 Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
За даними правоохоронців, в акції на Майдані Незалежності взяли участь близько 8000 осіб.
"Під час заходів на Майдані Незалежності грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: на одну людину склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", - уточнюється в публікації.
Зараз під Офісом президента на вул. Банковій масовий захід триває. Зазначається, що в ньому беруть участь близько 2000 осіб.
"Поліцейські, нацгвардійці й співробітники ДСНС продовжують нести службу. Всього протягом дня на охорону правопорядку в Києві заступили півтори тисячі правоохоронців. Щоб не допускати конфліктних ситуацій, на акції працюють представники поліції діалогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чоловіка з червоно-чорним прапором на плечах затримали спочатку учасники віче, а після - поліція. Провокація відбулася в кінці заходу. Після того, як хор виконав гімн, п'ятий президент Петро Порошенко, який стояв на сцені, крикнув у мікрофон "Слава Україні!"
У цей момент чоловік, що стояв неподалік від сцени, кинув у політика кілька яєць.
так що фсьо лагічна
там "титаник" показывают
кстати, зебил - а ты чего шмарклю не вышлО поддержать.. не платили, да?))
https://newsua.one/news/na-prizyv-saakashvili-vyiti-podderzhat-zelenskogo-na-mihailovskuyu-ploszad-vyshlo-azh-celyh-40-60-chelovek-pavel-nuss.html
НА ПРИЗЫВ СААКАШВИЛИ ВЫЙТИ ПОДДЕРЖАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО НА МИХАЙЛОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ВЫШЛО АЖ ЦЕЛЫХ 40-60 ЧЕЛОВЕК
еще не отошел?
Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.
Раимов в интервью TheBabel оправдывается, что идея задействовать ботов принадлежала не Зеленскому. Современные инструменты влияния на общественное мнение применялись по просьбе группы бизнесменов-симпатиков кандидата.
«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены (из РФ и Украины), которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.
Всякую хрень постите неизвестно от кого, и типа все должны воспринимать ЭТО как истину в последней инстанции.
слышь, кацап, а ты сегодня тоже с двух ников строчишь и путаешься - как позавчера?))
Хотя у свинофермы свой эсклюзивный доступ на цензор.
останешься без зарплаты, кацапчегу))
Провокатором, що кидав яйця на Майдані сьогодні, виявився працівник благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом". Ігор Палиця - права рука Коломойського, хрещеного батька президента Зеленського.
Вон Федына с зачуханой Марусей президенту обещали убить, а оказывается это у них тоже политическая позиция.
ты бы помог ***** виолончели афшорные подсчитать ,чем тут зря околачиваться
#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine! @GDRovec 2 ч.2 часа назад
На фото - президент Беларуси проводит презентацию дизайна нового "зайчика" - валюты будущего союзного государства.
Правда тогда он думал что сам возглавит это "государство", потому как Ельцин уже лежал полудохлый, все работал с документами. А тут нарисовалося *****.
Мораль - на хитрую задницу найдется ***** с винтом.
Хотя нам от этого не легче будет.
Невідомо з яких причин , але відсутня інформація від НП про багаточисленний мітинг прихильників Зє, які зібралися на Михайлівський площі на заклик Міхо Сракошвіллі на підтримку завтрашньої гастролі піаніста до Парижу. За свідченням очевидців там перебувала численна юрба зє-баранів та зє-овець в кількості від 25 до 50 голів.
В воскресенье, 8 декабря, во Франции была отменена большая часть рейсов железнодорожных поездов из-за общенациональной забастовки. Об этом сообщает пресс-служба Национального общества железных дорог (SNCF) в Twitter.
Сегодня кидался яйцами в ПАП.
Самошкін Андрій Сергійович
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@CommanderAntiZe·1 ч
На фото - Михайлівська площа сьогодні. Саме сюди сьогодні закликав прийти прихильників Зеленського Михайло Саакашвілі. Серйозна підтримка у Зе в Києві
Сегодня подозреваемый в военных преступлениях, коррупции, мародерстве, убийствах, олигарх Порошенко вытащил из рукава последний козырь.
Он попытался расшатать ситуацию в Украине, чтобы избежать заключения и Президент Зеленский дал ему такой шанс.
Президент Украины Владимир Зеленский оказался гениальным стратегом. Он ждал, чтобы понять на что способен подозреваемый и сейчас все карты раскрыты!
На майдан Порошенко привезли от силы 2000 людей. Это члены партийных организаций со всей страны.Майдан Порошенко спустя 2 часа после начала. Люди ушли за зарплатой и пошли пить кофе
Простых людей на майдане не было и от этого олигарх впал в истерику.
Он понимает, что сейчас у него нет шансов расшатать Украину как это было в 2013. Бежать ему некуда, а 93% населения Украины требует справедливого наказания.
Порох-майдан удивил. Но не тем, что удался, а скорее наоборот. Он показал достаточно низкую явку - даже на фоне немногочисленных акций в октябре, когда те же силы вышли бунтовать против формулы Штайнмайера.Сегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты «Европейской солидарности». Поддержка от «Голоса» и «Батькивщины» оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что «Славко» где-то в толпе).
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и «сопротивляться капитуляции» продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только «Свободу». А вот «Нацкорпуса» не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу «Штайнмайер-майдана».
Сейчас пособники Порошенко попытаются переночевать на Банковой и осуществить какую-то кровавую провокацию. При любых раскладах ничего у них не получится.
Также у Порошенко был план захвата ряда областей, однако этот план еще более призрачный, учитывая ситуацию с майданом в Киеве.
Поддерживаем Президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Путиным, а карта Порошенко уже сыграна.
В ближайшее время его ждет карцер, потом изолятор, а после решения суда зона строго режима. Не поленитесь и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Наша великая страна обязана знать правду!