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 Політика України
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Все про:Донбас (8) нормандська четвірка (15) Разумков Дмитро (55)

 Особливий статус Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі" обговорюватися не буде, - Разумков

Питання особливого статусу Донбасу на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" обговорюватися не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За словами Разумкова, під час зустрічі в "нормандському форматі" жодних пропозицій про особливий статус Донбасу представляти не будуть.

"Президент говорив, що після цих зустрічей (в "нормандському форматі". - Ред.). буде додаткова позиція, яка буде детальніше проговорюватися з українським суспільством і буде прийматися у Верховній Раді України", - зазначив він.

Крім того, Разумков підкреслив, що Зеленський не відходить від цих позицій.

"Після повернення з нормандської зустрічі буде якісніша дискусія з цього приводу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу, інакше він не бачить, "про що взагалі можна говорити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164128
 
 
 Топ коментарі
 
А сдачу украинских территорий, путем отвода украинских войск на фронте?...
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Юлия Мендель в очередной раз доказала, что ей пора на выход
Мнения 08-дек, 19:569 396 0

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель сделала заявление от которого стынет кровь в жилах и волосы встают дыбом...

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила сегодня от его имени:

"У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны"...

Представляете себе какие бабочки и единороги у девочки в голове если она может написать, что Германия и Франция наш союзник!!!

А фраза про "украинский народ, который не хочет войны" - это ли не пример маразма при чем в самой запущенной форме!

Что значит народ хочет или не хочет войны?

Это как?

В наш дом с ноги ворвался пьяный вооруженный до зубов вурдалак, а мы ему говорим типа: "Уходи нехороший - мы не хотим войны"?

Она вообще с какого дуба рухнула?

У украинского народа не было выбора воевать или не воевать, войну развязали не мы, и единственный вариант, кроме войны, как это иронично не прозвучит, у нас был - капитулировать! Сдать к чертям собачим всю Украину! Как это случилось с Крымом.

Или Юля уверена, что можно было договориться с Путиным?

Если да, то мне реально страшно за страну.

P.S. Не побрезговал, зашел на страничку Юлии в Википедии:

Декабрь 2015 - апрель 2016 - корреспондент канала 112 Украина в США.
Июнь 2016 - январь 2017 - журналист канала Интер в Вашингтоне, Брюсселе.

Ну как бы с таким послужным списком ее слова выглядят вовсе не так удивительно.

James Bond
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Есть причины верить? А если Путин подымет этот вопрос, зе прикажет ему выйти?
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А сдачу украинских территорий, путем отвода украинских войск на фронте?...
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Сколько сдали и кто забрал?
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А где вы были больше 5 лет? Если там где дают только лекарства и еду то сообщаю: росия напала на Украину и захватила часть Донбасса.
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а уже все до этого обговорено ,скалько там раз щель звонила Муйлу до этого ? 3 или 4 раза . ну и как думаете зачем ? а затем шо уже все договорено .иначе б Муйло не поехал на эти переговоры .
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Есть причины верить? А если Путин подымет этот вопрос, зе прикажет ему выйти?
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Позвонит баканову и даст указание разобраться с этим чёртом!
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Юлия Мендель в очередной раз доказала, что ей пора на выход
Мнения 08-дек, 19:569 396 0

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель сделала заявление от которого стынет кровь в жилах и волосы встают дыбом...

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила сегодня от его имени:

"У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны"...

Представляете себе какие бабочки и единороги у девочки в голове если она может написать, что Германия и Франция наш союзник!!!

А фраза про "украинский народ, который не хочет войны" - это ли не пример маразма при чем в самой запущенной форме!

Что значит народ хочет или не хочет войны?

Это как?

В наш дом с ноги ворвался пьяный вооруженный до зубов вурдалак, а мы ему говорим типа: "Уходи нехороший - мы не хотим войны"?

Она вообще с какого дуба рухнула?

У украинского народа не было выбора воевать или не воевать, войну развязали не мы, и единственный вариант, кроме войны, как это иронично не прозвучит, у нас был - капитулировать! Сдать к чертям собачим всю Украину! Как это случилось с Крымом.

Или Юля уверена, что можно было договориться с Путиным?

Если да, то мне реально страшно за страну.

P.S. Не побрезговал, зашел на страничку Юлии в Википедии:

Декабрь 2015 - апрель 2016 - корреспондент канала 112 Украина в США.
Июнь 2016 - январь 2017 - журналист канала Интер в Вашингтоне, Брюсселе.

