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 МВС зобов'язане вдосконалити систему протипожежної безпеки, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Міністерству внутрішніх справ протягом місяця надати чіткий план вдосконалення системи протипожежної безпеки.

Про це глава уряду заявив на брифінгу в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я сьогодні доручив Міністерству внутрішніх справ протягом місяця дати чіткий план вдосконалення цієї системи (протипожежної безпеки. - Ред.)", - сказав Гончарук.

Він додав, що проблеми протипожежної безпеки в Україні зумовлені не лише недокомплектацією всіма необхідними засобами, а й відсутністю системи перевірок та критеріїв, за якими ці перевірки мають відбуватися.

За словами прем'єра, будуть проведені всі необхідні перевірки та визначені всі слабкі місця протипожежної системи в Україні, і вже з наступного року "ситуація має бути змінена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час ліквідації пожежі в одеському коледжі, поховають завтра на Одещині

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді створять ТСК із розслідування пожежі в одеському коледжі, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164123
 
 
 Топ коментарі
 
Это из той серии как - гончарук обязан в течение месяца дать четкий план совершенствования системы пенсионного обеспечения и зарплат гражданам Украины !!! МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5409
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Аваков накуплял Вертолётов,а больных и травмированных в ДТП ,пожарах нечем вывозить экстренно.Тушить тоже можно вертолёты приспособить,особенно в портовых и речных городах.Пена не закупается и не производится.Авкаков на вертолётах на рыбалку и охоту вылетает.
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батуты сначала купите, столько людей можно было бы спасти хотя бы на пожаре в Одессе, если лестница одна (или ее нет совсем), батут мог бы решить проблему...
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А до чого тут МВС?? В нас є міністерство надзвичайних ситуацій, де є пожежні інспекції
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МЧС Украины ликвидировал Янукович. В систему МВД пожарную охрану передал Порошенко. Учите норм. базу
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МНС Замінено на Державну службу України з надзвичайних ситуацій
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фролу треба навіть цю пожежу почепити на Порошенка. Атож.
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Дуракам закон не писан. Пшел на... йолоп.
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Ты можешь только коменты а-ля даун писать. Тупее отмазок не придумал?
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Все розраховано на "інтелект" фрола. МВС зобов'язане вдосконалити систему протипожежної безпеки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5994
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Ты дурак.? Разницу между министерством и подчиненной службой понимаешь. Или свой министр в КМУ или мент Аваков. И тебе еще дебил лайк поставил МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7963
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Сразу видно лаптей ольгинских.Пожарники ,погранцы,миграция -МВС.
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Раджу вам придивитися до своїх ніг. Бо я бачу на ваших ногах добротні кацапські "лапті".

ДСНС
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Менты НИКОГДА не будут заниматься вопросами ПБ. У них тема - тяжкие и раскрываемость.
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Это из той серии как - гончарук обязан в течение месяца дать четкий план совершенствования системы пенсионного обеспечения и зарплат гражданам Украины !!! МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5409
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Аваков накуплял Вертолётов,а больных и травмированных в ДТП ,пожарах нечем вывозить экстренно.Тушить тоже можно вертолёты приспособить,особенно в портовых и речных городах.Пена не закупается и не производится.Авкаков на вертолётах на рыбалку и охоту вылетает.
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батуты сначала купите, столько людей можно было бы спасти хотя бы на пожаре в Одессе, если лестница одна (или ее нет совсем), батут мог бы решить проблему...
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не усовершенствовать (ее же там не было) ....а заставить везде установить - придерживаться если не европейских норм, то хотя жизненно необходимых самых простых и доступных... но обязательных!!!
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Гончарук и здесь свое дебильное пять копеек вставил и уже что-то поручил, хотя сам не понял что. Чтобы быстрее приезжали пожарные их может обяжут двигателя постоянно работающими держать? Наверное теперь пожарникам под шумок опять дадут право всех сношать за несоблюдение каких-либо противопожарных норм и правил - ведь прецедент есть!
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