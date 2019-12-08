EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2974  63
Все про:Мінздоров'я (79) Зоряна Скалецька (54)

 У МОЗ багато людей, на яких не можна покластися, - Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Міністерстві охорони здоров'я є співробітники, які не розуміють, що таке державна служба і ким є державний службовець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "LB.ua".

"Всі зміни, котрі в охороні здоров’я за 28 років робилися або майже не робилися, певною мірою пов’язані з тим, як функціонує структура МОЗ. За три місяці ми побачили, що з одного боку в МОЗ залучались фахівці, оплата яких формувалась за залишковим принципом в порівнянні з іншими міністерствами. З іншого боку, коли на МОЗ покладені і зовнішні реформи, і всередині зміни, і пілотний проєкт (йдеться про пілотний проєкт із впровадження другого етапу реформи, який НСЗУ проводить в Полтавській області. – Ред.), то це все не допомагає робити реформи, а навпаки, розбалансовує всі настрої, всі системні та операційні процеси", - зазначила Скалецька.

За її словами, "потрібно щось одне".

"Або ми робимо реформи для країни, і потім робота в міністерстві максимально налагоджується, або ми реформуємо міністерство, і вже потім реформоване міністерство береться до завдань. А так: хотіли одне і друге, а вийшло, що досить багато роботи потребує надзусиль понад традиційний робочий час. А є також працівники в міністерстві, котрі не розуміють, що таке державна служба і ким є державний службовець. Не розуміють, що доручення треба виконувати, а замість того придумують багато різних причин, чому вони не мають його виконати. Це все подає мені сигнал, що в міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164124
 
   
 Топ коментарі
 
Минздарав нужно весь пересажать, цены на лекарства в аптеках выросли с начала года на 15-30% это с учетом укрепления гривны против доллара на 20%, а это значит только одно, команда Зе вернула старые схемы откатов которые были при Богатыревой!!!
 показати весь коментар
 
Ага.. викрили в який спосіб вона намагалась позбутись навіть згадки про минулу команду на сторінках сайту МОЗ.
ГАНЬБА !
 показати весь коментар
 
ага, затирать ВСЕ упоминания про Супрун с сайта и протоколов - это реформа, куда уж!

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ложись на Бахтееву - она не стуканёт !
 показати весь коментар
 
 
Та это, того... В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639 тут не о том , тут речь идет о том, что большинство в Минздраве не приемлют позу наездницы, В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639 и отдают предпочтение миссионерской позе... В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639
Там же написано, нельзя положится... В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639
 показати весь коментар
 
 
А дійсно, хто стуконув, що ЗЁ-МОЗ хотів придбати ліки за завищеними у 30 (ТРИДЦЯТЬ) разів цінами???
 показати весь коментар
 
 
Где видео онлайн с Банковой посмотреть, или Зеля запретил???
 показати весь коментар
 
СПС,там сейчас идёт, второй майданчик, вечерний...
 показати весь коментар
 
 
ну если их по об"явлению набирали .то шо можна ожидать .а ни-че-во .
 показати весь коментар
 
 
По квіткам на вечірній квартал. Може навіть і на нічний.
 показати весь коментар
 
 
Ага.. викрили в який спосіб вона намагалась позбутись навіть згадки про минулу команду на сторінках сайту МОЗ.
ГАНЬБА !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну так правильно! нова хазяйка наводить по своєму чистоту та лад у хаті.
 показати весь коментар
 
 
Вона не хазяйка, якщо що. Може прибиральниця у хаті. Принаймні, саме вона не розуміє, що таке держслужбовець.
 показати весь коментар
 
 
яку ще чистоту ?
так ніхто не вчиняє.
самодурка якась..
 показати весь коментар
 
 
Главное чтобы не перепутала свою хату с кабанетом в МОЗ Украины, лярва, ...лять...
 показати весь коментар
 
 
ага, затирать ВСЕ упоминания про Супрун с сайта и протоколов - это реформа, куда уж!

