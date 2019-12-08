 МВС зобов'язане вдосконалити систему протипожежної безпеки, - Гончарук

Про це глава уряду заявив на брифінгу в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я сьогодні доручив Міністерству внутрішніх справ протягом місяця дати чіткий план вдосконалення цієї системи (протипожежної безпеки. - Ред.)", - сказав Гончарук.

Він додав, що проблеми протипожежної безпеки в Україні зумовлені не лише недокомплектацією всіма необхідними засобами, а й відсутністю системи перевірок та критеріїв, за якими ці перевірки мають відбуватися.

За словами прем'єра, будуть проведені всі необхідні перевірки та визначені всі слабкі місця протипожежної системи в Україні, і вже з наступного року "ситуація має бути змінена".

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

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