 Особливий статус Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі" обговорюватися не буде, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
За словами Разумкова, під час зустрічі в "нормандському форматі" жодних пропозицій про особливий статус Донбасу представляти не будуть.
"Президент говорив, що після цих зустрічей (в "нормандському форматі". - Ред.). буде додаткова позиція, яка буде детальніше проговорюватися з українським суспільством і буде прийматися у Верховній Раді України", - зазначив він.
Крім того, Разумков підкреслив, що Зеленський не відходить від цих позицій.
"Після повернення з нормандської зустрічі буде якісніша дискусія з цього приводу", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу, інакше він не бачить, "про що взагалі можна говорити".
Мнения 08-дек, 19:569 396 0
Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель сделала заявление от которого стынет кровь в жилах и волосы встают дыбом...
Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила сегодня от его имени:
"У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны"...
Представляете себе какие бабочки и единороги у девочки в голове если она может написать, что Германия и Франция наш союзник!!!
А фраза про "украинский народ, который не хочет войны" - это ли не пример маразма при чем в самой запущенной форме!
Что значит народ хочет или не хочет войны?
Это как?
В наш дом с ноги ворвался пьяный вооруженный до зубов вурдалак, а мы ему говорим типа: "Уходи нехороший - мы не хотим войны"?
Она вообще с какого дуба рухнула?
У украинского народа не было выбора воевать или не воевать, войну развязали не мы, и единственный вариант, кроме войны, как это иронично не прозвучит, у нас был - капитулировать! Сдать к чертям собачим всю Украину! Как это случилось с Крымом.
Или Юля уверена, что можно было договориться с Путиным?
Если да, то мне реально страшно за страну.
P.S. Не побрезговал, зашел на страничку Юлии в Википедии:
Декабрь 2015 - апрель 2016 - корреспондент канала 112 Украина в США.
Июнь 2016 - январь 2017 - журналист канала Интер в Вашингтоне, Брюсселе.
Ну как бы с таким послужным списком ее слова выглядят вовсе не так удивительно.
James Bond
Это все петя нападает на россию.
Как то так.
хорошая САТИРА .......
- Здравствуйте
- А коли ви перестанете стріляти та виведите свої війська ?
- А мы не стреляем потому что нас там нет
- а-а, ну добре . Подумав шо то ви, бо дуже на вас схоже .
- Не не, это не мы, это кто-то очень похожий на нас. Вы обознались .
У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік,[4][5][6] а у жовтні 2018 - до 31 грудня 2019 року." Вато, є якісь заперечення, чи лише скажений кацапський сморід?
Ведрами пусть носят.
не ВЫЙДЕТ!
ВАС ЗЕЛЕНЫХ УПЫРЕЙ ВЫНЕСЕМ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ!
та ани ваще там - просто чайку попить посъезжались....
мерзкие брехливые воши...
здесь непредсказуемый КГБист с херзнает каким опытом ведения подковерной войны и умением обещать ничего не обещая, но за язык вытаскивать с оппонента то, что через пять минут станет его приговором, ибо это услышат все...
это не съемки, где можно переписать кадр и переозвучить роль - это большая геополитика, где выживает совсем не самый умный и не самый хитрый или красноречивый, а.. тихобздящий (на которого никогда не подумают!!! а он посеет сомнения...))))) и панику))))
Так что как ни крути, а пархатым мародерам из бениной этнической ОПГ выгодна капитуляция, и они сознательно идут на этот шаг, а вот насчет аутиста-бубочки не понятно, вполне допускаю, что он настолько тупой что действительно верит в то, что капитуляция это благо.