 показати весь коментар
 
 
Зате який гарний бюдже... Тибзить не перетибзить...
 показати весь коментар
 
 
Минздарав нужно весь пересажать, цены на лекарства в аптеках выросли с начала года на 15-30% это с учетом укрепления гривны против доллара на 20%, а это значит только одно, команда Зе вернула старые схемы откатов которые были при Богатыревой!!!
 показати весь коментар
 
 
Слава ЗЕ і Скалєцкой, я з серпня без зарплатні.
 показати весь коментар
 
 
Отто фон Бисмарк: С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы
 показати весь коментар
 
 
В Украине -ордынская беда.Дураки и дороги.
 показати весь коментар
 
 
Та ты не ложиться должна, а работу организовывать В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8371. Что может знать в медицине п. Зоряна. Все ее познания в медицине на уровне медицинского права, Хороший врач еще не значит образцовый госслужащий и наоборот. Расправа с неугодными
 показати весь коментар
 
 
"Демократическое правительство, недовольное своим народом, должно распустить его и избрать себе новый...". (Бертольд Брехт).
 показати весь коментар
 
 
Ложись под Радуцкого!Хотя,ты там уже лежишь!
 показати весь коментар
 
 
На фото сразу видно интеллект дуньки с трудоднями В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9877
 показати весь коментар
 
 
Таких на окружній хоч греблю гати. Є і розумніші
 показати весь коментар
 
Супрун,та шо дохтор смерть під ОП забула як її звати.
Пише "Р-е-в-о-л-ю-ц-і-я.Не ульяна а прям ульянов.
Фантомні болі за коритом не дають спокою
 показати весь коментар
 
Що за гівно в тебе в голові? де ти його береш
 показати весь коментар
 
 
Коли чуєш про рот,гівно і жопу,це лахтинець або його брат порохобот,доказано неодноразово
 показати весь коментар
 
"Нельзя положиться" - это про тот случай когда приказали стереть все упоминания про Супрун, и наврать что это "рехнический сбой", а работники взяли и раскрыли весь спектакль?
Ну слава богу что есть такие люди которые не будут молчать когда ты, *****, врешь.
 показати весь коментар
 
 
Медична реформа ексочільниці МОЗ Уляни Супрун створила прозору та не корумповану систему. А нове керівництво міністерства хоче це зупинити.
Про це заявила віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна - ЄС", депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За її словами, друга стадія медичної реформи повинна розпочатися зараз, але, навіть не почавши її, нова міністерка охорони здоров'я Скалецька і її команда роблять все проти медреформи. І якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства,
- зазначила Віола фон Крамон-Таубадель.
 показати весь коментар
 
 
увольняй, а не сопли жуй. Ничего с этими уволенными не случится, пойдут бухгалтерами в больницы на минималку и заживут по настоящему
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, треба зебобіків ставити, схеми повертати і так за 5 років натерпілися збитків.
 показати весь коментар
 
такі збитки, що аж пики в телевізор не влізають (супрун просто глисти не вивела)
 показати весь коментар
 
Не варто друкувати що патякає ця невігласка.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а сама то она понимает что нужно делать? Курсы в Трускавце, конечно , хорошо.Учение , на ходу , во время работы, прекрасно. Но если работа ее на посту министра плохая, то от этого просто умирают люди в больницах. А могли бы жить. Кому то ответить за эти смерти надо. Или как всегда, врачи виноваты.
 показати весь коментар
 
 
Більш сумнішим є те, що багато людей в Мінздраві, та й в усій країні, не можуть покластися на цю... міністерку, не проти ночі буде сказано У МОЗ багато людей, на яких не можна покластися, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6632
 показати весь коментар
 
 
Ну, так, лише на х. Радуцького можна покластися.
 показати весь коментар
 
 
Супрун чітко розуміла цілі і задачі МОЗ...Знала, як цю систему змінювати, не вводячи країну у ступор... А тепер все повільно повертається на минулі схеми, он вже і богатирьова повернулась, явно бізнес відновлювати зібралась .
 показати весь коментар
 
 
Не важно кто и откуда попал в правительство . Важно - "для чего". / из интернета/
 показати весь коментар
 
Ну єстєствєнно. Коли крутиш схеми тут треба вірні люди, а то ж можна загриміти в тюрягу.
 показати весь коментар
 
...*Есть сотрудники, на которых нельзя положится....*. Зоряна---тебя туда послали разогнать а не ложится на них! Разгони---и уже результат для старта есть! Это вечный славянский вопрос----что делать-что делать? Кобыле +уй приделать, и как коня продать!
 показати весь коментар
 
Вас, нечисти зеленой, до хрена и вам положиться не на кого! У Супрун было народа куда меньше, а результаты куда лучше! И заметьте, не роптала, а ПАХАЛА! Учитесь, недоросли!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору