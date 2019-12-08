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 Київські новини, Суспільство
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Все про:акція (5) Київ (6) Росія (15) боти (7) Денисенко_Вадим (40)

 Сьогодні була пікова активність російських ботоферм із часів президентських виборів, - Денисенко

Російські ботоферми активно включилися в поширення в мережах повідомлень, що дискредитують активістів, які прийшли на акції "Червоні лінії".

Про це в інтерв'ю Depo.ua розповів ексдепутат, політолог Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогоднішня акція - це просто попередження, але вона може вплинути на владу напередодні "нормандської зустрічі".

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"На Банковій, безумовно, напружаться. Зрозуміють, що сьогоднішні 10 тис. може екстраполюватися в майбутні 100 тис. Сьогоднішня цифра отримана без великої мобілізації, без звезення людей, це виключно кияни, які вийшли на акцію протесту в той момент, коли ніякої загрози ще не існує. Тобто, це достатньо серйозна цифра", -зазначив політолог.

Водночас, в соцмережах поширюється інформація, нібито опозиція влаштувала "танці на кістках" у день жалоби.

"Сьогодні відбулася безпрецедентна з часу першого і другого туру президентських виборів мобілізація ботів у соцмережах. Такої кількості ботів ми не спостерігали з часів найактивнішої фази президентської виборчої кампанії. На моє глибоке переконання, така кількість ботів неможлива була б без активної участі російських ботоферм.

Я вважаю, що сьогодні це ще не пікова історія, а початок цієї кампанії. Її пік розпочнеться завтра з нормандського формату. І вона буде активно розгортатися як мінімум у найближчі тижні. Ми можемо сказати, що сьогодні в соцмережах працюють, з одного боку українські боти, а також активно залучені російські боти. І кількість ботоакаунтів ми можемо оцінювати не менше, ніж у 5-10 тис.

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Під час президентської кампанії в пікові моменти працювала саме така кількість ботоакаунтів, причому треба розуміти, що безпосередньо Зеленський не мав своїх ботоферм. Всі ботоферми, які працювали поруч, – це були ботоферми тих, хто його реально і офіційно підтримував. Але разом з ними (не думаю, що в прямій координації) працювали росіяни, які дуже активно включилися з певного моменту. І зараз ми бачимо ту саму історію. Відразу хочу сказати, Зеленський не займався створенням своїх ботоферм після того, як став президентом. Принаймні, я про це не чув нічого. Зараз просто знову піднялися всі ботоферми, які працювали раніше. Чи координуються росіяни з Банкової чи Банковою? Підтвердження цьому нема", - розповів Денисенко.

За його словами, в основному поширюються три тези.

"Росіяни дуже активно включилися в розгонку меседжу про те, що, по-перше, це "танці на крові; в країні траур, а тут нібито щось святкують". Ну це є маячнею, якщо подивитися на те, що відбувається. Друга теза – це "ви не хочете миру, ви хочете війни". І третя теза – це те, що у всьому винен Порошенко. Це три основних тези, які розганяються на сьогоднішній момент у соцмережах", - зазначив політолог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164130
 
   
 Топ коментарі
 
Кремль разослал методички про бульбофашистов:

Сегодня была пиковая активность российских ботоферм со времен президентских выборов, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3076
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Роман Донік‏ @donikroman 7 дек.

Сегодня была пиковая активность российских ботоферм со времен президентских выборов, - Денисенко - Цензор.НЕТ 5246

Русня, за ней ботофермы, а за ними яркие представители простого нарида, задвигают все тезисы антимайдана конца 13 года. "Проплачено", "автобусами свозят", "нечего майданить, работать надо".
Короче - у кого есть возможность, нужно завтра в 13.0 выходить. Дело нужное.
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Сегодня кстати тролли Коломойши работали
в единном порыве с троллями повара Хуйла...
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал должен быть закопан любой ценой, при любых раскладах и дагаваренностях.
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Бггг))) а как зерыгокацапоботы задергались -песня...
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А ти не думай, що якщо будеш брехати про брехунів, то вийде правда)))
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за движухи и майданы в декабре ещё летом была информация, так что как раз порохоботы разганяли информацию о "майдане"... в стране инфляция, значит оплата должна быть выше
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Через пару дней надо заходить на Цензор. Волна ботов схлынет и восстановится тишь да гладь.
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литвин, не переживай, сейчас аврал) Привет Беларуси, здравия тебе и твоей семье.
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Питання не в тому, що ввижається Денисенку, а в тому що про його марево розповідає "Цензор". І ще: "Цензор" у мене в закладках в українській версії, а після авторизації, викидає на російську....мабуть модерується ФСБ. З джерела інформації перетворюється в джерело лайна....
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люто плюсую. на Цензоре сегодня вообще караул!
топят за зе тупыми лозунгами.
Со времен президентской компании такого не было. С*ач развели ужасный.
Надо как-то бороться против этой вакханалии, люди выше предлагали варианты, почему нет?
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А Цензор сьогодні реально пучить від кацапських тролів. Гівна накидали майже в усіх темах.
Сподіваюсь, що сьогодні не дуже багато забанили справжніх українців, які просто не стримались та були змушені порушувати правила сайту.
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Кто первьій на базаре кричит "держи вора!" ? Петиньі ботьі и подстраховались. Очевидно , что в данной ситуации ботофермам Раши не нужно становиться на одну сторону , раздувать срач проще с обеих сторон. Задача у них - нанести максимальньій вред , раскачать Украину. Так удачно Порошенко начал процесс , что лучше и не надо!
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Тут нужно объяснение волонтера Натальи Юсуповой.
Наталія Юсупова6 год ·
Это моё фото.. Нравится Вам как его использовали Зе команда?
На фото Вы видите воинов, которые защищают страну с 14 года, каждый из них с тяжёлыми ранениями, контузиями и травмами.
Один из них сирота из дет дома, несколько бойцов родом с Донбасса и они защищают свою землю от оккупантов все годы войны.
Я вела прямой эфир и тогда не было сказано ни одного слова о Майдане и ни одного плохого слова о Зеленском. Этот эфир есть у меня на стр.
Команде Зе позор, Ви пробили дно. Нелюди 😕 Бумеранг он ко всем прилетает..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=804610853325775&id=319218695198329
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Такої шушари зараз кругом валом. Навіть в підвалах автокооперативів.

Сьогодні була пікова активність російських ботоферм із часів президентських виборів, - Денисенко - Цензор.НЕТ 2092
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Кацапи, ви хоч тут не паліться. Наші зоопсихологи давно вивчили усі ваші рефлекси.
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вошивий кіт, чому втік від свого зоопсихолога? Може замінити, хоча вже! Не дуркуй, котяра
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Зеленський і капітуляцію не підписуватиме - це зробить шарікова ручка
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Сегодня Цензор подвисал, вполне возможно, что это тоже связано с подрывной деятельностью агрессивной россии.
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