Ну как бы с таким послужным списком ее слова выглядят вовсе не так удивительно.

James Bond
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Она имеет ввиду что украинский народ на самом деле миролюбивый и против агрессии.
Это все петя нападает на россию.
Как то так.
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Сколько было то на "майдане". 10, 20, 100 тыс. Где экстазные посты про массовост? Или просто был сегодня пуччик?
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При чем жидкий.
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для вас пук был, а зеля досихпор не слазит с унитаза
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ПЄСдюки , ві вас яйцями тухлими смердить
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А через пару дней соевые идиоты, нагоняющие ныне зраду зрадную, заявят, что Зе испугался сегодняшнего очередного идиотского соемайдана (хоть и смалочисленной массрвкой) и потому не сдал Украину путену! 😂
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Тебеж сказали -Кловун проиграл в любом случае.
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что бы остаться при своих ему надо было всего навсего приехать сегодня на майдан и выступить со сцены. но он зассал и проиграл
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А що там обговорювать - закон же прийняли ще поПЕредники?
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Для на всю голову зелених. Дія тимчасового закона про особливий статус донбасу закінчується 31 грудня 2019 року Особый статус Донбасса на встрече в "нормандском формате" обсуждаться не будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9955
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- Добридень
- Здравствуйте
- А коли ви перестанете стріляти та виведите свої війська ?
- А мы не стреляем потому что нас там нет
- а-а, ну добре . Подумав шо то ви, бо дуже на вас схоже .
- Не не, это не мы, это кто-то очень похожий на нас. Вы обознались .
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Это разговор ***** с сыньоносым. Спасибо тебе за правду
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Это мечта соешвали и их предводителя
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Вато, доведеш свою запліснявілу брехню?
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Соя, читай минские в редакции кудряшкипью, там все есть
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Ватный идиот, статус лугандонии давно петушиный и никакого другого на следующие лет 50 не предвидится.
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Конченная жопа моллюска, статус ОТСОСА определил бухающий диабетик минскими, хавай это говнище, хавай
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Ватник, статус петуха у тебя навсегда.
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"Повний перелік районів і населених пунктів, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, визначений постановою Верховної Ради України, яка була ухвалена 17 березня 2015 року.[3]
У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік,[4][5][6] а у жовтні 2018 - до 31 грудня 2019 року." Вато, є якісь заперечення, чи лише скажений кацапський сморід?
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Вот шо Майдан чудодейственный делает!
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И это правильно.А то как потом людям в глаза смотреть? Или можно подписать, не подумавши, какую-нибудь бумажку и ,уже в полете,осознав всю тяжесть содеянного, просить посадки в Ростове или Маацкве. Лучше семь раз отмерять...Не придется виправдовиватися,що якось невдобно вийшло.
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Подписать и выполнять - это две разные вещи. ну, по крайней мере, порохоботы так говорят и приводят в пример минские соглашения.
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Будут обсуждаться поставки Газа в Украину впервые с 2015. Путлера приперли к стенке, договор о транзите газа закончится к 2020, Северный Поток -2 не готов в срок.
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если зельц на это согласится он будет самым большим идиотом. помните любимую поговорку куйла - мухи отдельно котлеты отдельно. если газ и лугандон смешать в кучу то куйло несомненно выиграет. нормальная отмазка от этого у зели - пусть мол об этом газовые паханы мюллер и коболев договариваються а мы с вами торисч куйло сугубо о лугандоне говорить будем!
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Разобрать трубу пусть вместе с евробейцами газ ведрами носят до тех пор пока не вернут нвм Крым и уберутся с Донбасса.
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засаЛи зебилЫ.они думают переждут..а потом опять порешают.
не ВЫЙДЕТ!
ВАС ЗЕЛЕНЫХ УПЫРЕЙ ВЫНЕСЕМ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ!
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зеледупи бздять та брешуть, брешуть та бздять
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Обсуждаться будет все о чем путин скажет. И плевали все на хотелки клоуна.
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пупкин, прыщ у куйла на жопе никто обсуждать не будет!!!!
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Откуда он знает что будет обсуждаться, а что нет? Будут там спрашивать Разумкова о чем говорить.
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Просто на парашинському телебаченні сьогодні стали заявляти, що ніякого прогресу на перемовинах по Донбасу не очікується. Ху..ло подало сигнал - Разумков приняв.
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Чем бы тешились порохоботы, если бы не было "нормандии"?
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а я за особый статус лугандона со стеной и рвом с крокодилами! пусть зеля куйлу об этом скажет, чтобы царёк понервничал!
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..цей Разумков .. ЗОВСІМ у Батька НЕвдався .. як тарачик у В.Чорновола .. СИНУСОЇДА однако ..таке
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"Особливий статус Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі" обговорюватися не буде"

