про переговори з Росією щодо укладання нового контракту щодо трансзиту російського газу територією України до Європи. Дія нинішнього контракту завершується наприкінці 2019-го.

"У нас тривають тристоронні переговори. Це абсолютно окремий процес з європейською, російською стороною і Україною, як транзитною державою. В рамках цих переговорів Україна має дуже чітку позицію - нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років, з достатніми обсягами газу для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі", - пояснив глава уряду. 

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російська компанія "Газпром" "чітко" попередила Україну про припинення транзиту свого газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164137
 
 
 Топ коментарі
 
"...которых должно хватить..." - главные слова во всем этом спиче. А потом "Прикрути!" и прочие приколы.
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та да!
а потом вдруг оказывается что без рашаэлектрики не выжить, без антрацита из недорецпублик ТЕЦ останавливаются...а газ так быстро кудойто делся что нужны только прямые поставки ибо больше ж никак....
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С добрым утром! Так всё и было в реальности все эти годы, несмотря на трындёж по ТВ.
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Ну пока у нас декабрь.... А потом окаж5тся, что европейский газ закончился, когда кацапы перекроют транзит.... Смотришь на этих дуралептикови диву даешься. На хрена беретесь за то, что не имеете ни малейшего представления????
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Потрібно припиняти російський транзит та розвертати ГТС в реверс поки тепло, не чекаючи 1 січня, вихідних та лютих морозів! Бо потім можемо не встигнути!
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"...которых должно хватить..." - главные слова во всем этом спиче. А потом "Прикрути!" и прочие приколы.
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Должно хваить, но н5 всем хватит.... Правильно ржала Унылая лошадь дебилы, бл....
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Как показывает практика, потом "зе-*****" скажет что не так поняли или это была шутка...
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"Мы позаботились"! А може це "папередники" ?! Порох,Гройсман,Коболэв,Вітренко?! А ви,"заботились" про купівлю єлектроенергії у ворога,прямим постачанням газу від ворога! Триндюк копійчаний!
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Ну как можно биться за 10-летний контракт на транзит "вражеского" газа и одновременно не допускать закупки того же самого газа ? Идиотизм , шпагат и членовредительство...
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та да!
а потом вдруг оказывается что без рашаэлектрики не выжить, без антрацита из недорецпублик ТЕЦ останавливаются...а газ так быстро кудойто делся что нужны только прямые поставки ибо больше ж никак....
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С добрым утром! Так всё и было в реальности все эти годы, несмотря на трындёж по ТВ.
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доброй ночи! а я за что? (каждый год одно и то же)
в декабре - все зашибись, а уже в январе - все вроде есть...только цену не сложим... а в феврале - ойц...заканчивается... а в марте - сколько той зимы )))), какнить обошлись же
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