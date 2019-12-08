EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1949  33
Все про:Одеса (11) пожежа (9) ДСНС (6) Чечоткін (61)

 Пожежної сигналізації в одеському коледжі взагалі не було, - Чечоткін

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якому сталася пожежа 4 грудня, не було пожежної сигналізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу в Одесі заявив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін.

Чечоткін, відповідаючи на питання, чи спрацювала пожежна сигналізація в коледжі, відповів: "Після сьогоднішньої наради з'ясувалося, що там взагалі пожежної сигналізації не було".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді створять ТСК із розслідування пожежі в одеському коледжі, - Арахамія

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС зобов'язане вдосконалити систему протипожежної безпеки, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164126
 
 
 Топ коментарі
 
Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

Кто-нибудь удивился? Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 1131 Я ж говорю: "Украина - страна взяточников"
 показати весь коментар
 
А кто же допустил начать в нем обучение?...Пожарные должны были подписать разрешение и готовность к началу учебного года.... Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 2447
 показати весь коментар
 
Пожежна інспекція не встигає проводити перевірки в усіх об'єктах . Стільки ларьків і кіосків по Одесі з яких треба зняти лаве , що на інше часу не вистачає. Вусатий вважав що кожна помилка має свою адресу , прізвище та ім'я і по батькові .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А кто же допустил начать в нем обучение?...Пожарные должны были подписать разрешение и готовность к началу учебного года....
 показати весь коментар
 
 
Голобородько по приезду из Парижу устроит показательную порку...
 показати весь коментар
 
 
Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

Кто-нибудь удивился? Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 1131 Я ж говорю: "Украина - страна взяточников"
 показати весь коментар
 
 
Это просто ппц. Как так. Где вообще инспекторы были?
 показати весь коментар
 
 
В Одессе продается все, (кроме пож. сигнализации)...
 показати весь коментар
 
Інспектор прийде випише штраф,сігналізація в такій будівлі коштує міліони,хто іх дасть? Лисий сепар та ворюга труханов?
 показати весь коментар
 
Вы как будто не в Украине живете. пожарная сигнализация практически нигде не работает. от слова вообще. причем практически везде. она даже если есть то давно зашлейфована чтоб не подрабатывала.
 показати весь коментар
 
 
в г.Сумы пожарники и пожарная сигнализация - как часы...
 показати весь коментар
 
Может где то и работает , но вы пройдитесь по предприятиям. зайдите в районные поликлиники, школы, садики. вы там много интересного узнаете. хотя бы то что средства на ПБ хватает только на покупку знаков "курение запрещено " . это в лучшем случае.
 показати весь коментар
 
 
Повод подать чечеткину в отставку,америку открил в 80% учебних заведений нету сигнализаций
 показати весь коментар
 
Я не одесит, але щось мені підказує, що тут потрібне велике убуцигарнення.
І я не про сторожа Федора і не про прибиральницю Мотрю...
 показати весь коментар
 
 
А кто из хероев вогнеборцев акт ввода в эксплуатацию подписал? А кто последний из инспекторов пожежников акт проверки подписал? И за сколько беньки свои на это закрыл? И сколько вверх по степенькем отдал и сколько себе оставил?
 показати весь коментар
 
 
"проверка состояния пожарной безопасности в здании колледжа, осуществленная ​​инспекторами Приморского отдела ГСЧС в 2014 году, показала, что есть ряд нарушений. К предыдущему директору колледжа были применены штрафные санкции, однако предписания инспектора об устранении нарушений правил противопожарной безопасности не были выполнены"... а дальше был мораторий... привет законодателям...
 показати весь коментар
 
 
На сколько мне подсказывают знания в области кодекса цивильной защиты и ППБ, ежели не выполнили предписание - закрывают заведение.
 показати весь коментар
 
 
"Начальник Одесского облуправления ГСЧС Виктор Федорчак уже сообщил, что последний раз здание на Троицкой проверяли 5 лет назад. Нарушения там нашли, но, как мы видим, так и не устранили.
- Мы отправили предписание об устранении нарушений, но проверять исполнение этих предписаний мы не обязаны, - заявил Федорчак. - Директор должен был сам отправить нам письмо о том, что он их устранил. Сейчас сказать, приходило ли такое письмо, я не могу."
 показати весь коментар
 
