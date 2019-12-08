 Сьогодні була пікова активність російських ботоферм із часів президентських виборів, - Денисенко

Про це в інтерв'ю Depo.ua розповів ексдепутат, політолог Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогоднішня акція - це просто попередження, але вона може вплинути на владу напередодні "нормандської зустрічі".

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"На Банковій, безумовно, напружаться. Зрозуміють, що сьогоднішні 10 тис. може екстраполюватися в майбутні 100 тис. Сьогоднішня цифра отримана без великої мобілізації, без звезення людей, це виключно кияни, які вийшли на акцію протесту в той момент, коли ніякої загрози ще не існує. Тобто, це достатньо серйозна цифра", -зазначив політолог.

Водночас, в соцмережах поширюється інформація, нібито опозиція влаштувала "танці на кістках" у день жалоби.

"Сьогодні відбулася безпрецедентна з часу першого і другого туру президентських виборів мобілізація ботів у соцмережах. Такої кількості ботів ми не спостерігали з часів найактивнішої фази президентської виборчої кампанії. На моє глибоке переконання, така кількість ботів неможлива була б без активної участі російських ботоферм.

Я вважаю, що сьогодні це ще не пікова історія, а початок цієї кампанії. Її пік розпочнеться завтра з нормандського формату. І вона буде активно розгортатися як мінімум у найближчі тижні. Ми можемо сказати, що сьогодні в соцмережах працюють, з одного боку українські боти, а також активно залучені російські боти. І кількість ботоакаунтів ми можемо оцінювати не менше, ніж у 5-10 тис.

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Під час президентської кампанії в пікові моменти працювала саме така кількість ботоакаунтів, причому треба розуміти, що безпосередньо Зеленський не мав своїх ботоферм. Всі ботоферми, які працювали поруч, – це були ботоферми тих, хто його реально і офіційно підтримував. Але разом з ними (не думаю, що в прямій координації) працювали росіяни, які дуже активно включилися з певного моменту. І зараз ми бачимо ту саму історію. Відразу хочу сказати, Зеленський не займався створенням своїх ботоферм після того, як став президентом. Принаймні, я про це не чув нічого. Зараз просто знову піднялися всі ботоферми, які працювали раніше. Чи координуються росіяни з Банкової чи Банковою? Підтвердження цьому нема", - розповів Денисенко.

За його словами, в основному поширюються три тези.

"Росіяни дуже активно включилися в розгонку меседжу про те, що, по-перше, це "танці на крові; в країні траур, а тут нібито щось святкують". Ну це є маячнею, якщо подивитися на те, що відбувається. Друга теза – це "ви не хочете миру, ви хочете війни". І третя теза – це те, що у всьому винен Порошенко. Це три основних тези, які розганяються на сьогоднішній момент у соцмережах", - зазначив політолог.