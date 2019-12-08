 На Рівненщині 18-річний хлопець убив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.
До поліції надійшло повідомлення, що у будинку в селі Перемилівка лежить тіло господаря без ознак життя. Слідчо-оперативна група, яка одразу виїхала на місце події, під час поверхневого огляду на тілі померлого виявила множинні колото-різані рани.
Поліцейські встановили, що близько 11 години ранку до будинку 90-річного пенсіонера прийшли односельчани — 42-річна жінка зі своїм сином та попросили позичити їм гроші. Відмова господаря розлютила нетверезого 18-річного молодика, тож виникла сварка. Хлопець взявся бити господаря руками, а гострим предметом, який потрапив під руку, наніс численні удари по тілу пенсіонера. Мати хлопця, яка частково була свідком конфлікту, злякавшись, втекла.
Хлопець пішов до сусідів та розповів про скоєне. А потім повернувся на місце злочину та чекав приїзду поліцейських.
Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбиство) та обрання запобіжного заходу.
У рамках досудового розлідування поліцейські призначатимуть відповідні експертизи, а також встановлюватимуть знаряддя злочину — із місця події вилучена викрутка.
Отрезать ему руки и посадить на цепуру
В 18 лет нормальные индивидуумы давно умеют зарабатывать деньги самостоятельно
Мне вааще тяжело представить,как двое взрослых людей идут клянчить деньги не то что у старого,а у древнего деда.
Перефразуючи стару пролетарську пісню - "син поломийки і фекальщика..."
"Госполь Бог сотворил людей разными
Я просто уровнял из шансы"
"Сотня хорошеньких собачек не заменит миски доброй похлебки" (с)
18-річний дебілоїд першим би його застрелив, своїм вогнепалом.