 Пожежної сигналізації в одеському коледжі взагалі не було, - Чечоткін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу в Одесі заявив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін.

Чечоткін, відповідаючи на питання, чи спрацювала пожежна сигналізація в коледжі, відповів: "Після сьогоднішньої наради з'ясувалося, що там взагалі пожежної сигналізації не було".

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

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