при адекватном подходе - оно вообще не должно было там открываться!!! просто кричащий набор пожароопасного говна... но бедное минобразование и прочие службы, видимо, очень хотели...
 показати весь коментар
 
То есть инспекторы выписали штрафы, указали нарушения и ... хер забили проконтролировать их выполнение???
С 25 апреля 2014 г. деятельность ГСЧС координируется Кабинетом Министров через Министерство внутренних дел.
До 31 декабря 2017 года законом Украины от 03.11.2016 г. № 1728-VIII (реєстр. № 3153) установлен мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых проверок.

Исправление нарушений никак не относится к плановым проверкам. ГСЧС обязаны были проконтролировать выполнение предписаний.
 показати весь коментар
 
проблема в том, что остановить деятельность в случае неисполнения предписания и закрыть пожарники могут только через суд... который тянется годами и дел, когда это произошло, в Украине единицы...
 показати весь коментар
 
говорят 5 лет не было проверки.. звиздят как лавров с письковым вместе взятые!
"проверки" скорее всего были куплены...документально якобы они проходили...
к каждому(!!!) новому учебному году подписывается Акт (паспорт) готовности здания к приему детей/учащихся! этого никто не отменял! там - и сигнализация и система оповещения и схема запасных выходов (над выходом лампочка и слово "выход") и доступность этих выходов и в наличии пожарный рукав на каждом этаже (и кран недалеко) и минимальные средства пожаротушения - не просроченные огнетушители (чуть ли не на каждом углу) и хрен знает еще что!!! (в последние года - это обязательная процедура!! для всех без исключения зданий, хоть новых, хоть старых, хоть исторических, где нельзя портить внутреннюю отделку...но изгалаяются кто как может, чтоб там было это все... хоть по-минимуму)
а была бы хоть самая элементарная звуковая система оповещения... и....
 показати весь коментар
 
 
в 2012 это здание уже горело... злые языки поговаривают, что проводку там не меняли с далекого 1966 года...
 показати весь коментар
 
 
Пожежна інспекція не встигає проводити перевірки в усіх об'єктах . Стільки ларьків і кіосків по Одесі з яких треба зняти лаве , що на інше часу не вистачає. Вусатий вважав що кожна помилка має свою адресу , прізвище та ім'я і по батькові .
 показати весь коментар
 
 
Скільки можна про одне і те саме. У більшості закладів пожежна сигналізація бутафорська. Прийміть це
 показати весь коментар
 
После всем известного пожара в детском лагере в Одессе выводов никаких не сделали хотя крику было что проверки везде пожарной безопасности прошли.
 показати весь коментар
 
 
В Украине все как в России , много слов , мало дела
 показати весь коментар
 
В России в Кемерово в зимней вишне была сигнализация. Но такие площади сразу не загаоаются
Это же не склад .
Короче от тер . Акта помогают другие меры.
 показати весь коментар
 
До задницы пожарная сигнализация. Она нужна в ночное время в пустом помещении. А днем нужна была подготовленность и выучка педагогического коллектива как действовать при пожаре. И особенно важно - аварийные пожарные выходы.
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю о кокой вы говорите сигнализации , но у меня в квартире в Дании стоит сигнализация, и был такой случай , когда моя малая дочь включила электроплиту и на ней лежало кухонное полотенце, и оно не горело , только плавилось и дым пускало . Это время я был в туалете, так сигнализация сработала на дым . Так верещала , что даже соседи прибежали .
 показати весь коментар
 
 
не рассказуй...
к посту ниже дополню - иной раз просто чайник недалеко от датчика закипел - визгу и шума уйма и тут же звонок диспетчеров пожарников...
Если трубку не берут - выезжает пожарная машина...
 показати весь коментар
 
В Україні немає якисних систем сигналізації,їх встановлюють а через рік два вони дають помилкові тривоги і їх просто блокують. Спочатку треба розробити щоб ціна і якість були доступні
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору