 Припинення вогню і обмін полоненими - два завдання, які перед собою поставив Зеленський напередодні "нормандського формату", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в прямому ефірі програми "ТСН.Тиждень" сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Я вважаю, що найкращим варіантом у будь-якому разі є припинення вогню, обмін полоненими фактично. Усі наші українці мають повернутися додому. І це два головні завдання, які поставив перед собою президент Зеленський. Я не поділяю песимізму з приводу того, що всі налаштовані проти нас, що Європа має намір здавати Україну, примушувати її до якихось домовленостей. Ви знаєте, що вчора Міжнародний валютний фонд також фактично заявив про те, що між Україною та ним досягнуто домовленості на робочому місці щодо підтримки", - сказав Гончарук.

У суботу, 7 грудня, відбулося закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що був затверджений основний сценарій для переговорів.

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"План А полягає в тому, щоби врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом, щоби рухатися до миру, при цьому, звичайно, відстоюючи національні інтереси. Про жодне здавання національних інтересів в сенсі відмови від територіальної цілісності, від суверенітету йтися не може принципово. Крим і Донбас – це територія України, і там живуть українці. І ми будемо боротися за них, за їхнє повернення додому. Настільки, наскільки це можливо. Водночас нам потрібно пам'ятати, що цей мирний процес - не простий і не швидкий. І ми правильно маємо рухатися до нього крок за кроком. Тому я вважаю взагалі, що зустріч у "нормандському форматі", яка завтра відбудеться, це вже перемога президента Зеленського. Тому що це демонстрація того, що він не боїться ухвалювати рішення, що він не боїться рухатися до того, щоби ситуація змінювалася в кращий для України бік", - зазначив прем'єр-міністр.

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Гончарук також пояснив, про ухвалення яких рішень ідеться.

"Рішення досить прості – припинення вогню, обмін людьми, які перебувають нині в неволі, повернення українців додому. Звичайно, після цього має йти політичне врегулювання. Про вибори на Донбасі не може йтися, доки на території України перебувають озброєні або російська армія власне, або проросійські якісь гібридні військові підрозділи. Про це дуже чітко президент неодноразово заявляв", - сказав глава уряду.

Ці бажання Києва досить часто не збігаються із намірами Кремля. Тож прем'єр розповів, чи маємо чим переконувати Росію.

"Переговори – це завжди двосторонній процес. Звичайно, нам потрібно шукати аргументи і вони є в президента Зеленського. Сильна сторона України полягає в тому, що правда тут на нашому боці. Увесь цивілізований світ розуміє, що це не конфлікт між Росією та Україною. Що це – випадок, коли одна велика держава, яка інвестує величезні кошти в своє озброєння, в свої військові технології і насправді, яка напала, яка здійснила військове вторгнення на територію іншої країни і проводить на території іншої країни фактично гібридну війну.

Всі в світі розуміють, що світовий порядок перебуває під загрозою. Саме тому були застосовані санкції. І я неодноразово чув від багатьох наших міжнародних партнерів про те, що ні про зняття, ні про послаблення жодних санкцій щодо Росії не може йтися, доки не буде усунена причина, з якої ці санкції були накладені. А причину знають всі – це фактично агресія проти України", - наголосив Гончарук.