та ани ваще там - просто чайку попить посъезжались....
мерзкие брехливые воши...
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дорогой ты наш... это ж не сценарий))) здесь не будут артисты говорить только то что им написал режиссер (и то... бывает импровиз)
здесь непредсказуемый КГБист с херзнает каким опытом ведения подковерной войны и умением обещать ничего не обещая, но за язык вытаскивать с оппонента то, что через пять минут станет его приговором, ибо это услышат все...
это не съемки, где можно переписать кадр и переозвучить роль - это большая геополитика, где выживает совсем не самый умный и не самый хитрый или красноречивый, а.. тихобздящий (на которого никогда не подумают!!! а он посеет сомнения...))))) и панику))))
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От гонит ! Младорегигиональное януковичевское наследие - Для ***** это вопрос номер один !
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В Житомирской области полицейский сбил насмерть велосипедиста и сбежал,интересно если российские войска ударят со стороны Беларуси,куда такие полицейские побегут?
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сходи на банковую и там вырази свой протест, будь мужиком
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А вот и зебилка нарисовался, которому проклятые биндеры йолку поставить на Майдане мешают.
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..так "нормальненько" впряглися КЛОПИ - тролі фсб раші .. тримають "ТЕМУ" .. будьте ПИльні Люди...
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Зеленский хочет легализовать ДНР. Он провел встречу со студентами, которых избили и один из них написал про что говорили и Зе хочет предложить муниципальные патрули из украинский гвардейцев и ОБСЕ и ДНРовцев. То бишь он это сделав легализует ДНР. Это приведет к катастрофическим последствиям для Украины и это будет победа Кремля потому что они уже сколько лет пытаются заставить легализовать ДНР и говорят, что Киев должен договариваться с ДНР, чтобы легализовать их. Получится, что ДНР будет признанный субъект в международном праве, то бишь независимый признанный субъект на международном уровне, как независимый. Получится, что Москва не нападала, а война была с субъектом ДНР. Санкции с РФ снимут потому что она стала быть не причем. И еще дальше можно перечислять кучу последствий плохих для Украины и выгодных для Москвы. Зеленский или глупый совсем или предатель и хочет казаться глупым, чтобы не быть предателем, а типа по глупости такие ошибки делает. Но не знание законов не освобождает от уголовной ответственности и статья гос измена будет приведена в действие, если он будет делать то, что делает!
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Ну предложили бы что конкретное президенту или, потребовали бы не вступать в переговоры до развала России.
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Кто должен бубочке предалагать? У него ведь есть любимый задний шептун на ушко, все остальные это путчисты или благодарные зебилы ждущие пока моча на их лицах превратится в божью росу.
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Бубочка действительно глупый, но вот решения в этой банде пархатых мародеров принимает совсем не он (он картинка для телезебилов и не более), а вот беня и вся его пархатая банда сознательно сливают Украину. Беня - жид, а для жидов главное гешефт и грабеж гоев, а знаяит основная задача бени и компании украсть ВСЕ что осталось у Украины и украинцев (ЗЕМЛЯ, недра, порты, железную дорогу, ГТС, Укрспирт, Центрэнерго и т.д). А капитуляция в данном случае выполняет сразу несколько очень важных для пархатых мародеров функций : первая - отвлекающий маневр от тотального дерибана страны, вторая - жидам нужно максимально ослабить Украину как государство, чтобы следующая власть не смогла вернуть обратно в государственную собственность все что они планируют украсть, а если им удастся совместно с ****** впихнуть лугандон в Украину без реального освобождения, то в стране начнется такая "веселуха", что про возврат награбленного уже никто и не вспомнит, ну и третья причина - пархатые капитулируя надеются что кацапы дальше не полезут и оставят Украину в покое (наивные еврейские мальчики), а значит они смогут сохранить все те активы которые они уже украли у украинского народа или собираются украсть в будущем.
Так что как ни крути, а пархатым мародерам из бениной этнической ОПГ выгодна капитуляция, и они сознательно идут на этот шаг, а вот насчет аутиста-бубочки не понятно, вполне допускаю, что он настолько тупой что действительно верит в то, что капитуляция это благо.
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