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 Політика України
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Все про:Зеленський (7) обмін (214) Донбас (8) нормандська четвірка (15) Гончарук_Олексій (3)

 Припинення вогню і обмін полоненими - два завдання, які перед собою поставив Зеленський напередодні "нормандського формату", - Гончарук

Головні завдання переговорів у "нормандському форматі" - досягнення миру на Донбасі, звільнення утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх", а також відновлення контролю України свого кордону з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в прямому ефірі програми "ТСН.Тиждень" сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Я вважаю, що найкращим варіантом у будь-якому разі є припинення вогню, обмін полоненими фактично. Усі наші українці мають повернутися додому. І це два головні завдання, які поставив перед собою президент Зеленський. Я не поділяю песимізму з приводу того, що всі налаштовані проти нас, що Європа має намір здавати Україну, примушувати її до якихось домовленостей. Ви знаєте, що вчора Міжнародний валютний фонд також фактично заявив про те, що між Україною та ним досягнуто домовленості на робочому місці щодо підтримки", - сказав Гончарук.

У суботу, 7 грудня, відбулося закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що був затверджений основний сценарій для переговорів.

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"План А полягає в тому, щоби врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом, щоби рухатися до миру, при цьому, звичайно, відстоюючи національні інтереси. Про жодне здавання національних інтересів в сенсі відмови від територіальної цілісності, від суверенітету йтися не може принципово. Крим і Донбас – це територія України, і там живуть українці. І ми будемо боротися за них, за їхнє повернення додому. Настільки, наскільки це можливо. Водночас нам потрібно пам'ятати, що цей мирний процес - не простий і не швидкий. І ми правильно маємо рухатися до нього крок за кроком. Тому я вважаю взагалі, що зустріч у "нормандському форматі", яка завтра відбудеться, це вже перемога президента Зеленського. Тому що це демонстрація того, що він не боїться ухвалювати рішення, що він не боїться рухатися до того, щоби ситуація змінювалася в кращий для України бік", - зазначив прем'єр-міністр. 

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Гончарук також пояснив, про ухвалення яких рішень ідеться.

"Рішення досить прості – припинення вогню, обмін людьми, які перебувають нині в неволі, повернення українців додому. Звичайно, після цього має йти політичне врегулювання. Про вибори на Донбасі не може йтися, доки на території України перебувають озброєні або російська армія власне, або проросійські якісь гібридні військові підрозділи. Про це дуже чітко президент неодноразово заявляв", - сказав глава уряду.

Ці бажання Києва досить часто не збігаються із намірами Кремля. Тож прем'єр розповів, чи маємо чим переконувати Росію.

"Переговори – це завжди двосторонній процес. Звичайно, нам потрібно шукати аргументи і вони є в президента Зеленського. Сильна сторона України полягає в тому, що правда тут на нашому боці. Увесь цивілізований світ розуміє, що це не конфлікт між Росією та Україною. Що це – випадок, коли одна велика держава, яка інвестує величезні кошти в своє озброєння, в свої військові технології і насправді, яка напала, яка здійснила військове вторгнення на територію іншої країни і проводить на території іншої країни фактично гібридну війну.

Всі в світі розуміють, що світовий порядок перебуває під загрозою. Саме тому були застосовані санкції. І я неодноразово чув від багатьох наших міжнародних партнерів про те, що ні про зняття, ні про послаблення жодних санкцій щодо Росії не може йтися, доки не буде усунена причина, з якої ці санкції були накладені. А причину знають всі – це фактично агресія проти України", - наголосив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164135
 
 
 Топ коментарі
 
Это оговорочка по Фрейду ?..."..когда одна великая держава".. Гончарук совсем дебил?.... Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7783
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Блин,это все для дебилоидов
Но зеленым тварям покатит
Гансы уже опубликовали расклад со всеми пресконференциями и вью
На все про все три часа
У кого то еще есть сомнения,что обо всем уже договорено?
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Кто дает сепарам гранаты, снаряды и РУЦКИХ офицеров?
Пусть **** объяснит на Нормандском формате
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Добавлю: кто поставляет все запасные части для технических средств, все вооружение, все боеприпасы?
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Зеленскому нелегко удалось принудить Путина к переговорам. Но благодаря поддержке всех украинцев это удалось. Ну а бумажки, дело десятое.
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Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных".Микола Миколайович Нікулін - спогади про війну і таких в Україні 73% Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 597
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Породит любителей вождизма. Это про ****** и кацапов.
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Пускай зелёное говно останется в Париже навсегда!
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Все четверо туда едут решать свои задачи и проблемы. Но у каждого свои. У Зеленского самая сложная проблема в стране---война. У остальных политика в разном смысле. Нет смысла тут валить всё на него. Ну может передышка чуть и обмен сработает. Наши люди вернутся домой. Это дежурная встреча. До выборов в РФ два года. Тогда что то возможно. Надо заканчивать с мразью дома. Тут проблема большая. Как решим её---тогда сможем и войну закончить.
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Я бы чуть иначе комент вбросил. Была такая песенка---давно пели, но помню. *Товарищ-товарищ---куда ты ху-риш? А он товарищ отвечает припевом----*..подальше от русской земли... .*
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есть такое....



Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

·2 ч

Ви замітили, що кацапська пропаганда перестала після приходу Зеленського називати владу в Україні "хунтою"?
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из большого перечня наполеоновских планов осталось два - перестать стрелять (уже ж вроде по телефону с ****** порешали) и обмен пленными (можно было опять по телефону и не колыхать фрау и не смешить месье)...
а до завтра останется один - увидеться с х.лом...ну для селфи... (просто пасматреть))))
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І мабуть привезти корисний сувенір:
Припинення вогню і обмін полоненими - два завдання, які перед собою поставив Зеленський напередодні "нормандського формату", - Гончарук - Цензор.НЕТ 919
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Этот «месье» будет за )(уйла «топить» (в новостях сказали)=>в последнее время «месье» корона жмет........
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та думаю и фрау сильно на х.ло давить не будет... (СП-2 ей не лишний)))
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На счёт Ангелки - возможно, но за Макрона дали ясно понять, будет давить на преЗедента.........
Просто «месье» в последнее время в ЕС «зарывается» и несколько раз были не совсем хорошие «тона» между Германией и Францией........
Если честно (хочу ошибиться) - но преЗедент привезёт не тот «мир»......
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мы все будем рады (от честно!) если ошибемся... покаюсь первым!!!
да только...ну не верю я х.лу хоть режьте! не верю в его покладистость и добродушие...
не верю в стойкость и спокойствие преЗЕдента.. и в напускной оптимизм его команды дилетантов...
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Порівняємо слова Пристайка і Гончарука. Пристайко говорить, що ціль перемовин це мир, безпека і розвиток. Гончарук говориль, що є головний сценарій, де, ціль - повернення полонених, припинення вогню та контроль над своїм кордоном. Тобто кожен говорить різними словами та цілі, які вони проголошують співпадають лише частково. Чому вони розуміють все по різному?
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А на самом деле преЗЕдент будет говорить о прокате "Скотов" и мультиков... Припинення вогню і обмін полоненими - два завдання, які перед собою поставив Зеленський напередодні "нормандського формату", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1492
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Я бачу, що єдиного плану не існує. Кожен із них розповідає щось своє.😏
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а может поконкретнее надо бы по огню - ПОСТАВИТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ГРАНИЦУ НА ВОПРОС ПОСТАВКИ ТОГО, ЧЕМ ПРОИЗВОДЯТ ТОТ САМЫЙ ОГОНЬ , который вовка хочет прекратить.
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ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВЛЯТЬ РАШИСТСКОЕ ОРУЖИЕ!!!! - Не хватает смелости сцыкунам это ХОТЯ БЫ сказать?
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всё верно сказал. а соевый боты - подкацапные холуи.
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Кардинал SoF‏ @sofnesk 1 ч.1 час назад

Припинення вогню і обмін полоненими - два завдання, які перед собою поставив Зеленський напередодні "нормандського формату", - Гончарук - Цензор.НЕТ 770

Коли вас "запевняють", "обіцяють", "просять повірити", "підтримати" і усіляко кажуть що зради не буде - вона вже відбулася.
Бо єдиний маркер відсутності зради - пряма заява, що рф є ворог, але ми готові прийняти її капітуляцію і узгодити суму репарацій.
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То есть нормандская встреча нужна для того, чтобы Зелю склонить к договорняку с "л(п)идерами" Ордло? И зачем этот мозахизм? В Ростов можно кратчайшим путём.
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обмен "всех на всех" - что за маразм - наших несколько миллионов на оккупированных территориях. Следовательно речь идёт о освобождении паРашных преступников.

т.е. Зе-гнида едет для снятия санкций с паРаши?
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