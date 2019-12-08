 Пожежної сигналізації в одеському коледжі взагалі не було, - Чечоткін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу в Одесі заявив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін.
Чечоткін, відповідаючи на питання, чи спрацювала пожежна сигналізація в коледжі, відповів: "Після сьогоднішньої наради з'ясувалося, що там взагалі пожежної сигналізації не було".
Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.
Кто-нибудь удивился? Я ж говорю: "Украина - страна взяточников"
І я не про сторожа Федора і не про прибиральницю Мотрю...
Но не при нашей жизни, увы.
- Мы отправили предписание об устранении нарушений, но проверять исполнение этих предписаний мы не обязаны, - заявил Федорчак. - Директор должен был сам отправить нам письмо о том, что он их устранил. Сейчас сказать, приходило ли такое письмо, я не могу."
С 25 апреля 2014 г. деятельность ГСЧС координируется Кабинетом Министров через Министерство внутренних дел.
До 31 декабря 2017 года законом Украины от 03.11.2016 г. № 1728-VIII (реєстр. № 3153) установлен мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых проверок.
Исправление нарушений никак не относится к плановым проверкам. ГСЧС обязаны были проконтролировать выполнение предписаний.
"проверки" скорее всего были куплены...документально якобы они проходили...
к каждому(!!!) новому учебному году подписывается Акт (паспорт) готовности здания к приему детей/учащихся! этого никто не отменял! там - и сигнализация и система оповещения и схема запасных выходов (над выходом лампочка и слово "выход") и доступность этих выходов и в наличии пожарный рукав на каждом этаже (и кран недалеко) и минимальные средства пожаротушения - не просроченные огнетушители (чуть ли не на каждом углу) и хрен знает еще что!!! (в последние года - это обязательная процедура!! для всех без исключения зданий, хоть новых, хоть старых, хоть исторических, где нельзя портить внутреннюю отделку...но изгалаяются кто как может, чтоб там было это все... хоть по-минимуму)
а была бы хоть самая элементарная звуковая система оповещения... и....
Это же не склад .
Короче от тер . Акта помогают другие меры.
к посту ниже дополню - иной раз просто чайник недалеко от датчика закипел - визгу и шума уйма и тут же звонок диспетчеров пожарников...
Если трубку не берут - выезжает пожарная машина...