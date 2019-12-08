 Сьогодні була пікова активність російських ботоферм із часів президентських виборів, - Денисенко

Про це в інтерв'ю Depo.ua розповів ексдепутат, політолог Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогоднішня акція - це просто попередження, але вона може вплинути на владу напередодні "нормандської зустрічі".
"На Банковій, безумовно, напружаться. Зрозуміють, що сьогоднішні 10 тис. може екстраполюватися в майбутні 100 тис. Сьогоднішня цифра отримана без великої мобілізації, без звезення людей, це виключно кияни, які вийшли на акцію протесту в той момент, коли ніякої загрози ще не існує. Тобто, це достатньо серйозна цифра", -зазначив політолог.
Водночас, в соцмережах поширюється інформація, нібито опозиція влаштувала "танці на кістках" у день жалоби.
"Сьогодні відбулася безпрецедентна з часу першого і другого туру президентських виборів мобілізація ботів у соцмережах. Такої кількості ботів ми не спостерігали з часів найактивнішої фази президентської виборчої кампанії. На моє глибоке переконання, така кількість ботів неможлива була б без активної участі російських ботоферм.
Я вважаю, що сьогодні це ще не пікова історія, а початок цієї кампанії. Її пік розпочнеться завтра з нормандського формату. І вона буде активно розгортатися як мінімум у найближчі тижні. Ми можемо сказати, що сьогодні в соцмережах працюють, з одного боку українські боти, а також активно залучені російські боти. І кількість ботоакаунтів ми можемо оцінювати не менше, ніж у 5-10 тис.
Під час президентської кампанії в пікові моменти працювала саме така кількість ботоакаунтів, причому треба розуміти, що безпосередньо Зеленський не мав своїх ботоферм. Всі ботоферми, які працювали поруч, – це були ботоферми тих, хто його реально і офіційно підтримував. Але разом з ними (не думаю, що в прямій координації) працювали росіяни, які дуже активно включилися з певного моменту. І зараз ми бачимо ту саму історію. Відразу хочу сказати, Зеленський не займався створенням своїх ботоферм після того, як став президентом. Принаймні, я про це не чув нічого. Зараз просто знову піднялися всі ботоферми, які працювали раніше. Чи координуються росіяни з Банкової чи Банковою? Підтвердження цьому нема", - розповів Денисенко.
За його словами, в основному поширюються три тези.
"Росіяни дуже активно включилися в розгонку меседжу про те, що, по-перше, це "танці на крові; в країні траур, а тут нібито щось святкують". Ну це є маячнею, якщо подивитися на те, що відбувається. Друга теза – це "ви не хочете миру, ви хочете війни". І третя теза – це те, що у всьому винен Порошенко. Це три основних тези, які розганяються на сьогоднішній момент у соцмережах", - зазначив політолог.
топят за зе тупыми лозунгами.
Со времен президентской компании такого не было. С*ач развели ужасный.
Надо как-то бороться против этой вакханалии, люди выше предлагали варианты, почему нет?
Сподіваюсь, що сьогодні не дуже багато забанили справжніх українців, які просто не стримались та були змушені порушувати правила сайту.
Дна нет...
Наталія Юсупова6 год ·
Это моё фото.. Нравится Вам как его использовали Зе команда?
На фото Вы видите воинов, которые защищают страну с 14 года, каждый из них с тяжёлыми ранениями, контузиями и травмами.
Один из них сирота из дет дома, несколько бойцов родом с Донбасса и они защищают свою землю от оккупантов все годы войны.
Я вела прямой эфир и тогда не было сказано ни одного слова о Майдане и ни одного плохого слова о Зеленском. Этот эфир есть у меня на стр.
Команде Зе позор, Ви пробили дно. Нелюди 😕 Бумеранг он ко всем прилетает..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=804610853325775&id=319218695198329