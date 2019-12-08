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Все про:законопроект (2) МВС (2) Одеса (11) пожежа (9) Геращенко Антон (6)

 МВС ініціює підвищення відповідальності за порушення правил протипожежної безпеки, - Геращенко. ВIДЕО

У країні досі немає достатнього рівня відповідальності керівників за протипожежну безпеку.

Про це заступник Міністра внутрішніх справ України сказав сьогодні під час зустрічі з журналістами, яка відбулася в Одеській обласній держадміністрації, де проходила робоча нарада щодо пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівника ДСНС Одещини Федорчака та його заступника Вовка відсторонено на час розслідування причин пожежі в коледжі, - Гончарук

За словами Антона Геращенка, трагедія в Одесі пов’язана з тим, що в країні і досі немає достатнього рівня відповідальності керівників за протипожежну безпеку. У зв’язку з цим Міністерство внутрішніх справ ініціює подання до Кабінету міністрів пакету законопроєктів, спрямованих на підвищення такої відповідальності.

"По-перше, ми ініціюємо, щоб у бюджетних закладах був передбачений обов’язковий відсоток від коштів, які їм виділяються, на вирішення питань протипожежної безпеки. Також ми ініціюємо, щоб уся інформація про перевірки державних об’єктів, які є небезпечними під час перебування у них багатьох людей, публікувалася. Щоб батьки, наприклад, знали, які проблеми з протипожежною безпекою є у тому чи іншому коледжі, школі, дитячому садку чи вищому навчальному закладі. Ще одним законопроєктом ми передбачаємо можливість для приватних підприємств укладати договори зі страховими компаніями, які будуть оцінювати стан дотримання протипожежної безпеки та повідомляти про результати ДСНС. Крім того, ми ініціюємо підвищення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

На сьогодні відповідальність для керівника закладу, у якому виявлені порушення, - всього 170 гривень штрафу. Тому керівники просто ігнорують норми протипожежної безпеки, що в кінцевому результаті і призводить до таких трагедій, як в Одесі", - зазначив заступник міністра.

Він висловив співчуття родинам загиблих і підкреслив, що поліція, яка наразі розслідує кримінальне провадження, дасть відповідну правову оцінку діям усіх, хто має до цього відношення.

"Крім трагедії, ми бачили і прояви справжнього героїзму. Коли вчителька, врятувавши життя десяткам дітей, загинула сама. Також я можу сказати, що будуть питання у поліції до інших керівників та вчителів цього закладу, які вийшли з будівлі самі і залишили дітей у небезпеці. Нагадаю, що є така стаття Кримінального кодексу України, - залишення у небезпеці. Усі ці обставини будуть з’ясовуватися в під час слідства", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежної сигналізації в одеському коледжі взагалі не було, - Чечоткін

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164133
 
 
 Топ коментарі
 
ФОПам приготовился... их доить начнут первыми...
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А за нарушение проверки соблюдения тех правил ответственность повышать не собираетесь?
Инспектор пришел... хабар взял... и пошел... и не за что не отвечает...
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Сучка убила на 100км/час, снизили с 60 до 50. Сгорели люди, где не было элементарной противопожарной сигнализации, надо поднять штрафы. Ну не роды в МВД.
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Как всегда , пустые слова. Все купируют как в России , говорят слова , и все остаётся как есть . Я в шоке .
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Пока гром не грянет, мужик не перекрестится МВД инициирует повышение ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3161
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Мараторій на провірки не дає можливості добудувати дачі пожарникам, влада повинна їм допомогти
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ФОПам приготовился... их доить начнут первыми...
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Мене нежить коли ця потвора у вигляді брехуна товстопузого Геращенко починає щось коментувати. При Сабакові корупція не зникне і не зникла а тільки поширилась. Тим чим керує Аваков і його оточення перетворюється в лайно. Реформа провалена, тільки бутафорія. МНС які перевіряють приміщення банальні хабарники. А то що сталося це є наслідком бездарного керівництво міністра. А відповідає за це зелений якій залишив мафію МВС.
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Опа! Опаньки! Опопонечки!
Думал - всё, не дождусь!
И вот оно, свершилось!
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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А за нарушение проверки соблюдения тех правил ответственность повышать не собираетесь?
Инспектор пришел... хабар взял... и пошел... и не за что не отвечает...
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Давно пора, досить вже пожежникам ходити по точках і тупо збирати бабло, усi ж прекрасно знають цю хрень і найголовніше усім похрен ,поки не торкнеться тебе улюбленого особисто
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***** убила на 100км/час, снизили с 60 до 50. Сгорели люди, где не было элементарной противопожарной сигнализации, надо поднять штрафы. Ну не роды в МВД.
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Мені цікаво,а будівництво бензоколонки у дворі школи на відстані 100 метрів від приміщень школи як це робиться у Харкові,це законно???
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Лизунові тарілок прийшла геніальна ідея!!!! Поки такі долбойоби-мародери аля Авакян грабують українців, українці будуть горіти і гинути на дорогах!!! Статистика біля 60 чоловік в тиждень!!!
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Дождались.Теперь потянутся с проверками пожарные чинуши.Как же им это нравится.
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