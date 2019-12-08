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Все про:пенсіонери (3) Нацполіція (10) Рівненщина (100) вбивство (3)

 На Рівненщині 18-річний хлопець убив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші, - Нацполіція

На Рівненщині 18-річний хлопець на очах у матері вбив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

До поліції надійшло повідомлення, що у будинку в селі Перемилівка лежить тіло господаря без ознак життя. Слідчо-оперативна група, яка одразу виїхала на місце події, під час поверхневого огляду на тілі померлого виявила множинні колото-різані рани.

Поліцейські встановили, що близько 11 години ранку до будинку 90-річного пенсіонера прийшли односельчани — 42-річна жінка зі своїм сином та попросили позичити їм гроші. Відмова господаря розлютила нетверезого 18-річного молодика, тож виникла сварка. Хлопець взявся бити господаря руками, а гострим предметом, який потрапив під руку, наніс численні удари по тілу пенсіонера. Мати хлопця, яка частково була свідком конфлікту, злякавшись, втекла.

Хлопець пішов до сусідів та розповів про скоєне. А потім повернувся на місце злочину та чекав приїзду поліцейських.

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Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбиство) та обрання запобіжного заходу.

У рамках досудового розлідування поліцейські призначатимуть відповідні експертизи, а також встановлюватимуть знаряддя злочину — із місця події вилучена викрутка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164136
 
 
 Топ коментарі
 
На більше розуму у петярастів не вистачає?
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У таких отморозков всю жизнь одна эпоха. Нахера эти высеры?
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Так а зачем они бабло шли отдалживать, разве после избрания кловуна эпоха бедности не закончилась???
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Фиг его знает,но я б попробовал...
Отрезать ему руки и посадить на цепуру
В 18 лет нормальные индивидуумы давно умеют зарабатывать деньги самостоятельно
Мне вааще тяжело представить,как двое взрослых людей идут клянчить деньги не то что у старого,а у древнего деда.
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Зубожілі зебіли.
Перефразуючи стару пролетарську пісню - "син поломийки і фекальщика..."
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Так а зачем они бабло шли отдалживать, разве после избрания кловуна эпоха бедности не закончилась???
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У таких отморозков всю жизнь одна эпоха. Нахера эти высеры?
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У кого? Тобі потрібні гроші на логопеда? Проживеш і так. Тренуйся перед дзеркалом "Зезезезезезезезе...".
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не витрачай марно ефірний час. Ми й так знаємо що зебіли самі собі зробили лоботомію. Ви, бидлота, нижче порогу нашого реагування на вас. Як колись і на комуняк, і на підкацапників, і на даунецьких. На вас теж чекає період перевиховання зануренням у свої фекалії. Як крисчан і даунецьких. Тільки не біжіть до нас по допомогу. Самі випливайте.
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У вас дебілів, вихідний у дурдомі? Чи ти просто кацап недороблений?
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после отсидки будет авторитетом на даунбасолугандонии
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Одной 42, другому 18. Пошли занимать деньги в 90-летнего! Ну что тут говорить? Ну не хочешь работать---та вали в армию, жрать дадут. Тебе 42, не хочешь оаботать?. Иди соси. 150-200гр дадут. Два в день миньета + два выходных! А там с армии боец приканает---может как то и дело пойдёт! Теперь на зону. Там сосать придётся даром, а работать за копейки. Вешайтесь мама и сын----так будет лучше для вас.
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Жаль Боря что они тебя не знали...Ты бы их напоумил,глядишь -и дед живой бы остался. 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 635
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Ну это как компромисс я предложил. Давно эту тему поддерживаю, ещё с 14 года. По части огнестрела нарезного закон. Тогда будь такой закон в силе---можно и радикальней чуть. Сделаем мир чище. Это Кольт сказал 150 лет назад.
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Ну,каг бы немного не так он говорил
"Госполь Бог сотворил людей разными
Я просто уровнял из шансы"
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Ну могу я себе на старости чуть подкорректировать? Ведь во всём остальном шансы всё равно разные у всех? Как и возможности. А чистый мир---так для всех интересен на планете.
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Чистый мир - это утопия :D
"Сотня хорошеньких собачек не заменит миски доброй похлебки" (с)
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Як цьому діду допоміг би вогнепал?
18-річний дебілоїд першим би його застрелив, своїм вогнепалом.
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Ну мне там в коменте замечание сделали---что мол меня там не было--- мол надо было надоумить мне утырков. Перечитайте ход коментов сначала.. Я же предполагая о законе об оружии врядли бы ехал надоумить---а просто пристрелил! А уже потом и сказал--мол как дед мог это? Ну как бы, не было него шанса--а у меня есть! Ущучил?
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может им субсидию не дали...вот парень и решил перезимовать на нарах
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